초겨울 거망산, 탁 트인 조망은 선물이지만 하산은 시험이었다

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (김경민)에도 실렸습니다.

매월 1000m 이상의 함양 15개 명산을 오르는 '초보 등산러의 함양 산행일기'를 연재하고자 한다. 주간함양 김경민 기자가 직접 함양의 명산을 오르고 느끼면서 초보 등산러의 시각으로 산행을 기록한다. 해당 연재로 천혜의 자연 함양 명산에 흥미를 가지는 독자들이 늘어나길 기대해 본다. <편집자 주>등산을 시작하고 난 뒤, 봄의 신록과 여름의 짙은 녹음, 가을의 붉은 단풍, 그리고 눈과 바람이 공존하는 겨울까지 사계절의 산을 모두 지나왔다. 그러다 보니 자연스레 어느 계절의 산이 나와 가장 잘 맞는지도 스스로에게 묻게 된다. 나의 선택은 봄도 가을도 아닌 겨울이었다. 몸이 고생하는 만큼 마음이 더 또렷해지는 계절, 설산에 발을 디딜 때면 히말라야를 오르는 듯한 착각마저 드는 그 묘한 재미가 겨울 산행에 있다. 여름 산에서 느꼈던 짜증과는 전혀 다른 종류의 고통과 몰입, 겨울 산은 입김마저 의미 있게 만든다.하지만 거망산의 겨울 산행만큼은 쉽게 권하지 못하겠다. 11월의 끝자락, 초겨울에 접어든 11월 28일 우리는 거망산을 찾았다. 산행 전에는 함양군 홈페이지에 소개된 난이도를 보고 그리 어렵지 않겠다고 마음을 놓았다. 그러나 실제 산은 전혀 다른 얼굴로 우리를 맞이했다. 험한 바위길을 오르내리느라 짧은 산행 내내 긴장을 늦출 수 없었고, 겨울 산행으로는 적절하지 않겠다는 생각이 자연스레 들었다. 물론 다른 계절이라면 이만큼 다이나믹하고 인상적인 산도 드물 것이라, 추천하고 싶은 마음도 함께 남았다.거망산은 안의면과 서하면에 걸쳐 있는 해발 1184m의 산이다. 기백산에서 시작해 금원산, 거망산, 황석산으로 이어지는 종주 코스로도 잘 알려져 있지만, 단일 산행으로도 충분히 매력 있다. 용추계곡을 따라 올라 용추사 일주문 주차장에서 산행을 시작하는 것이 일반적이며, 사평기점에서 태장폭포와 태장골을 거쳐 정상으로 오르는 길이 대표 코스다. 주능선에서 정상으로 이어지는 약 0.6km 구간에는 억새가 장관을 이루고, 시야가 열리면 덕유산과 지리산의 연봉이 선명하게 들어온다.우리의 산행은 용추사 일주문에서 시작해 사평마을과 태장골을 거쳐 정상으로 향하는 코스였다. 사평마을에서 출발한 시각은 오후 2시30분쯤. 평일 산행이다 보니 어쩔 수 없이 늦은 출발이었고, 해가 빨리 지는 계절이라 내심 하산 시간이 마음에 걸렸다. 일주문 주차장에서 태장골을 거쳐 정상까지는 약 4.7km, 보통 2시간 정도 걸리는 거리다.태장골 입구를 지나 본격적인 등산로에 들어서자 길 위에는 낙엽이 두텁게 쌓여 있었고, 저 멀리에는 바위로 이어진 능선이 눈에 들어왔다. 길 자체는 넓었지만 거망산 구간의 특징은 단연 바위였다. 특히 겨울철에는 미끄러질 위험이 커 각별한 주의가 필요해 보였다. 험난한 바위길이 이어지는 가운데 작은 폭포들을 지나며 고도를 높였다. 태장골 갈림길 부근에 이르자 바닥 곳곳에 잔설이 보이기 시작했다. 전날 비가 왔는데 이곳은 벌써 눈이 내려 쌓여 있었다. 올겨울 처음 마주한 눈이었다. 반가움과 동시에 하산이 걱정되기 시작했다. 입김마저 선명해지는 계절이었다.태장골 갈림길을 지나자 눈이 녹아 다시 흙길로 바뀌었고, 이내 조망이 트이는 구간에 들어섰다. 전망 데크는 80%가량 완성돼 있었다. 풍경은 기대 이상이었다. 바로 앞에 정상 봉우리가 솟고, 그 뒤로 황석산이 이어졌다. 사방이 탁 트인 조망에 잠시 숨을 고르며 만족을 느꼈다. 그리고 얼마 지나지 않아 오후 4시, 출발한 지 1시간 30분 만에 거망산 정상에 도착했다. 정상 자체의 조망은 제한적이었지만, 이미 내려다본 풍경 덕분에 아쉬움은 크지 않았다.진짜 시험대는 하산이었다. 지장골 방향으로 하산로를 잡았는데, 오를 때와는 또 다른 방향이었다. 다행히 눈은 덮여 있지 않았으나, 문제는 바위였다. 오를 때보다 더 많은 바위가 길을 가로막고 있었고, 낙엽이 두껍게 쌓여 바위를 가린 탓에 발 디딜 곳을 정확히 가늠하기 어려웠다. 리본을 확인하면서 내려왔지만, 길이 분명하지 않은 구간도 많았다. 낙엽과 바위의 조합은 하산길에서 특히 치명적이었다. 발을 헛디디며 몇 차례나 넘어졌고, 잘못하면 크게 다칠 수도 있겠다는 생각이 계속 머릿속을 맴돌았다. 오후 산행이라 어둠은 더 빠르게 내려앉았다. 속도를 내야 한다는 조급함은 또 다른 위험이 됐다. 겨울이라 바위는 더욱 미끄러웠다.우당탕거리며 한참을 내려오는 동안 작지만 아름다운 폭포도 하나 만났다. 그러나 풍경을 즐길 여유조차 부족한 하산이었다. 오후 5시를 조금 넘기자 이미 시야는 급격히 어두워졌고, 오후 5시 30분이 돼서야 겨우 하산을 마쳤다. 사전에 확인한 난이도만 믿고 여유로운 산행을 떠올렸던 우리는, 짧은 시간에 지리산 못지않은 고생을 하고서야 산 아래로 내려올 수 있었다.거망산은 험난한 바위길이 만들어내는 다이나믹한 산행을 좋아하는 이들에게는 분명 매력적인 산이다. 조망 또한 뛰어나 알찬 산행을 즐길 수 있다. 하지만 낙엽이 두껍게 쌓이거나 눈이 내린 겨울, 또는 우중 산행은 큰 위험을 동반한다. 오를 때보다 하산 때의 위험이 훨씬 크다. 이 날 내가 몇 번이나 넘어졌는지는 지금도 정확히 기억나지 않는다.11월의 끝자락, 생각보다 훨씬 험난했던 거망산 산행을 그렇게 마쳤다. 그리고 이제 또 하나의 겨울 산행을 앞두고 있다. 조금 일찍, 겨울과 인사를 나눌 수 있었던 산이었다.