"대전시, 고향사랑기금으로 7억 시계탑 추진... 전면 재검토해야"

대전시가 고향사랑기부금 7억 원을 들여 시계탑 건립을 추진하고 있어 논란이다.더불어민주당 김민숙 대전시의원(비례대표)은 8일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열고, 대전시가 고향사랑기부금 7억 원을 투입해 '과학자 시계탑 설치사업'을 추진 중에 있는데, 법적·절차적 타당성에 심각한 문제가 있다며 전면 재검토를 촉구했다.김 의원은 "대전시가 2026년도 고향사랑기금 운용계획에 '과학자 시계탑 설치사업'을 신규 반영했지만, 이 사업은 기금의 사용 목적에 부합하지 않으며, 심의 절차 또한 정상적으로 진행되지 않았다"고 지적했다.김 의원은 먼저 "고향사랑기부금은 '고향사랑 기부금에 관한 법률'상 사회적 취약계층 지원, 지역 주민의 문화·예술·보건 증진, 공동체 활성화 등 명시된 목적에만 사용할 수 있다"며 "시계탑 설치와 같은 조형물 조성사업은 그 어디에도 해당되지 않는다. 법 취지에 맞지 않는 사업을 기금으로 추진하는 것은 명백한 사용 부적정"이라고 주장했다.실제 고향사랑기부금법 제11조 2항에는 1. 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호 2. 지역주민의 문화·예술·보건 등의 증진 3. 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원 4.그 밖에 주민의 복리 증진에 필요한 사업의 추진으로 사용 목적을 규정하고 있다.이에 김 의원이 대전시 관계자에 시계탑이 어느 항목에 해당하는 지 묻자 3. 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원 중 '등'에 해당한다고 답변했다는 것이다.특히 김 의원은 대전시가 7억 원 규모의 대형 사업을 단순 시설물 설치로 분류해 기금으로 추진하는 것은 고향사랑제도의 본래 취지인 '기부금의 사회적 환원' 정신을 훼손하는 행정이라고 지적했다.김 의원은 또, 사업 심의 절차에도 문제가 있다고 강하게 제기했다. 대전시는 지난 10월 28일 심의위원들에게 회의 개최를 통보한 뒤, 하루 만인 29일 서면으로 심의를 마치고 사업을 확정한 것으로 드러났다.그는 "심의자료는 단 한 페이지 분량에 불과했고, 콘텐츠 구성, 유지관리 계획, 비용 산정 등 필수 요소가 전혀 포함되지 않았다"며 "조례상 서면심의는 경미한 사안에만 허용되지만, 이번 사업은 7억 원이 투입되는 대규모 사업으로, 충분한 검토와 대면심의가 필수였다"고 지적했다.또한 김 의원은 "위원 8명 중 6명만이 서면 의견을 제출한 상태에서 사업이 통과됐다"며 "이처럼 졸속으로 처리된 심의 결과를 근거로 시민의 기부금이 집행되는 것은 행정의 책임성을 스스로 무너뜨리는 일"이라고 말했다.아울러 사업 추진 과정에서 입지 변경이 있었음에도 재심의가 이루어지지 않은 점도 문제로 지적됐다.김 의원에 따르면, 애초 시계탑은 대전역 서광장 일원에 설치하는 것으로 기금심의가 이루어졌으나, 이후 사업계획서는 엑스포 한빛탑 앞 광장으로 변경 제출됐다.그는 "사업의 핵심 요소인 설치 장소가 바뀌었음에도 불구하고 추가 심의나 보고가 없었다"며 "절차적 정당성과 행정 신뢰를 심각하게 훼손한 사례"라고 밝혔다.김 의원은 유지관리비 문제도 지적했다. 그는 "제출된 계획서에는 홀로그램, 야간조명 등 전력·장비 유지비가 대거 소요될 것으로 예상되지만, 대전시는 유지·관리 비용에 대한 분석이나 예산 계획을 제시하지 않았다"며 "충분한 검토 없이 추진됐다가 시민 혈세가 지속적으로 낭비된 '은행동 스카이로드' 사례가 반복될 가능성이 크다"고 경고했다.아울러 김 의원은 부실한 내용에도 불구하고 사업이 신속히 선정된 배경에 대해서도 의문을 제기했다. 그는 "사업 내용이 빈약했음에도 빠른 서면심의로 확정됐고, 입지 변경에도 재심의가 없었다"며 "특정 기관이나 인사의 제안이 과도하게 신속히 채택된 것은 아닌지 의문"이라고 밝혔다.김 의원은 특히 대전디자인진흥원이 해당 사업의 제안 기관으로 알려진 점을 언급하며 "공공기관이 제안했다는 이유로 심의 과정을 생략한 듯한 행정 행태는 명백히 개선돼야 한다"고 말했다.그러면서 김 의원은 "과학자 시계탑 건립 자체를 반대하는 것이 아니다"라며 "다만 고향사랑기부금이라는 시민의 선의로 모인 공익기금은 법적 목적에 맞고, 투명하고 공정한 절차를 거쳐 사용되어야 한다"고 강조했다.아울러 "대전시는 즉시 본 사업에 대한 전면 재검토와 절차적 정당성 확보 방안을 마련해야 하며, 기금운용심의위원회는 법 취지에 부합하고 시민이 납득할 수 있는 방식으로 사업을 다시 심의해야 한다"고 촉구했다.한편 김 의원은 예산 전반에 대한 문제의식도 덧붙였다. 그는 "시민의 세금이 행사성 사업이나 홍보성 사업에 치중되고 있다"며 "반면, 산모 신생아 건강관리 지원 같은 국가적 책무 사업은 예산 부족으로 지연되고 있다. 시민의 삶과 직결된 필수 복지사업 예산은 미뤄지고, 조형물 사업은 급히 통과되는 현 상황은 이해할 수 없다"고 말했다.그는 "이런 행정이 반복된다면 시민 신뢰는 무너진다"며 "시의회가 철저한 감시 역할을 수행하고, 언론과 시민사회가 함께 문제를 제기해야 한다"고 강조했다. 끝으로 김 의원은 "대전시가 시민의 기부금과 예산을 책임 있게 관리해야 한다는 기본 원칙을 지켜야 한다"며 "시민의 신뢰를 되찾는 행정이 곧 대전의 경쟁력"이라고 덧붙였다.