계엄 1년, 용인의 변화... "민주주의가 당연해 잊고 살았다"

큰사진보기 ▲용인시민들이 지난 12일 윤석열 대통령 탄핵을 촉구하는 촛불집회에 이어 19일에는 용인시민 시국대회를 열며 윤 대통령 체포와 파면을 촉구했다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"설마 진짜 계엄이야?"

"그날부터 한동안 뉴스만 봤다. 민주주의를 지키려면 시민이 얼마나 깨어 있어야 하는지 뼈저리게 느꼈다. 솔직히 정치에 큰 관심이 없었는데, 이번 계엄 사건 이후 정치가 우리 생활에 얼마나 중요한지 알게 됐다."

큰사진보기 ▲탄핵을 촉구하는 서울 광화문 집회 현장 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 국회 본관 앞에서 열린 12.3 내란 저지 1년 현장 최고위원회에서 발언하는 이언주(사진 가운데) 의원 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 추경호 구속 영장 청구 기각 촉구 집회에 참석한 고석 국민의힘 용인시병 당협위원장 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

2024년 12월 3일 오후 10시, 경기 용인 시민 대부분은 평소와 다름없는 하루를 정리하며 잠자리에 들 준비를 하고 있었다. 그러나 그날 밤, 대한민국은 전혀 예상하지 못한 비상한 시간을 통과했다.윤석열 전 대통령이 아무 절차나 명분 없이 '계엄'을 선포한 것이다. 계엄 소식이 전해지자 시민들은 서로에게 전화를 걸며 "무슨 일이냐"고 물었고, 마북·보정·신갈·죽전 등 지역을 불문하고 모두 같은 반응을 보였다.계엄 선포 직후 시민들의 기본권은 즉시 제한됐다. 이동이 통제되고 군 병력이 배치됐다는 소식이 실시간으로 퍼졌다. 용인 시민들도 예외가 아니었다. 기흥역, 죽전 카페거리, 용인시청 앞 등에서는 민주주의를 지키기 위해 촛불을 들고 모였다. 그렇게 많은 시민의 연대 끝에 윤석열 전 대통령은 탄핵됐고, 새 대통령이 선출됐다.1년이 지난 2025년 12월, 용인은 다시 일상을 회복하는 듯 보이지만 시민들의 마음속에는 아직 가시지 않은 상처와 질문이 남아 있다. '도대체 우리를 지켜야 할 정치와 군대가 어떻게 그런 계획을 세울 수 있었을까?' 시민들이 요즘 가장 자주 하는 말이다.신갈오거리의 한 식당에서 만난 30대 여성은 "군인들이 움직였다는 소식을 들었을 때 숨이 턱 막혔다. 너무 무서웠다. 전쟁이 일어날 수도 있겠다는 생각을 처음 했다"며 "지금 누리고 있는 일상이 당연하지 않다는 것을 확실히 깨달았다. 그때 가족들의 표정까지 지금도 생생하다"고 말했다.기흥구 영덕동에서 만난 40대 직장인은 계엄 사태 이후 정치에 관심을 두게 됐다며 입을 열었다.용인 시민들이 이구동성으로 말하는 감정은 분노와 실망, 경계심이었다. 최근 법원에서 계엄 가담 혐의로 재판을 받는 전직 군 장성과 정치인의 이름이 보도되면서 시민들의 마음은 다시 흔들리고 있다. '어떻게 그럴 수 있었냐'는 질문은 오래된 배신감처럼 남아 있다.처인구 김량장동 버스 터미널에서 만난 한 군인은 "누구보다 나라를 지켜야 할 사람이 그런 일을 했다는 게 용서가 안 된다"며 "장성급 고위 군인이 국민을 향해 총을 든다는 일은 두 번 다시 있어서는 안 된다"고 말했다.학교 현장도 달라졌다. 계엄 사태 이후 용인의 초·중·고에서는 '민주주의 교육'을 단순한 교과 속 개념이 아니라 '현실에서 배운 교훈'으로 재정립하고 있다.수지구 한 중학교 교사는 "민주주의가 얼마나 쉽게 흔들릴 수 있는지 학생들이 직접 체감했다"며 "이제 선거, 권력 분립 같은 용어를 설명하면 아이들이 훨씬 진지하게 듣는다"고 말했다.죽전고 한 학생은 "그동안 민주주의를 개념으로만 배웠지만 이번 일을 통해 '우리가 지켜야 하는 것'이라는 사실을 깨달았다. 