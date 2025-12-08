"식당만 하다 가면 억울하겠다" 61세에 찾은 천직, 염색사의 행복한 귀향

큰사진보기 ▲서은숙 '천연머리염색' 사장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (김경민)에도 실렸습니다.

경남 함양읍 용평리 골목에 자리한 '천연머리염색'은 염색을 전문으로 하는 작은 가게다. 이곳을 운영하는 서은숙(61)씨는 거제에서 20여 년을 살다 지난 2018년 고향 함양으로 돌아왔다. 그는 "지금 이 시간이 인생에서 제일 편하고 행복하다"고 말했다.서은숙씨는 안의면에서 태어나 고등학교를 마친 뒤 사회에 첫발을 디뎠다. 결혼 후에는 병원과 여러 직장을 오가며 세 자녀를 키웠다. 삶의 대부분은 생계를 위한 노동의 시간이었다. 50대에 접어들며 처음으로 '내 일'을 가져보겠다는 결심을 했고, 그 시작이 거제에서의 식당 창업이었다. 하지만 4년간 이어진 식당 운영은 몸과 마음 모두에 큰 부담으로 남았다.식당을 접은 뒤 선택한 길이 염색이었다. 그는 식당 운영 중 부산 학원을 오가며 자격증을 취득했고, 이후 2년간 현장에서 경험을 쌓았다.그렇게 시작한 염색 일이 지금은 서은숙 씨 인생에서 가장 편안하고 만족스러운 시간이 됐다. 여러 직업을 거쳐왔지만, 지금의 염색 일이 가장 잘 맞는다고 한다. 손님 한 사람 한 사람과 마주 앉아 머리를 손질하고 이야기를 나누는 시간이 부담이 되기보다 하루의 기쁨이 됐다는 것이다. 아침에 가게 문을 열고 손님을 기다리는 시간도, 하루 일을 마치고 불을 끄고 나서는 순간도 모두 '감사한 시간'으로 느껴진다고 말했다.귀향의 결정에는 상림이 큰 영향을 미쳤다. 친구들은 거창을 권했지만, 그는 상림을 보고 함양을 택했다. 현재도 상림 인근에 거주하며 퇴근 후 상림을 걷는 시간이 하루의 가장 큰 휴식이다.귀향 후 가장 큰 의미는 부모 봉양이다. 친정 부모를 가까이에서 모시며 생활했고, 두 분 모두 요양원에 모시지 않고 집에서 마지막까지 함께했다.염색방은 이렇게 그의 삶의 방향과 함께 자리 잡았다.'천연머리염색'은 염색 전문이다. 서씨는 일반 염색과 천연 헤나 염색을 함께 한다. 제품은 본사에서 직접 공급받는 친환경 성분 위주다.가격은 비교적 낮다. 서 씨는 이 나이에 다시 고용 형태로 일하고 싶지 않았고, 최저시급 수준만 유지되면 충분하다고 판단했다. 처음에는 가격이 낮아 품질에 대한 오해도 있었지만, 지금은 손님들의 재방문과 입소문으로 좋은 평가가 이어지고 있다.머리를 감기는 과정도 서 씨가 가장 공을 들이는 부분이다. 샴푸는 대부분 두 번 이상 진행하고 헹굼도 꼼꼼히 한다.가게 한편에서는 두피 클리닉도 운영하지만, 적극적으로 권하지는 않는다. 반복 관리가 필요해 비용 부담이 될 수 있기 때문이다. 관심을 보이거나 요청하는 경우에만 설명하고 선택은 손님에게 맡긴다.주 고객층은 40~60대다. 젊은층은 외지로 나가고, 고령층은 자가 염색을 선호해 자연스럽게 중장년층이 중심이 됐다. 영업시간은 오전 9시부터지만, 마감 시간은 손님 상황에 따라 유동적이다. 하루 손님 수도 정해두지 않는다.홍보는 거의 하지 않았다. 대부분 손님은 소개로 이어졌다. 그는 "지금 정도가 가장 편해요. 더 늘어나길 바라는 욕심은 없어요"라고 말했다. 머리를 하러 오는 손님들이 무, 배추, 오이, 상추 같은 채소를 가져오는 일도 많아 시골 가게다운 풍경이 이어진다.산과 걷기는 서씨 일상의 큰 축이다. 귀향 후 지리산을 여러 차례 올랐고, 최근에는 고강도 산행보다 가벼운 트레킹과 둘레길 걷기를 선호한다. 퇴근 후 상림 한 바퀴 걷는 일은 하루도 빠뜨리지 않는다인생에서 '쉼'을 본격적으로 생각하게 된 것도 비교적 최근의 일이다. 그는 오랫동안 앞만 보고 살아왔다.예전에는 법정 공휴일에도 대부분 가게 문을 열었지만, 최근에는 빨간날만 쉬며 여가 활동에도 시간을 여유롭게 쓰고 있다.그가 가장 자주 꺼내는 단어 역시 '무탈함'이다. 자녀들에게도 늘 욕심보다는 건강과 평안을 먼저 이야기한다.용평리 골목의 작은 염색방은 서은숙 씨가 스스로 선택한 두 번째 삶의 터전이다. 빠르게 흘러가던 시간을 내려놓고, 오늘 하루의 평온을 지키며 살아가는 그의 일상은 지금도 조용히 이어지고 있다.