박수현 "통일교 민주당도 후원? 당 차원 진상조사 이뤄져야"

박수현 더불어민주당 수석대변인이 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.

통일교(세계평화통일가정연합)가 국민의힘뿐만 아니라 더불어민주당 소속 정치인에게도 '금전적 지원'을 했다는 진술을 민중기 특별검사팀이 확보한 것으로 알려진 가운데 박수현 민주당 수석대변인이 "(당 차원의 경위 파악을) 안 할 도리가 있겠나, 확인해 봐야 될 것"이라고 말했다.박 수석대변인은 8일 오전 KBS1라디오 <전격시사>에 출연해 "특검이 왜 수사를 안 했는가라고 이야기한 그런 부분들을 증명하기 위해서라도, 국민의힘의 어떤 통일교와의 조직적 결탁, 이런 문제와 (민주당은) 차원이 다르다는 것을 밝히기 위해서라도 이 부분은 당 차원의 윤리 감찰단의 진상 조사나 뭐 이런 것들이 이루어져야 되지 않겠나"라고 밝혔다.앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장이 민주당 정치인들에게 금전적 지원을 했다는 취지의 진술을 특검팀에 했다는 사실이 언론에 보도됐다. 의혹에 연루된 민주당 정치인은 모두 15명이라고 <한겨레>는 보도했다. 다만 특검 측은 통일교의 민주당 인사 후원이 국민의힘과 달리 조직적 후원으로 보기 어렵다는 이유로 범죄 혐의가 없다고 판단, 국민의힘 측만 수사·기소해 '선택적 수사가 아니냐'는 비판이 일고 있다.민주당은 조만간 당내 진상조사에 나설 것으로 보인다. 관련해 조승래 당 사무총장도 7일 기자간담회 뒤, '당내 조사 예정이냐'란 질문에 "(당이) 필요하면 경위를 확인하는 과정을 거쳐야 한다"면서 "(다만 특검이) 수사를 할 수 없다면 인지된 내용을 이첩하도록 돼 있기 때문에 특검에서 언론에 확인해야 할 부분"이라고 덧붙였다.