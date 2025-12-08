남해고 유도부 공식 창단… 유도 인재 육성 본격화

큰사진보기 ▲남해고등학교 유도부 창단식이 지난달 28일 남해고등학교 체육관에서 열렸다. 내빈들과 선수단이 유도부를 응원하고 있다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

큰사진보기 ▲김지혜(오른쪽) 감독이 유도부 선수들을 소개하고 있다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 남해시대에도 실렸습니다.

남해고등학교(교장 김보경)가 유도부 창단식을 열고 새로운 출발을 선언했다. 지난달 28일 남해고등학교 체육관에서는 유도부 창단식이 열렸다.이 자리에는 남해고등학교 구성원은 물론 유도계, 체육회, 동창회, 학부모 등 다양한 인사들이 참석해 유도부의 첫 걸음을 함께했다. 창단식은 남해고등학교 행정실장을 맡고 있는 김병진 유도부 사무국장이 진행했다. 박영규 남해군 부군수를 비롯해 조용철 대한유도회 회장, 양세명 경남유도회 회장, 김광섭 경상남도교원단체총연합회 회장 등이 참석해 축하했다.남해고 유도부 단장인 김보경 교장은 창단을 선포하고 "유도부는 남해고의 새로운 페이지를 여는 순간"이라며, 예의와 존중을 중시하는 유도의 정신적 가치와 학생들의 인성·리더십 성장 가능성을 강조했다. 나아가 김 교장은 "학교가 지도자와 선수들이 훈련에 집중하도록 행정·재정 지원을 약속하겠다"고 밝혔다.김지혜 감독은 "기본기와 예의를 갖춘 정정당당한 팀을 만들겠다"고 다짐했다.후원도 이어졌다. 남해군체육회가 250만 원 상당의 유도복을 기증했고, 남해고등학교총동창회는 운영비 100만 원을 후원했다. 또한 대한유도회는 70만원 상당의 유도복을 후원했고, 계속해서 지도자 지원금을 1년간 매월 50만 원씩 지원한다. 이와 함께, 한국초중고유도연맹은 벽걸이 전자시계를 후원했다.다음은 남해고등학교 유도부 선수단 명단이다. ▲단장 △김보경 ▲사무국장 △김병진 ▲감독 △김지혜 ▲선수 △1학년 임희수, 윤상렬, 곽은서 △2학년 심준호, 이시우, 정혁진, 서영채 △입학예정 장가연, 김민서, 조환이, 민동희 등.