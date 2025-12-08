정치부산경남한줄뉴스 25.12.08 09:08ㅣ최종 업데이트 25.12.08 09:08 이옥선 위원장, 민주주의전당 앞 "전면폐관" 펼침막 내걸어 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲이옥선 더불어민주당 마산합포지역위원장은 대한민국민주주의전당 앞에 “민주성지 마산을 더럽히지 말라”라며 “폐관 조치, 전면 개편”을 요구하눈 펼침막을 내걸었다. ⓒ 정구일 관련사진보기 이옥선 더불어민주당 마산합포지역위원장은 대한민국민주주의전당 앞에 "민주성지 마산을 더럽히지 말라"라며 "폐관 조치, 전면 개편"을 요구하눈 펼침막을 내걸었다. 시민사회단체는 '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위'를 결성해 "시범운영 즉시중단, 수정보완 절대반대"를 내걸고 1인시위를 계속하고 있다. #민주주의 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사거제섬꽃축제 지역단체, 향토음식점 운영 수익금 500만 원 기탁 갤러리 오마이포토 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 1/17 이전 다음 이전 다음 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.