권력의 시녀였던 판사들, 이제는 스스로 권력이 되려하는가

AD

'신과 신을 대리하는 성직자들의 시대가 끝난 후 인간은 신의 자리를 법으로, 성직자의 자리를 법률가로 대체했다.' 군사독재가 끝나고 형식적 민주화가 이루어지자 대한민국이라는 사회가 당면한 과제 중 하나는 법이 현대의 신으로서, 법률가가 현대의 제사장으로서 군림하는 경향성을 어떻게 막을 것인가였다. 이는 모든 사회조직이 과두화되는 경향성을 갖고 있는 가운데 사법에 대한 민주적 통제 수단이 미약하여 사법의 전횡을 막기 어렵기 때문이다.사법부는 본래 국민들의 선거를 통해 구성되는 입법부나 행정부와는 다른 기능과 목적의 측면에서 구분된다. '비다수파 기관'으로서의 사법부는 다수에 의해 소수의 권한이 침해되지 않도록 다수를 제한하는 것을 중요한 역할로 탄생한 기관이다. 즉 현대 민주주의에서 사법권력은 헌법과 법률에 의거하여 다수를 대표하는 정치권력을 감시하고, 소수자와 약자를 보호하며, 구성원 간에 발생하는 다양한 갈등을 해결함으로써 민주주의의 안정적 지속을 가능케 하는 균형자 내지는 감시자의 역할을 하는 것이다.그러나 제2차 세계대전 이후 민주국가에서는 삼권분립 원칙 위에 정착된 권력구조에 중대한 변화가 나타났다. 사법권력이 과거 균형자 감시자로서 소극적 역할에서 벗어나 오늘날은 주요한 권력의 주체로서 적극적 정책 결정을 담당하게 된 것이다. 이는 봉건주의 권위주의로 상징되는 구체제가 실질적으로 붕괴되고 시민의 권리를 보장하는 권리장전을 헌법에 명시하고 사법심사제도를 도입하였기 때문이다. 이러한 변화는 결과적으로 사법권력의 권한을 급속히 증대시켜 "사법통치(juristocracy)"라는 표현이 등장하게 되었다. 이제 사법부는 입법부나 행정부보다 약한 기관이라는 이미지에서 벗어나, 입법부나 행정부 못지않은 아니 오히려 그들을 능가하는 정책결정자로서 권력의 추체로서 등장하게 되었다.우리 사회는 과거 사법이 입법과 행정을 독점한 군부독재권력에 종속되어 사법부가 권력의 시녀라는 조롱을 받은 적이 있다. 당시는 사법부 독립이 법조계의 시대적 과제로 꼽혔었다. 하지만 세월이 흘러 사법부 독립 성취를 넘어 지금은 사법이 시민사회와 유리되어 헌법과 법률의 해석을 독점하고 자의적으로 사법의 권한을 행사하려는 경향을 보이고 있다.사법부 독립이란 판사들에게 외부의 영향을 받지 않고 독립적으로 재판할 수 있는 자율성을 부여하는데 있다. 그럼으로써 민주주의의 치명적 약점으로 평가받는 선동가의 출현을 막을 수 있다고 보았다. 즉 사법부의 출현 자체가 민주주의와는 그 결을 달리하고 있는 것이다. 이는 민주주의를 기본적으로 교육받지 못하고, 가진 것 없는 천박하고 충동적인 사람들을 위한 정치체제라는 귀족정치 신봉자들의 생각이 반영된 이데올로기인 것이다.그러나 경제성장과 정보통신 기술의 발달로 대다수 국민들이 고등교육의 혜택을 받고 소득수준이 높아짐에 따라 국민의 정치의식은 높아졌다. 이제는 대다수 국민은 정치과정에 깊숙이 참여하게 되었고 사법부의 활동도 감독과 감시의 대상이 된 것이다.사법부는 독립이 보장되어야 하는 기관이면서 동시에 민주적 정당성을 가진 기관으로서 책임성(accountability)이 요구된다. 그리고 민주주의가 "다수의지가 절대적이고도 배타적 주권을 갖고 있는 인민의 지배 원칙"이라면 그리고 그것이 정치적 소수의 기본권을 제한하는 것이 아닌 한 그 다수의지는 존중받아야 한다.사법권이 독립되었다고 해서 판사들이 아무런 제한없이 마음대로 하고 싶은 대로 하라는 것은 아니다. 과거 '권력의 시녀'라는 소리를 듣던 사법부 판사들이 이제는 법을 자의적으로 적용하고 판결하면서 자신들의 밥그릇을 챙기는데 더 관심을 갖기 시작했다면 이는 국민주권을 정면으로 거스르는 것이다. 특히 사법권의 독립은 법이 만들어지는 과정과 법의 내용, 법의 적용과 해석, 등 모두에 다수 국민의 의사가 반영되어야 한다.만일 판사들이 지속적으로 법의 해석을 독점하고 시민사회와 유리되어 법을 해석하며 시민들로부터의 감시와 통제를 거부하고 시민들에게 사법의 독립성만을 외친다면 이는 생선가게를 고양이에게 맡겨놓은 것과 마찬가지다. 