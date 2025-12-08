메뉴 건너뛰기

25.12.08 09:06최종 업데이트 25.12.08 09:06

노동사회교육원, 노중기 교수 "민주노총 30년" 강연

노동사회교육원은 오는 10일 오후 6시 30분 노중기 한신대 교수를 초청해 "민주노총 30년, 민주노조운동에 대한 비판과 성찰"을 주제로 강연회를 연다.

#민주노총

