사회

광주전라

25.12.08 11:16최종 업데이트 25.12.08 11:16

목포 김대중노벨평화상기념관, 평화상 25주년 특별전

"피스메이커 김대중, 평화의 문을 열다" 주제... 9일 개막

'피스메이커김대중, 평화의 문을 열다!' 특별전 전경 사진.
'피스메이커김대중, 평화의 문을 열다!' 특별전 전경 사진. ⓒ 김대중노벨평화상기념관

김대중노벨평화상기념관(관장 김정현)은 오는 9일부터 내년 3월 29일까지 전남 목포시 김대중노벨평화상기념관에서 '피스메이커 김대중, 평화의 문을 열다'를 주제로 특별전을 개최한다.

이번 전시는 김대중 대통령의 노벨평화상 수상 25주년을 맞아 기획됐다. 개막식은 문화·예술·교육계 등 각계 인사들이 참석하는 가운데 9일 오후 2시에 개최된다.

전시에서는 김대중 대통령 노벨평화상 수상 사진·노벨평화상 상장 및 메달, 노벨평화상 수상 기념 시계, 김 전 대통령이 1960년대 초 고향마을에 선물한 바둑판 등을 볼 수 있다.

이 가운데 고향마을에 선물한 바둑판은 김 전 대통령이 당시 정치적으로 고초를 겪던 상황임에도, 고향 어르신들에게 작은 즐거움이라도 드리려고 건넨 선물이라고 한다.

행사장에서는 노르웨이 오슬로 시청 및 노벨평화상 만찬장을 재현한 포토존도 마련돼 관람객들이 기념사진을 찍을 수 있다.

김대중노벨평화상기념관 관계자는 "평화는 한 시대 지도자만의 메시지가 아니라 세대가 함께 이어가는 길"이라며 "이번 전시가 시민들이 각자의 삶 속에서 평화가 우리 삶에 어떤 모습으로 머물러 있는지 되돌아보는 시간이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

전남 신안 출신의 김대중(1924-2009) 전 대통령은 1998~2003년 제15대 대통령으로 재임했다. 대통령으로 재임 중이던 2000년 12월 10일 노르웨이 오슬로에서 한국인 최초로 노벨평화상을 받았다.

김 전 대통령은 40여 년간 한국과 동아시아 전반에서 민주주의와 인권 신장에 헌신하고, 6·15 남북 공동선언 등을 통해 남북 화해와 긴장 완화에 기여한 업적을 인정 받아 노벨평화상을 수상했다.

김대중 대통령이 1960년대 고초를 겪는 상황에서도, 고향 어르신들을 위한 마음으로 기증한 바둑판.
김대중 대통령이 1960년대 고초를 겪는 상황에서도, 고향 어르신들을 위한 마음으로 기증한 바둑판. ⓒ 김대중노벨평화상기념관

김대중 대통령과 이희호 여사의 ‘실사구시, 경천애인’ 도자기 접시.
김대중 대통령과 이희호 여사의 ‘실사구시, 경천애인’ 도자기 접시. ⓒ 김대중노벨평화상기념관