이는 판사들이 법 지식과 그들의 특권적 지위를 이용해 국민 위에 군림한다고 말할 수 있을 것이며 세간의 말대로 이 나라는"법복을 입은 귀족이 통치하는 현대판 귀족정"이 되는 것이다.법관이던 정치철학자 몽테스키외는 <법의 정신>에서 법관의 오만과 권위주의, 편협성을 비판하며 법관에 대한 민주적 통제 장치의 필요성을 역설했다. 사법권 독립은 법관의 제왕적 권위를 보호하기 위해 존재하는 것이 아니라, 국민주권과 국민 기본권, 그리고 헌법정신인 공화주의를 수호하기 위해 존재한다. 사법권의 독립은 그 자체가 목적이 아니라, 헌법 가치와 민주공화정을 지키기 위한 수단인 것이다.권력분립 역시 단순히 권력 간의 균형을 맞추는 장치가 아니라, 공화주의와 덕의 정치를 실현하기 위한 것이다. 몽테스키외는 권력이 분립되어야 하는 이유를 공화정, 즉 덕의 정치를 지향하기 위해서라고 설명하였다. 그가 말한 '덕의 정치'란 공화국에 대한 사랑, 검약, 봉사를 중시하는 정치이며, 이는 자유와 평등이라는 공화주의의 핵심과 맞닿아 있다.이러한 시각에서, 12.3 비상계엄이 실패한 이후 주요 내란 종사자에 대한 구속 영장이 기각되고 있고 내란재판이 지연되는 것은 사법부 독립에 심각한 의문을 제기하기에 충분하다. 이에 대응하여 민주당에서는 내란전담재판부 설치를 추진하고 있고 이에 다시 법원장 등 판사들이 삼권분립과 사법권 독립을 부르짖으며 저항하고 있는 것이다. 이러다 정말 평양에 무인기를 보내어 군사적 충돌을 유발하고, 이를 빌미로 계엄을 선포하고 주요 정치인을 체포 구금하고 고문하여 증거를 조작하고 국회와 방송사를 장악하려했던 윤석열이 다시 석방되어 대로를 활보하는거 아닌가하는 우려가 전혀 근거없는 것은 아니다.다행히 실패했지만 만일 그때 이재명 후보가 실족했다면 이 나라는 걷잡을 수 없는 대혼란 속으로 빠져들었을 것이다. 심지어 대법원은 국민이 선출한 제일 야당의 대통령 후보를 제거하려 하는 등 이러다 이 나라가 법관이 통치하는 사법국가가 되는 것이 아닌가 하는 국민적 우려를 자아냈다. 아마도 몽테스키외는 대법원이 반드시 서울 한복판 그것도 강남에 위치해야 한다거나, 법관 한 명이 70평이나 되는 사무실이 필요하다는 주장에 동의하지 않을 것이다. 만일 몽테스키외가 국민이 선출한 제일 야당의 대통령 후보를 제거하려는 하는 판사들을 보았다면 무엇이라 했을까?최근 사법개혁에 대한 여론이 비등한 것은 지금의 법원이 과연 내란 세력을 척결하고 헌법 질서를 수호할 의지가 있는지에 대해 국민적 의구심, 법원에 대한 신뢰 저하에 기인한다. 내란과 같은 불법·위헌 행위를 차단·처벌하고 민주주의와 헌법을 지키기 위한 입법은 행정 입법 사법 등 영역을 가릴 것도 없이 모든 국민의 의무이고 권한이다.따라서 사법부가 국민주권이라는 헌법정신에 관심이 없다면 국민의 대변자인 입법권에 의해 통제되는 것이 당연하다. 입법권은 국민주권을 직접 위임받은 권력으로서, 사법권을 포함한 모든 국가기관의 권한을 제도적으로 설계·조정할 정당성을 지닌다.이런 시각에서 헌법을 파괴한 내란 세력을 단죄하기 위한 전담재판부 설치 등을 논의하고 입법화는 당연하다. 이는 몽테스키외가 말한 공화주의와 권력분립의 법철학적 정당성에도 어긋나지 않는다.민주주의의 아버지라는 나라 미국에서는 사법부의 민주적 정당성 확보를 위해 여러 노력을 기울이고 있다. 그 한 예로 미국은 1830년대 일부 주에서 법관을 유권자가 직접 선출하는 법관선거제를 도입하기 시작했다. 법관을 선거로 선출하는 것은 사법부가 민주적 정당성을 확보하는 가장 대표적인 수단으로 간주되었기 때문이며 이후 많은 주에서 도입하여 시행했다. 이제 우리나라도 도입할 때가 되었는가.사법부 존립 근거는 공정한 재판으로 쌓은 국민 신뢰뿐이다. 판사들이 내리는 판결이 특정 학교, 지역, 종교집단으로부터 영향을 받지 않는다는 신뢰, 양심과 법률에만 구속된다는 믿음, 법관 윤리를 지킨다는 신망, 여론에 좌우되지 않으리라는 기대에서 나온다. 그런데 지금 사법부에 대한 국민 신뢰도는 어떤가. 권력의 시녀였던 판사들이 이제는 스스로 권력이 되려하는가.