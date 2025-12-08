사회부산경남한줄뉴스 25.12.08 09:06ㅣ최종 업데이트 25.12.08 09:06 노동사회교육원, 노중기 교수 "민주노총 30년" 강연 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 노동사회교육원은 오는 10일 오후 6시 30분 노중기 한신대 교수를 초청해 "민주노총 30년, 민주노조운동에 대한 비판과 성찰"을 주제로 강연회를 연다. #민주노총 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사이옥선 위원장, 민주주의전당 앞 "전면폐관" 펼침막 내걸어 갤러리 오마이포토 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 1/12 이전 다음 이전 다음 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.