메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.12.08 09:52최종 업데이트 25.12.08 09:55

이 대통령, 정원오 성동구청장 공개 칭찬한 이유는?

'구정 만족도 92.9%' 조사 거론하며 "저의 성남시정 만족도 꽤 높았는데 명함도 못 내밀 듯"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령이 8일 소셜미디어 X(옛 트위터)에 '성동구가 구민 1500명 대상 정기 여론조사에서 구정 만족도 92.9%를 기록했다'는 언론 보도를 게재하면서 정원오 서울 성동구청장을 칭찬했다. 2025.12.8
이재명 대통령이 8일 소셜미디어 X(옛 트위터)에 '성동구가 구민 1500명 대상 정기 여론조사에서 구정 만족도 92.9%를 기록했다'는 언론 보도를 게재하면서 정원오 서울 성동구청장을 칭찬했다. 2025.12.8 ⓒ 이재명대통령 X계정 갈무리

이재명 대통령이 8일 정원오 서울 성동구청장을 '공개칭찬' 했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 X(옛 트위터)에 '성동구가 구민 1500명 대상 정기 여론조사에서 구정 만족도 92.9%를 기록했다'는 언론 보도를 게재하면서 "정원오 구청장이 (일을) 잘하긴 잘하나 보다"라고 적었다. 그러면서 "저의 성남시정 만족도가 꽤 높았는데 명함도 못 내밀듯... ㅋ"이라고도 덧붙였다.

이에 정 구청장은 본인 X 계정에 이 대통령의 칭찬을 공유하면서 "원조 '일잘러'로부터 이런 칭찬을 받다니... 감개무량할 따름입니다. 더욱 정진하겠습니다"라고 밝혔다.

AD
정 구청장은 내년 6월 지방선거를 앞두고 거론되고 있는 더불어민주당 차기 서울시장 후보군 중 한 명이다. 특히 기초단체장·광역단체장 등 행정을 통해 성과를 내고 효능감을 증명한 이 대통령과 같은 스타일이라는 안팎의 평으로 최근 인지도가 높아지는 상황이다. 이 때문에 이 대통령이 공개칭찬을 통해 사실상 의중을 표현한 것 아니냐는 해석이 나온다.

이 대통령은 지난해 11월 민주당 대표 때도 유튜브 라이브 방송에서 "수도권에 진짜 잘하는 단체장들 많다"면서 정 구청장을 직접 거론한 바 있다. 당시 이 대통령은 "서울 성동구 정원오 구청장은 내가 봐도 진짜 잘한다"며 "나도 한때 성남시장할 때 잘한다는 소리 듣긴 했는데 그때보다 더 잘하는 것 같다"고 한 바 있다.

한편, 이 대통령이 언급한 구정 만족도 조사는 여론조사기관 한국리서치가 성동구 의뢰로 지난 10월 21일부터 24일까지 성동구 거주 만 18세 이상 1500명을 대상으로 무선 100% 전화면접 조사로 실시한 것이다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p다.

정원오 성동구청장이 30일 오전 서울 성동구청에서 열린 더불어민주당 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 이재명 대표. 2022.11.30
정원오 성동구청장이 30일 오전 서울 성동구청에서 열린 더불어민주당 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 이재명 대표. 2022.11.30 ⓒ 연합뉴스




#이재명대통령#정원오#서울시장#지방선거#행정가

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령, 위해 우려로 '내란 종식 대행진' 불참

독자의견1

연도별 콘텐츠 보기