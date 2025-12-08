"창원시가 황당한 일 벌여... 친일작가 이원수 '고향의봄' 기념 반대"

친일 작사·작곡가인데... 동요 '고향의 봄' 100주년 기념사업 논란
https://omn.kr/2g92n
[보도 후] 친일 작사·작곡 '고향의 봄' 기념사업 논란 계속
https://omn.kr/2ga77
창원특례시가 2026년에 '고향의 봄 창작 100주년 기념사업'을 벌이기로 하고 관련 예산 9억 원을 편성해 창원시의회에 넘긴 가운데, 시민사회단체들이 기념사업 반대를 요구하고 나섰다.
"굳센 일본의 군인이 되겠습니다"라는 내용의 시 '지원병을 보내며'를 썼던 친일문인 이원수(911~19881)가 쓰고 친일음악가 홍난파(1897~1941)가 곡을 붙인 동요 '고향의 봄'을 기념하는 사업을 해서는 안된다는 것이다.
창원민예총(민족예술인총연합), 경남작가회의를 비롯한 30여개 단체는 '친일작가 이원수 고향의봄 창작100주년 기념사업반대 시민대책위'를 결성해, 8일 오전 창원시의회 앞에서 "친일작가 이원수 고향의봄 창작 100주년 기념사업 반대한다"라고 밝혔다.
시민대책위는 "창원시가 또 황당한 일을 벌여 지역의 혼란과 말썽을 불러일으키고 있다. 친일작가 이원수의 '고향의 봄' 창작 100주년 기념사업을 하겠다고 9억여 원에 예산을 시의회에 신청했다"라며 "시민의 혈세를 반민족 친일 작가 작품을 기념하는데 망설임 없이 쓰겠다는 그 발상 자체가 얼빠진 짓이라 하지 않을 수 없다"라고 밝혔다.
앞서 창원시는 2011년 '이원수 탄생 100주년 기념사업'을 추진해 논란을 빚기도 했다. 이를 언급한 시민대책위는 "당시 창원시가 기념사업회에 2억 원을 지원했다. 그러나 당시 시민들의 강력한 반대로 기념사업 추진이 중도에 중단되어 지원비 일부(7000만원)를 반납했다"라며 "그때도 기념사업회 측과 창원시는 작가와 작품을 따로 봐야 한다며 동요 '고향의 봄'을 앞세웠다. 일단, 이원수의 친일은 그때나 지금이나 인정한다는 말이다"라고 설명했다.
창원시는 지난 4일 낸 입장문을 통해 "작가의 친일 행적을 기리는 어떠한 요소도 포함하지 않는다"라며 "작가의 친일행적과 관련해 어떠한 형태의 미화나 왜곡도 의도하거나 추진하지 않는다"라고 밝혔다.
이에 대해 작품과 작가를 분리할 수 없다는 게 시민대책위 입장이다. 이들은 "5만원권 지폐를 앞뒷면 두 장으로 나누어 쓸 수 없듯이 작품과 작가는 떼려야 뗄 수 없다"라며 "유명한 작품을 남긴 작가의 탄생 100주년 기념사업은 더러 있는 일이지만 작품의 창작 100주년을 기념하는 사례는 찾아보기 힘들다"라고 지적했다.
이어 "도대체 '고향의 봄'이 대한민국 역사와 우리 민족에게 얼마나 위대한 기여를 했기에 이런 거창한 사업을 한단 말인가? 혹시 '고향의 봄'이라는 동요가 현재와 같은 창원시의 발전에 큰 기여라도 했다는 말인가? 아니면 산업화로 삭막해진 도시가 아니라 아름다운 추억을 간직한 고향, 꽃피는 산골을 그대로 보존하는 역할을 했는가? 그도 아니면 이 동요가 우리 사회의 안전과 평화 또는 시민의 인권과 권리를 신장시키는 역할을 했는가?"라고 덧붙였다.
