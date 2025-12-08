남해군'올해의 SNS' 블로그 부문 2년 연속 대상

AD

남해군은 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회와 과학기술정보통신부가 주최·주관한 '제11회 2025 올해의 SNS' 블로그 부문에서 지난해에 이어 2년 연속 지자체 군 부문 '대상'을 수상하는 영예를 안았다고 밝혔다.남해군 블로그는 2010년 7월 개설 이후, 지금까지 4,159건에 달하는 누적 게시물을 통해 군민과 국민 모두에게 다양한 소식을 빠르고 알기 쉽게 전달해왔다. 올해는 '2025 국민고향 방문의 해'를 맞아 더욱 풍성하고 창의적인 콘텐츠를 선보였다는 평가를 받았다. 심사는 1차 정량평가(40%)와 2차 전문가 평가(60%)를 통해 엄정하게 이뤄졌다.남해군은 2019년, 2024년에 이어 2025년에도 지자체 군 블로그 부문에서 대상을 수상하며, 2년 연속 국내 최고 수준의 SNS 역량을 인정받았다장충남 남해군수는 "모두가 남해의 소식을 쉽게 접할 수 있도록 다양한 형식과 언어로 소통을 강화하고, 지속적인 혁신으로 열린 남해군을 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "내년에는 인스타그램 부문에서도 수상할 수 있도록 플랫폼별 역량을 더욱 높여 전국 최고의 SNS 소통 지자체로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.