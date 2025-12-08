"눈 오면 용인은 지옥"... 제설 대응 체계 '빙판길'

큰사진보기 ▲용인 전역에 눈이 내린 다음날인 5일 도로 곳곳에는 제설이 제대로 되지 않아 차량 이동에 어려움을 겪고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

12월 4일, 수도권에 첫눈이 내리자 경기도 용인 곳곳의 도로가 곧바로 멈췄다. 눈은 밤사이 대부분 그쳤지만, 시민들이 겪은 불편은 다음 날인 5일까지 이어졌다. 매년 반복되는 모습이다. 지난해 11월 폭설 때에도 버스 운행이 중단되고 처인구 화훼단지가 붕괴하는 등 피해가 속출했지만, 올해도 크게 달라지지 않았다.시에 따르면 4일 용인에는 평균 4.5cm의 눈이 내렸으며, 대설주의보가 발효된 이후 처인구 역삼동은 5.7cm로 가장 많은 눈이 내렸다. 피해 신고는 총 316건으로, 이 중 제설 요청이 314건으로 대부분을 차지했다. 용인시는 대설주의보(비상 1단계)에 맞춰 오후 5시경 재난대응담당관 3명과 도로건설과 3명이 초기 대응에 나섰으며, 대설주의보 발표 이후 재난안전대책본부를 가동했다.시는 5일 새벽 1시 제설 미흡 구간 조치를 완료하고 차량 통행을 원활하게 했으며, 새벽 4시에는 블랙아이스 방지를 위해 추가 제설을 실시했다고 밝혔다. 그러나 시민들 사이에서는 제설 행정에 대한 불만이 나온다.문제는 용인 특성상 제설 여건이 다른 도시보다 훨씬 불리하다는 점이다. 급격히 늘어난 인구와 도시 개발로 넓어진 행정 면적, 교통량이 많은 도로 구조가 복합적으로 작용한다. 주요 간선도로부터 외곽 도로, 주택가 골목까지 제설 수요가 폭증했지만, 행정력은 그 속도를 따라가지 못했다.퇴근길 도로 정체는 시민 불편의 시작이었다. 서울에서 수지로 출퇴근하는 한 직장인은 "평소보다 일찍 출발했는데 용인에 들어서자 차가 거의 움직이지 않았다"며 "눈만 오면 이 구간은 사실상 지옥이 된다"고 토로했다.수원을 오가는 시민도 비슷한 경험을 전했다. 그는 "다음 날 아침 기흥역 인근 도로는 제설이 거의 되지 않아 차량이 거북이걸음을 했다"며 "출퇴근 차량이 많은 도로조차 눈이 방치되는 것은 심각한 문제"라고 말했다.주택가 상황은 더 열악했다. 수지구 한 아파트 주민은 "단지 내부와 주변 도로 제설은 사실상 주민들이 해결해야 한다"며 "차도는 조금이라도 치우지만, 인도는 빙판이 될 때까지 방치된다"고 지적했다. 홀몸노인이나 교통약자가 넘어질 위험은 더 커지고 있었다.이처럼 제설 행정이 닿지 않는 곳에서 시민들이 체감하는 불편은, 용인시 대응 방식에 구조적 개선이 필요함을 보여준다.결국 이번 첫눈은 용인시 제설 시스템의 취약함을 다시 확인시킨 셈이다. 도시 규모와 도로망은 이미 다른 기초 지자체와 비교할 수 없을 만큼 커졌지만, 대응 체계는 여전히 과거 관행에서 크게 벗어나지 못하고 있다는 지적이 이어지고 있다.