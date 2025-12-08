이옥선 위원장, 민주주의전당 앞 "전면폐관" 펼침막 내걸어

큰사진보기 ▲이옥선 더불어민주당 마산합포지역위원장은 대한민국민주주의전당 앞에 “민주성지 마산을 더럽히지 말라”라며 “폐관 조치, 전면 개편”을 요구하눈 펼침막을 내걸었다. ⓒ 정구일 관련사진보기

이옥선 더불어민주당 마산합포지역위원장은 대한민국민주주의전당 앞에 "민주성지 마산을 더럽히지 말라"라며 "폐관 조치, 전면 개편"을 요구하눈 펼침막을 내걸었다.시민사회단체는 '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위'를 결성해 "시범운영 즉시중단, 수정보완 절대반대"를 내걸고 1인시위를 계속하고 있다.