'비상계엄 침묵' 비판하며 탈당한 4선 도의원 "민주당 입당 준비중"

큰사진보기 ▲지난 4일 충남도의회 이종화 의원은 “잘못을 인정하지 않고, 책임을 피하며, 국민 앞에 어떠한 설명조차 하지 않는 정당과 함께한다면 결국 나 또한 그 침묵의 공범이 되고 만다”며 국힘을 탈당했다. ⓒ 이종화 SNS 갈무리 관련사진보기

비상계엄 1년이 지나도록 사과하지 않는 국민의힘을 비판하며 탈당한 충남도의회 4선 의원이 민주당 입당을 준비중이라고 밝혔다.이종화 의원은 지난 7일 <오마이뉴스>와 주고받은 문자를 통해 "민주당 입당 권유를 받았고 준비 중"이라면서 "(내년) 지방선거 (홍성)군수에 출마할 것"이라고 했다.이 의원은 "(그동안) 충청도 지역 정당인 자민련이 아닌 정통 보수를 택해서 희생해 왔다"며 "(그러나) 1년이 지나도 반성과 변화가 없는 정당에 더 있을 수 없어 떠난 것을 이해해 주기 바란다"며 그동안 지지해 준 군민들에게 고개를 숙였다.앞서 지난 4일 이 의원은 "잘못을 인정하지 않고, 책임을 피하며, 국민 앞에 어떠한 설명조차 하지 않는 정당과 함께 한다면 결국 나 또한 그 침묵의 공범이 되고 만다"라며 국민의힘 탈당을 선언했다.그러면서 "국민의힘은 1년이 지나도록 단 한 번의 온전한 사과도, 설명도, 성찰도, 책임 있는 태도도 보이지 않았다"면서 "민주주의의 뿌리가 흔들리는 초유의 상황에서 어느 정치 세력이라도 그 진상을 명확히 규명하고 책임 있는 입장과 성찰을 국민 앞에 내놓는 것이 마땅했다"고 목소리를 높였다.이 의원은 "24년 동안 지켜온 정치적 신념과 공적 책임을 스스로 훼손할 수 없다. 국민 앞에서 책임을 잃어버린 정당 아래에 더 머물 수 없다"라고 한 뒤 "이제 정당 뒤에 서지 않고 오직 군민 앞에 서겠다. 앞으로도 민주주의의 기본 원칙과 국민의 상식에 부합하는 길을 묵묵히 흔들림 없이 걸어갈 것"이라고 밝혔다.이 의원은 지난 24년 동안 4선 도의원으로 충남도의회 부의장을 지내는 등 충남 지역 보수 진영의 중량감 있는 인물이기도 하다.윤희석 전 국민의힘 대변인은 이 의원을 탈당을 두고 지난 5일 MBC 라디오 <정치인싸>에서 "(장동혁 대표 지역구)인근 지역(홍성)에서 그렇게(탈당) 했다"면서 "그럼 이게 도의원 한 명이 탈당했다, 이렇게 (간단히) 볼 이야기가 아니다"라고 평가했다.국민의힘 충남도당은 성명서를 통해 "(이종화 의원이) 그동안 수많은 동료와 현장의 기억이 떠올라 마음이 무겁다고 하지만 이는 무책임한 변명에 불과하다"면서 탈당을 비난했다.이 의원의 탈당으로 충남도의회는 국민의힘 30명, 더불어민주당 13명, 무소속 5명으로 재편됐다.이 의원은 서울 중동고, 청운대 대학원 건축공학과를 졸업했으며, 11대 충남도의회 전반기 부의장을 지냈다. 지난 지방선거에서는 국민의힘 홍성군수 후보 자리를 두고 이용록 현 군수와 경쟁을 벌였으나 탈락했다.