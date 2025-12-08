[사진] 겨울 골목에 사진으로 안부를 묻다

큰사진보기 ▲빈집이 늘어난 봉래동의 한 버스정류장. 건물 벽의 ‘어린왕자’ 그림 아래, 중절모를 쓴 어르신이 햇볕 아래 버스를 기다린다. 재개발에 휩싸인 동네의 함축적 이미지를 극명하게 드러내고 있었다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲비주류사진관 골목사진전이 열리고 있는 봉래동 골목을 지나가는 사람. 전시와 일상은 나란히 존재하지만, 서로를 방해하지 않는다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲지팡이에 몸을 맡긴 채 골목을 걸어가는 어르신. 두 사람이 겨우 스칠 만큼 좁은 길은 이 동네의 시간이 얼마나 오래 이어져 왔는지 말해준다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲햇볕이 잘 드는 옥상 위에 앉아 사람을 내려다보는 고양이. 빈집들이 많은 청학동 골목에도 여전히 따뜻한 자리는 남아 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲북항대교가 바라다보이는 풍경 아래, 재개발을 이유로 철거가 진행 중인 청학동의 주택들. 거대한 다리와 낮은 집들이 같은 화면에 담긴다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 토요일(6일), 부산 영도 봉래동과 청학동의 좁은 골목들을 천천히 걸었다. 늘 그랬듯이 사람보다 빈집이 먼저 눈에 들어오는 동네였다. 재개발이라는 말은 이곳에서 이미 현재형이다. 철거를 앞둔 집들, 멈춰 선 시간처럼 보이는 담벼락, 그리고 그 틈에서 오늘을 살아가는 사람들.봉래동 한 버스정류장에 있는 작은 도서관 외벽에는 '어린왕자' 그림이 붙어 있었다. 사라지는 동네에 어울리지 않게 순한 얼굴로 붙어 있었다. 햇볕이 잘 드는 자리에는 중절모를 쓴 어르신이 버스를 기다리고 있었다. 이 동네는 지금도 누군가에게는 "이동의 출발점"이었다.지팡이를 짚고 좁은 골목을 걸어가시는 어르신, 사진전이 열리는 골목을 무심히 지나는 주민의 뒷모습, 북항대교 아래 철거 중인 청학동 마을 풍경. 그리고 햇볕 드는 옥상 위에서 사람을 내려다보는 고양이까지.재개발에 휩싸인 두 동네의 겨울 골목은 조용했지만, 완전히 비어 있지는 않았다. 사라질 준비를 하는 장소와, 그 안에서 여전히 살아가는 존재들. 이 사진들은 그들에게 특별한 질문을 던지지 않는다. 다만 짧게, 묻는다. 잘 지내고 있는지.