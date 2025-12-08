법관대표회의 시작... 내란전담재판부 입장 발표할까

▲전국법관대표회의가 8일 경기 고양시 일산 사법연수원에서 정기회의를 연다. 전국법관대표회의는 각급 법원에서 선출된 대표 판사들이 모인 회의체로, 사법행정과 법관 독립에 관해 의견을 표명하거나 건의한다. 사진은 이날 회의가 열리는 사법연수원 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기