학교에서 친구들이나 집에서 가족들과도 계엄에 대해 대화한다"고 전했다.계엄 이후 1년 동안 용인이 겪은 변화는 단순한 정치 사건의 흔적이 아니다. 시민들의 일상과 감정, 공동체 의식, 교육의 방향까지 바꿔 놓았다. 용인시청 근처 카페에서 만난 20대 청년은 "민주주의가 너무 당연해서 잊고 살았던 것 같다"며 "이제는 선거도 더 신중하게 보고, 정치권의 말을 그냥 넘기지 않는다"고 말했다. 민주주의를 잃는 순간이 얼마나 가까웠는지 기억하기 때문이다.정치권은 여전히 이번 사안을 두고 공방을 벌인다. 책임을 미루고 상대를 공격하며, 사건의 의미를 축소하거나 과장하려는 움직임도 있다. 그러나 용인 시민들은 그날의 공포와 1년의 경험을 누구보다 선명하게 기억하고 있다. 그 기억은 2026년 선거에서도 분명한 기준이 될 것이다.12.3 비상계엄 사태가 발생한 지 1년이 된 지난 3일, 용인시 정가는 그날의 기억을 두고 극명하게 엇갈린 반응을 보였다.용인을 지역구로 둔 더불어민주당 국회의원들은 일제히 '확실한 내란 청산'과 '관용 없는 처벌'을 강조했다. 반면 국민의힘 일부 당협위원장은 계엄의 정당성을 우회적으로 주장하거나, 내란 관련 수사를 '정치 보복'이라고 규정하며 입장을 달리했다.민주당 의원들은 1년 전 국회 상황을 회고하며 책임자 처벌이 미진함을 비판했다. 이언주 의원(용인시정)은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "내란 1년이 지났지만 윤석열, 김용현 등 책임자들에 대한 처벌이 확정되지 않았고, 오히려 재판이 지연되며 사법 질서를 훼손하고 있다"며 "대한민국에서 다시는 쿠데타가 일어나지 않도록 철저한 진상 규명을 통한 책임자 엄벌과 재발 방지를 위한 제도화가 필요하다"고 밝혔다.이 의원은 특히 추경호 전 국민의힘 원내대표의 구속영장 기각을 언급하며 "느슨한 재판이 아니라 '내란 전담 재판부'를 통해 속도감 있게 판결해야 한다"고 강조했다.부승찬 의원(용인시병)은 "어설픈 관용 없이 내란을 확실히 청산해야 한다"고 말했다. 그는 1년 전 시민들이 맨몸으로 계엄군을 막아낸 '내란의 밤'을 상기하며 "그 힘이 윤석열 탄핵을 이끌고 새로운 대한민국을 만들었다"고 평가했다.이상식 의원(용인시갑)은 계엄군이 국회 담장을 넘어 들어오던 당시 사진을 SNS에 공유하며 내란 청산의 필요성을 강조했다. 그는 "빛은 어둠을 몰아냈지만, 내란은 아직 끝나지 않았다. 우리 안의 윤석열을 추방하고 헌법 유린의 역사가 반복되지 않도록 하겠다"고 밝혔다.반면 국민의힘 용인지역 당협위원장들의 시선은 달랐다. 12.3 사태에 대한 반성보다는 당시의 행위를 옹호하거나 추경호 전 원내대표 수사를 비판하며 지지층 결집에 나섰다.고석 용인시병 당협위원장은 장동혁 당 대표 성명서를 공유하며 입장을 대변했다. 공유된 성명서에는 '12.3 비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다'는 주장이 담겨 있어 계엄의 정당성을 사실상 옹호했다. 또한 현재를 이재명 정권의 암흑기로 규정하며 "추경호 전 원내대표의 영장 기각은 내란 몰이의 막을 내리는 신호탄"이라고 주장했다.이주현 용인시정 당협위원장은 지난 2일 서울중앙지법 앞 규탄대회 참석 사실을 알리며 추 전 원내대표에 대한 영장 청구를 '정권 안보를 위한 표적 수사'라고 비판했다. 이 위원장은 12.3 계엄 사태에 대한 언급 없이 "정권의 무능과 선택적 수사를 심판하고 국민의 상식을 지키겠다"며 이재명 정부와의 대립각을 세우는 데 집중했다.한편 손명수 더불어민주당 의원(용인시을)과 국민의힘 용인시갑 이원모, 용인시을 채진웅 당협위원장은 사회관계망에서 12.3 비상계엄 사태에 대한 별도의 입장을 밝히지 않았다.