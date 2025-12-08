메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.12.08 10:49최종 업데이트 25.12.08 10:49

법관대표회의 시작... 내란전담재판부 입장 발표할까

오전 10시 7분 개회... 의장 김예영 부장판사 "사법제도 중요법안 의견, 국민들께 설명드리는 게 책무"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
전국법관대표회의가 8일 경기 고양시 일산 사법연수원에서 정기회의를 연다. 전국법관대표회의는 각급 법원에서 선출된 대표 판사들이 모인 회의체로, 사법행정과 법관 독립에 관해 의견을 표명하거나 건의한다. 사진은 이날 회의가 열리는 사법연수원 모습.
전국법관대표회의가 8일 경기 고양시 일산 사법연수원에서 정기회의를 연다. 전국법관대표회의는 각급 법원에서 선출된 대표 판사들이 모인 회의체로, 사법행정과 법관 독립에 관해 의견을 표명하거나 건의한다. 사진은 이날 회의가 열리는 사법연수원 모습. ⓒ 연합뉴스
김예영 전국법관대표회의 의장이 8일 경기 고양시 일산 사법연수원에서 열린 전국법관대표회의에서 개회선언을 하고 있다.
김예영 전국법관대표회의 의장이 8일 경기 고양시 일산 사법연수원에서 열린 전국법관대표회의에서 개회선언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

전국법관대표회의 정기회의가 시작됐다. 판사 대표들이 여당에서 추진하고 있는 사법개혁안에 대한 구체적인 입장을 표명할지 관심이 쏠린다.

법관대표회의는 8일 오전 10시 7분 구성원 126명 중 재석 84명으로 개회됐다. 이후 108명이 회의에 참석하고 있는 가운데, 회의가 진행 중이다. 법관대표회의는 각급 법원의 내부판사회의를 통해 선출된 대표자들이 모여 사법행정과 법관독립 등에 관한 사항을 논의해 의견을 표명하거나 이를 대법원에 건의하는 협의체다.

법관대표회의 의장 김예영 서울남부지방법원 부장판사는 모두발언에서 "현재 국회에서 사법제도에 관한 여러 중요 법안들이 논의 중이고, 국민에게 미치는 영향이 매우 크므로, 법관들이 재판에 관한 전문성이나 실무경험에서 나오는 의견들을 국민들께 상세히 말씀드리는 것 또한 책무라고 생각된다"라고 말했다.

AD
그는 "법관은 동일체가 아니다. 법관들의 생각은 매우 다양하고, 오늘도 치열한 토론이 예상된다. 그러나 모든 법관은 국회의 입법권이나 여야를 불문한 정치권과 학계, 시민사회의 논의를 존중할 뿐만 아니라, 재판을 담당하고 있는 법원의 의견도 고려해서 국민의 요청과 기대에 최대한 부합하는 제도개선이 이루어지기를 바란다고 생각한다"라고 밝혔다.

이어 "오늘의 논의가 사법신뢰 회복과 사법제도 개선에 기여하기를 희망하면서, 이제부터 2025년 하반기 정기 전국법관대표회의를 시작하겠다"라고 말했다.

준비된 안건은 ①사법제도 개선 관련 입장 표명 ②법관 인사·평가제도 변경이다. 법관대표회의 측은 회의에 앞서 법원행정처에 사법행정위원회 설치안, 내란전담재판부 설치, 법왜곡죄 도입 법안 설명을 요청했는데, 이후 이에 대한 본격적인 논의가 진행될 가능성도 있다.

전국법원장회의 조희대 대법원장이 5일 서울 서초구 대법원에서 열린 전국법원장회의 정기회의에서 인사말을 하고 있다.
전국법원장회의조희대 대법원장이 5일 서울 서초구 대법원에서 열린 전국법원장회의 정기회의에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진

지난 5일 전국법원장회의에서는 6시간 논의 끝에 "내란전담재판부 설치와 법왜곡죄 설치는 위헌성이 크다"는 입장을 밝힌 바 있다.

[관련기사]
6시간 만에 나온 '예정된 결론'...전국법원장회의 "내란재판부·법왜곡죄 위헌 소지" https://omn.kr/2gas4

#전국법관대표회의#의

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

선대식 (sundaisik) 내방
  • 페이스북

    • 오마이뉴스 법조팀 기자입니다. 제가 쓰는 한 문장 한 문장이 우리 사회를 행복하게 만드는 데에 필요한 소중한 밑거름이 되기를 바랍니다. 댓글이나 페이스북 등으로 소통하고자 합니다. 언제든지 연락주세요.

    이 기자의 최신기사추경호 재판행... "의총 당사 변경=국회의원 끌어내려는 행위"

    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기