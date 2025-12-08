정혜경 의원 "학교급식법 개정, 국가 책임-역할 분명히 해야"

큰사진보기 ▲진보당 정혜경 국회의원. ⓒ 정혜경의원실 관련사진보기

"전세계의 자랑 K-무상급식, 20년을 이어오는 동안 학교급식 노동자는 직업성 폐암과 산재, 골병으로 쓰러지고 있다. 이대로 더는 친환경 무상급식도 유지될 수 없다. ... 학교급식법 개정안은 국가의 책임과 역할을 분명하게 명시해야 한다."

큰사진보기 ▲정혜경 국회의원, “학교급식법 개정 국가 책임 명시 촉구” 국회 본청 농성. ⓒ 정혜경의원실 관련사진보기

진보당 진혜경 국회의원(비례)이 8일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "학교급식법 개정 논의에 국가책임 명시 촉구"를 하면서 이같이 밝혔다. 국회 교육위원회 법안심사소위원회는 이날 '학교급식법 일부개정법률안'에 대한 두 번째 심사를 할 예정이다.'안전한 노동 행복한 급식 100만 청원운동본부'와 함께 5일 저녁부터 국회 본청 앞에서 농성해온 정혜경 의원은 "학교급식법 개정안을 발의한 의원으로서 급식노동자의 생명과 안전 국가가 책임지도록 개정되어야 한다"라고 밝혔다.폐암으로 산업재해를 승인받은 학교급식 노동자는 178명, 사망자는 15명에 이르고 있다는 것이다. 이를 언급한 정 의원은 "문제를 개선하기 위해 '급식실 환기시설 개선 사업' 시행 3년차에 있지만, 개선율은 전국 41%로, 절반에도 못 미치고 있고, 그 중, 인구가 많은 서울의 개선율은 12%에 불과한 상황이다"라며 "이 속도라면, 앞으로 20년이 지나도 학교급식노동자의 직업성 폐암 문제는 해결할 수 없다"라고 밝혔다.그는 "현재 학교급식실 산재율은 3.7%로, 전체 산업 평균(0.67%)보다 5배 높다. '산재 후진국' 대한민국의 현주소이다"라며 "전체 산업 평균보다 5배 높은 산재율은 산재 후진국 대한민국 사업장 중에 아이들을 가르치는 '학교'는 가장 후진 사업장이라는 의미이다"라고 밝혔다."왜 학교 급식소는 산재 사고율이 높은가?"라는 물음을 던진 정 의원은 "근본 원인은 '비용'을 아끼기 위해 급식노동자 한 명이 감당할 식수 인원이 다른 급식 현장에 비해 월등히 많기 때문"이라며 "한 명이 감당하는 식수 인원이 다른 공공기관에 비해 최대 1.5배에서 2배까지 많다. 옆에서 일하는 동료가 쓰러져도, 쓰러졌는지조차 알 수 없을 정도의 그야말로 '전쟁터'가 된 학교급식 현장이다. 그 결과 이제 아무도 오지 않는 급식소가 되어 가고 있다"라고 밝혔다.학교급식소 종사자의 퇴사율이 높다는 것이다. 정 의원은 "서울지역 2024년 상반기 6개월 내 퇴사한 노동자는 33.6%, 서울지역 올해 상반기 신규채용 미달율 84.5%. 이대로 더 이상 K-무상급식 유지될 수 없는 지경에 이르렀다"라며 "친환경 무상급식의 중단 위기, 사람 목숨을 '작업 도구'로 여긴 결과이다"라고 밝혔다.학교급식법을 개정해 국가의 역할과 책임을 분명하게 명시해야 한다는 것이다. 정 의원은 "수요자만을 위한 교육이 아니라 수요자와 공급자가 서로를 보호하는 공동체, 아이와 노동자의 존엄이 함께 지켜지는 사회로 나아가야 한다"라며 "지난 20년이 아이의 밥상을 지키는 시간이었다면, 다음 20년은 사람의 생명과 안전, 사람의 존엄을 지키는, 모두의 공동체를 만드는 시간이어야 한다"라고 제시했다.학교비정규직 노동자 출신인 정혜경 의원은 "친환경 무상급식은 우리 사회가 어떤 철학 위에 세워질지 보여주는 무대이다. 지금 우리가 내리는 결정은 다음 세대에게 어떤 사회를 물려줄지에 대한 우리의 결정이 될 것"이라며 "정부가 급식노동자 1인당 감당할 수 있는 적정 식수 인원 기준을 마련하고, 필요한 제도와 예산이 마련될 수 있도록 학교급식법은 개정되어야 한다. 정부의 책임성을 명확히 하고, 지자체가 조응해 나설 수 있도록 개정되어야 한다"라고 제시했다.이어 "정부가 지금에서야 겨우 하겠다는 식수 인원 기준 업무지침 마련과 적정 노동강도를 위한 기준 연구들은 의지만 있었다면 현행법 체계에서도 충분히 할 수 있었다"라며 "정부의 지나친 우려나, 업무지침 제안을 국회가 일일이 다 들어줄 것이 아니라 현행법 체계에서 충분히 할 수 있었던 일을 그동안 왜 하지 않았는지 추궁하고 질책해야 한다"라고 덧붙였다.정혜경 의원은 "그동안 정부가 자기 책임을 다 하지 못하여 국민께서 만들어주신 친환경 무상급식이 중단될 위기에 놓였다"라며 "주권자의 뜻을 그대로 대변하는 국회는 국민께서 직접 만들어주신 친환경 무상급식을 계승·발전시켜 나가야 할 중요한 책무가 있다"라고 강조했다.'안전한 노동 행복한 급식 100만 청원운동본부'는 지난 10월부터 서명운동을 벌여 30만명 이상이 참여했다고 밝혔다. 이들은 학교급식법을 개정해 '인력기준 법제도화', '학교급식 외주 위탁 중단', '급식위원회 설치와 민주적 운영으로 친환경 무상급식 지키기'를 요구하고 있다.