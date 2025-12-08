[사진] 겨울 골목에 사진으로 안부를 묻다

지난 토요일(6일), 부산 영도 봉래동과 청학동의 좁은 골목들을 천천히 걸었다. 늘 그랬듯이 사람보다 빈집이 먼저 눈에 들어오는 동네였다. 재개발이라는 말은 이곳에서 이미 현재형이다. 철거를 앞둔 집들, 멈춰 선 시간처럼 보이는 담벼락, 그리고 그 틈에서 오늘을 살아가는 사람들.
봉래동 한 버스정류장에 있는 작은 도서관 외벽에는 '어린왕자' 그림이 붙어 있었다. 사라지는 동네에 어울리지 않게 순한 얼굴로 붙어 있었다. 햇볕이 잘 드는 자리에는 중절모를 쓴 어르신이 버스를 기다리고 있었다. 이 동네는 지금도 누군가에게는 "이동의 출발점"이었다.
지팡이를 짚고 좁은 골목을 걸어가시는 어르신, 사진전이 열리는 골목을 무심히 지나는 주민의 뒷모습, 북항대교 아래 철거 중인 청학동 마을 풍경. 그리고 햇볕 드는 옥상 위에서 사람을 내려다보는 고양이까지.
재개발에 휩싸인 두 동네의 겨울 골목은 조용했지만, 완전히 비어 있지는 않았다. 사라질 준비를 하는 장소와, 그 안에서 여전히 살아가는 존재들. 이 사진들은 그들에게 특별한 질문을 던지지 않는다. 다만 짧게, 묻는다. 잘 지내고 있는지.