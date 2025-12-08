울산의대, 37년 만에 '울산 중심 교육'으로... "지역 환원돼"

큰사진보기 ▲울산광역시 동구에 있는 울산대학교병원. 바료 옆에 의과대학 아산의학관이 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기

그동안 본교가 울산광역시에 있음에도, 서울아산병원 등 수도권 중심 교육을 해왔던 울산의대가 37년 만에 울산 본교 중심 교육체제를 갖추게 됐다.울산의대는 현대그룹 창업주인 고 정주영 회장이 지난 1970년 울산대학교를 설립한 후 18년 뒤인 1988년 시작됐다. 하지만 이후 울산지역 내 부속병원 부재로 서울아산병원에서 의료인력 교육을 진행해 오면서 지역사회에서는 이를 비판하는 목소리가 높았다.이에 울산시와 울산대학교는 지난 2022년부터 올해까지 '울산의대의 본교 중심 교육'을 목표로 단계별 이행계획을 수립해 추진해 왔고, 그 일환으로 지난 7월 '지역의료와 울산의대 상생발전을 위한 업무협약'을 체결해 울산의대 졸업생이 지역에 정착할 수 있는 기반을 마련했다.지난 2022년 울산대학교에 울산 본교 중심 교육을 위한 입시요강 및 교육 체계 정비가 이뤄졌고 2023년에는 의대 교육공간 확보를 위해 울산 동구 전하동 (구)한마음회관 소유권 이전 협의를 진행한 뒤 설계 및 인허가 절차를 밟아왔다.이후 올해 3월 울산대학교 의과대학 아산의학관을 개관하고 교육기반을 확보함에 따라 단계별 계획이 완료됐고 12월 해부학 실습실 등 핵심 교육 기반 구축을 마무리했다.이에 따라 울산대학교 의과대학은 내년부터 울산에서 본격적인 의대 교육을 실시한다. 다만 의과대학 교수의 안정적인 정착과 연구를 위해 교수연구실 및 연구공간을 내년 3월까지 추가적으로 구축할 계획이다.현재 아산의학관은 이론 교육, 실습 교육, 도서관, 학생공간 등 의대 교육에 필요한 핵심 기능을 갖춘 상태로, 울산대학교 의과대학 교육 과정은 예과 1학년부터 본과 1학년까지의 이론 수업을 울산에서 전면 운영하며, 임상실습은 울산대학교병원, 서울아산병원, 강릉아산병원 등에서 진행된다.울산시는 "울산의대가 37년 만에 본교 중심 의대교육을 시행하면서 지역환원 추진이 완료됐다"며 "지역 의료 인력 부족 해소와 의료 연구 역량 강화, 의료·생명건강(바이오헬스) 산업 육성 등 미래 의료산업의 성장 토대를 구축하게 됐다"고 밝혔다.이어 "이번 울산 본교 중심 교육 시행으로 울산대학교병원의 성장과 지역 의료 수준이 향상되는 한편 임상교육 환경도 더욱 강화될 것"이라고 전망했다.오연천 울산대 총장은 "울산의대가 본교 중심의 교육체계를 갖추게 됨으로써 전국 최고 수준의 의학교육과 세계적(글로벌) 역량을 함께 확보할 수 있다는 가능성을 보여주는 중요한 전환점"이라며 "앞으로 교육 기반(인프라)과 연구 환경을 지속적으로 강화하고, 울산시와 지역 의료기관, 서울아산병원과의 협력을 확대함으로써 초일류 의과대학의 기반을 공고히 하겠다"라고 밝혔다.김두겸 울산시장은 "울산의대가 37년 만에 울산 본교 중심으로 의대 교육을 시행하게 되면서 비로소 온전한 '울산의대'가 탄생했다"라며 "우수한 인재가 울산에서 배우고 다시 울산에 기여하는 선순환 구조가 자리 잡아 지역의료와 교육이 함께 성장해 나갈 것으로 기대한다"라고 말했다.