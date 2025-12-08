내란재판부 우려에 정청래 "위헌 아니라도 과감하게 수정"

정청래 더불어민주당 대표가 내란전담재판부 설치 법안과 관련해 위헌 소지를 최소화하겠다고 밝혔다. 위헌성 시비로 재판 지연 등 혼란이 초래될 수 있다는 우려가 제기되자 이를 불식시키고 필요하다면 법안 수정에 나서겠다는 것이다.
정청래 "위헌 아니더라도 위헌 시비 최소화"
정 대표는 8일 오전 당 최고위원회의에서 내란전담재판부 설치법과 관련해 "사안의 중대성을 반영하듯 많은 분들께서 높은 관심과 다양한 의견을 보내주고 계신다"라며 "법적으로 위헌이 아니더라도 1심 재판을 지연시키려는 정략에 맞서 위헌 시비마저 최소화하겠다. 의총을 통해 의견을 수렴하고 수정할 것은 수정하겠다"라고 밝혔다.
그러면서 "내란전담재판부 설치법은 내란·외환수괴 윤석열을 엄중히 단죄하고 내란 잔재를 철저히 청산하기 위한 법"이라며 "국민적 공감대를 더 넓히고 위헌 소지를 최소화하기 위해 필요한 부분은 보완하고 수정할 부분은 과감하게 수정해 나갈 것"이라고 밝혔다.
정 대표는 또 "12월 임시국회에선 사법개혁안과 내란전담재판부 설치법이 집중 논의될 것"이라며 "3대 특검이 모두 종료되는 즉시 2차 추가 종합 특검을 추진해 확실하게 내란을 청산하겠다"라고 밝혔다.
정 대표는 "특히 사법개혁안은 국민적 신뢰를 잃은 사법부를 정상화하고 다시금 국민을 위한 사법부로 거듭날 방안을 찾기 위해 우리 당 많은 의원들께서 오랜 시간 심혈을 기울여 준비한 내용들"이라며 "여러 차례 토론회와 공청회를 통해 국민 의견을 폭넓게 수렴했고 앞으로도 필요한 토론을 하겠다"라고 말했다.
정 대표는 "3대 특검이 모두 종료되는 12월 28일을 기점으로 즉시 2차 추가 종합 특검을 추진해 내란 잔재를 끝까지 파헤치고 모든 책임을 낱낱이 단죄할 것"이라며 "내란의 티끌마저 법정에 세우겠다. 내란 청산의 발걸음은 단 한 발짝도 물러설 수 없고 단 한 순간도 늦춰질 수 없다"라고 강조했다.
민주당이 추진 중인 내란전담재판부 설치법은 국회 법제사법위원회를 통과해 본회의 절차만 남겨둔 상태지만 당내에서도 신중론이 제기된 바 있다. 위헌 시비 및 부작용 가능성에 실익이 크지 않을 수 있고, 충분한 당내 논의 없이 법안을 추진하는 점도 문제라는 것이다. 민주당은 이날 오전 정책의원총회를 열어 내란전담재판부 설치법을 논의할 예정이다(관련 기사: "윤석열 꽃놀이패 될 것"... '내란재판부법'에 민주당 내 신중론 https://omn.kr/2gapu).
박수현 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 내란전담재판부 설치법의 처리 시한을 묻는 질문에 "민주당은 사법개혁안 등에 관해 지금 공론 과정을 거치고 있는 중"이라며 "어떤 것도 결정한 바 없다"라고 밝혔다. 그러면서 "대통령실과도 이 문제는 거의 매일 소통하듯 하고 있다. 민주당이 폭주한다거나 졸속 입법한다는 표현은 가급적 자제해 주길 요청드린다"라고 말했다.
박 수석대변인은 "오늘 (정책의원총회에서) 충분히 의원들의 의견을 듣고 당내 공론 절차를 진행할 것"이라며 "연내에 이것을 처리하는 방침에 변함이 없다. 다만 처리 순서는 약간의 상황 변화를 감안해 더 많은 의견 들을 수 있는 구조로 될 가능성이 있다"라고 덧붙였다.