장 미셸 바스키아 전시, 도슨트 다르게 두 번 본 소감

동대문 DDP 전시 1관 / 장 미셸 바스키아 : 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들, 작품명 "무제"

동대문 DDP 전시 1관/ 장 미셸 바스키아 : 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들 , 작품명 "Cream of Wheat"

동대문 DDP 전시 1관 / 장 미셸 바스키아 : 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들 , 작품명 "A ONE"

동대문디자인플라자에서 전시 중인 <장 미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들>(2026년 1월 31일까지)은 전 세계 9개국에서 작품을 대여해 온 대규모 전시로, 보험액만 무려 1조 4천억 원에 달한다.이 전시에 대해 에세이 수업 선생님 이 그리 좋게 평하지 않는 말을 듣고 호기심이 생겨 친구와 함께 전시장을 찾았다. 평일 오전 무료 도슨트 시간임에도 전시장에는 적지 않은 관람객이 모여 있었다. 입구에 전시된 키스 해링과 함께한 작품은 기대감을 한층 더 높였다.흑인 인권에 대해 사회에 전하고자 한 바스키아의 목소리가 그림 속에 녹아 있다는 점이 특히 인상적이었다. 전반적으로 매우 만족스러운 관람이었다. 최근 그림에 관심이 많아진 딸과 다시 오고 싶다는 생각이 들어 두 번째 관람을 하게 되었다.같은 전시를 두 명의 도슨트에게 설명을 듣는 동안, 해설의 방향에 따라 작품을 이해하는 깊이와 전시의 분위기가 크게 달라질 수 있다는 점을 느꼈다. 각 도슨트가 선택해 설명한 작품은 많이 겹치지 않았고, 동일한 작품 역시 해설의 관점에 따라 전혀 다른 맥락으로 읽혔다. 관람객은 하나의 전시를 서로 다른 구성으로 경험할 수 있다.두 명의 도슨트는 전시 초반 관람객에게 공통적으로 질문을 던졌다."여러분은 갤러리와 미술관의 차이를 아십니까?"두 도슨트 모두 '미술 작품을 감상할 수 있는 장소'라는 공통된 설명을 제시했지만, 이후 풀어가는 방식은 분명히 달랐다.첫 번째 관람에서 만난 도슨트는 갤러리를 가요 기획사에 비유했다. "소속사가 가수를 발굴하고 육성해 앨범과 콘서트까지 기획하듯, 미술 갤러리 역시 작가를 발굴·지원하고 작품이 실제로 거래될 수 있도록 만드는 곳"이라고 설명했다. 반면 미술관에 대해서는 "공신력 있는 기관이 어떤 작품이 중요한지 보여주는 무대에 가깝다"며 음악방송이나 시상식에 비유했다.두 번째 도슨트는 "미술관이 작품을 감상하고 문화생활을 즐기는 취미의 영역이라면, 갤러리는 작품을 사고파는 시장 개념의 공간"이라며 "작품의 가격이 명시된다는 점이 중요한 차이"라고 설명했다.같은 질문에서 출발했지만, 두 도슨트가 전시를 해석하는 관점은 명확히 달랐다. 이러한 차이는 이후 작품 해설 전반에서도 그대로 드러났다.첫 번째 관람의 도슨트는 작가의 삶과 정체성에 초점을 맞췄다. 바스키아의 성장 배경과 1980년대 뉴욕의 시대적 상황 그리고 그가 추구한 이상이 해설의 중심이었다. 설명에 따르면, 바스키아는 당시 뉴욕에서 성공한 회계사였던 아버지와 함께 자랐고, 초·중·고등학교 모두 사립학교를 다녔다. 그런 환경 속에서도 그는 가출을 반복했고, 사춘기는 유난히 거칠었다고 한다. 전시 중간에 상영된 인터뷰 영상 속 바스키아는 예상과 달리 전혀 거칠지 않은, 백인 중산층 억양의 영어를 구사하고 있어 인상 깊었다.전시 해설은 바스키아 사후, 그의 아버지가 법적·제도적 수단을 동원해 작품을 지키려 했지만 결국 거대한 자본의 흐름 앞에서는 한계를 드러냈다는 이야기로 마무리 되었다. 남겨진 가족에게 작품을 보호하는 일은 단순한 감정의 문제가 아니라, 끝까지 감당해야 할 책임처럼 느껴질 수도 있겠다는 생각이 들었다.반면 두 번째 관람에서는 작품의 미술적 테크닉과 기호·문자·색·배치 등 조형적 구조에 초점을 둔 해설이 진행되었다. 특히 바스키아가 참고한 실제 자료를 태블릿 화면으로 제시했다.< Cream of Wheat > 작품을 설명하며 당시 흑인의 사회적 위치와 백인 어린이보다 낮게 설정된 위계에 대한 이야기가 이어졌다. 태블릿으로 실제 광고 이미지를 보여주며 흑인 성인이 백인 아이들에게 음식을 서빙하는 장면이 왜 그렇게 표현되었는지, 바스키아가 이를 어떻게 재해석했는지를 자세히 설명해 주었다.< A One > 작품에 대한 해설에서는 두 도슨트 모두 바스키아 작품에 자주 등장하는 왕관의 의미를 짚었다. 역사와 사회 속에서 과소평가되거나 억눌렸던 흑인 인물들을 '왕'으로 격상시키는 상징이라는 점이었다. 다만 첫 번째 도슨트가 상징의 의미 자체에 집중했다면, 두 번째 도슨트는 실제 모델이 된 바스키아의 친구 사진을 함께 소개했다. 사진 자료를 곁들인 설명은 작품의 맥락을 훨씬 직관적으로 이해하는 데 도움을 주었다.전시장 한편에는 바스키아의 공책과 낙서들도 함께 전시돼 있었는데, 그 안의 글자는 모두 대문자로 쓰여 있었다. 해설에 따르면 그는 훗날 자신의 작업이 주목받게 될 것을 염두에 두고 의도적으로 모든 글자를 대문자로 적었다고 한다. 처음 관람에서는 읽기 불편하게 느껴졌던 이 부분 역시 해설을 통해 이해할 수 있었다.에세이 수업에서 전해 들은 관람 소감에서는 노숙자, 마약, 암호처럼 쓰인 기호 등 바스키아의 '어두운 면'이 주로 언급되었다고 했다. 그러나 이번 전시에서 만난 두 명의 도슨트 해설에서는 그러한 측면이 크게 강조되지 않았다.같은 전시라도 도슨트의 관점에 따라 관람객이 만나게 되는 바스키아는 달라진다. 전시를 어떻게 설명하느냐 역시 작품만큼이나 중요한 요소임을 다시 한번 생각하게 되었다.