"이원수는 반민족 친일작가였다"
시민대책위는 "'고향의 봄'을 즐겨 부르는 사람들을 말리 거나 비난하는 것은 절대 아니다. 다만 시민의 혈세를 써가면서 동요 하나를 두고 100주년 기념사업 운운하는 그 자체를 도저히 이해할 수도, 용납할 수도 없다"라며 "결국 이 기념사업의 초점은 작가에게로 돌아갈 수밖에 없다. 나치의 잔혹한 학살 현장을 전 세계에 알린 그림 게르니카와 화가 피카소를 따로 뗄 수 없듯이 말이다. 이원수는 반민족 친일작가였다"라고 강조했다.
1942년 8월 조선금융조합연합기관지 <반도의 빛>에 친일시 <지원병을 보내며>를 발표했던 이원수에 대해, 이들은 "이원수의 작품을 보면 일제에 강요되거나 살아남기 위해 어쩔 수 없이 쓴 작품들이 아니라, 매우 자발적이고 적극적"이라며 "예를 들어 '지원병을 보내며'라는 동시를 보면 '우리도 자라서 어서 자라서 소원의 군인이 되겠습니다. 굳센 일본의 군인이 되겠습니다' 이렇게 식민지 조선의 어린이들에게 일제 침략전쟁을 위해 목숨을 바치는 것을 당연한 일로 받아들이도록 세뇌하고 있다"라고 설명했다.
또 이들은 "다른 작품 <낙화산>, <보리밭에서>도 이와 유사하다. 그중에서도 <농촌 아동>과 <아동문화>라는 글에서 '반도의 아동은 '훌륭한 황국신민'이 되기 위해 '강제 받지 않고서 일본 정신을 가슴에 새'겨야 하며, 이를 위해 '동화, 영화, 연극, 회화, 음악, 무용, 완구' 등과 같은 '건전한 아동 독물'이 필요하다고 강변하고 있다"라고 설명했다.
이어 "특히 1943년 일제가 백제의 고도 부여에 조성하고 있던 신궁(일본 황실과 관련된 신사) 공사에 근로봉사를 다녀와서 발표한 <고도(古都) 감회-부여신궁어조영(扶餘神宮禦造營) 봉사 작업에 다녀와서>라는 글을 보면 왜인들이 읽어도 혀를 내두를 정도로 이원수는 이미 자발적이고 신념에 찬 황국신민이 되어 있었다"라고 덧붙였다.
시민대책위는 "이원수는 해방 후 자신의 행위에 대해 단 한 번도 반성하거나 민족 앞에 사죄한 일이 없다"라며 "따라서 고향의 봄 창작 100주년 기념사업을 결사반대한다"라고 밝혔다.
김영만 열린사회희망연대 고문은 "고향의봄 창작 100주년 기념사업을 추진하는 단체의 대표가 오래전에 만들어진 '이원수 탄생 100주년 기념사업'을 했던 사람과 같다. 오랜 시간이 걸려도 분리가 되지 않는데, 친일작가와 작품을 어떻게 나눈다는 말이냐"라며 "고향의봄 창작 100주년 기념사업을 추진하는 단체를 보니 회원이 40여명이던데, 그렇다면 그 사람들이 개인 돈을 내서 사업을 해야지 왜 시민들이 낸 세금을 쓰느냐"라고 말했다.
친일작가 이원수 고향의봄 창작100주년 기념사업 반대시민대책위에는 6.15창원, 6월항쟁정신계승경남사업회, 가야사바로잡기경남연대, 가야사바로잡기창원연대 가톨릭농민회마산교구연합회, 마창진환경운동연합, 경남여성연대, 경남자주연합, 경남자주통일평화연대, 경남작가회의, 경남진보연합, 경남참교육동지회, 경남평화너머, 김주열열사기념사업회, 김주열장학회, 문화도시를향한시민포럼, 민주노총경남지역본부, 민주당 경남도당, 식민사관청산 경남연대, 열린사회희망연대, 전교조경남지부, 전농부경연맹, 진보당 경남도당, 진보대학생넷 경남지부, 진주자주통일평화연대, 창우회(창원대), 천주교 마산교구 정의평화위원회, 창원민예총, 창원촛불시민연대, 한살림경남, 푸른내서주민회가 참여하고 있다.