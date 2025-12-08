메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

부산경남

한줄뉴스

25.12.08 09:08최종 업데이트 25.12.08 09:08

이옥선 위원장, 민주주의전당 앞 "전면폐관" 펼침막 내걸어

원고료로 응원하기
이옥선 더불어민주당 마산합포지역위원장은 대한민국민주주의전당 앞에 “민주성지 마산을 더럽히지 말라”라며 “폐관 조치, 전면 개편”을 요구하눈 펼침막을 내걸었다.
이옥선 더불어민주당 마산합포지역위원장은 대한민국민주주의전당 앞에 “민주성지 마산을 더럽히지 말라”라며 “폐관 조치, 전면 개편”을 요구하눈 펼침막을 내걸었다. ⓒ 정구일

이옥선 더불어민주당 마산합포지역위원장은 대한민국민주주의전당 앞에 "민주성지 마산을 더럽히지 말라"라며 "폐관 조치, 전면 개편"을 요구하눈 펼침막을 내걸었다.

시민사회단체는 '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위'를 결성해 "시범운영 즉시중단, 수정보완 절대반대"를 내걸고 1인시위를 계속하고 있다.

#민주주의

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사거제섬꽃축제 지역단체, 향토음식점 운영 수익금 500만 원 기탁

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기