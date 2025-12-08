철새도래지 주남저수지 "첫 새 탐조축제 연다"

큰사진보기 ▲창원주남환경학교 ⓒ 창원주남환경학교 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲창원주남환경학교 ⓒ 창원주남환경학교 관련사진보기

창원주남환경학교는 오는 13일부터 14일까지 세계적인 철새도래지로 알려진 주남저수지 일대에서 첫 새탐조축제를 연다.환경학교는 "이번 축제는 겨울 철새를 가까이에서 관찰하고 생태의 중요성을 배우는 가족 참여형 생태교육 프로그램으로 구성되어 있으며, 시민 누구나 자연 속에서 철새를 만나는 특별한 경험을 제공할 예정이다"라고 소개했다.이번 축제는 조류인플루엔자(AI) 발생으로 고려해 모든 프로그램을 주남환경학교에서 진행한다. 또 환경학교는 "'안전 최우선 운영 매뉴얼'을 마련하고 현장 탐조 대신 주남환경학교를 중심으로 모든 프로그램을 실내에서 진행하며, 영상탐조·사진전·만들기 체험 등으로 대체하여 교육적 흐름을 끊지 않도록 준비했다"라고 밝혔다.축제의 핵심인 '겨울 철새 탐조체험'은 매일 오전 10시와 오후 2시에 진행되며, 사전에 신청한 가족팀이 전문 해설가와 함께 겨울 철새를 관찰하고, 또 오후 2시에는 퀴즈로 생태 지식을 공유하는 겨울철새 퀴즈대회가 열린다.환경학교는 "경특히 청소년과 어린이를 대상으로 운영되는 '새덕후 탐조단 주남의 새 보물찾기 챌린지'는 주남저수지에서만 만날 수 있는 대표 철새를 미션을 통해 찾고 기록하는 방식으로 구성되어 흥미와 교육 효과를 동시에 높였다"라고 밝혔다.또 야조코리아 생태사진 동아리의 사진전이 주남환경학교에서 열려, 탐조가 어려운 시민들도 사진을 통해 철새의 아름다움과 주남저수지의 국제적 가치를 확인할 수 있다.사진전과 더불어 '겨울철새 왕국, 주남저수지' 영상 상영회가 실내 영상실에서 상시 진행되어 다양한 겨울철새의 이동, 생존, 서식 생태를 깊이 있게 전달한다.가족 단위 참가자가 함께 즐길 수 있는 만들기 체험도 풍성하게 준비됐다. 전통과 자연의 의미를 담은 솟대 만들기, 재두루미 비행기 날리기 대회, 깃대종 재두루미 날개 짓 만들기, 겨울철새 사진이 들어간 물병·소주잔 제작, 재두루미 열쇠고리 꾸미기 프로그램이 마련된다.주남환경학교는 "이번 철새탐조축제가 주남저수지를 방문하는 시민과 관광객에게 자연과 생태를 이해하는 계기가 되길 바란다"며 "조류인플루엔자 상황에서도 안전하게 생태교육을 이어갈 수 있는 지속 가능한 축제 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.