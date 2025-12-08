외국인주민, 통영 해간도 해양정화활동 벌여

큰사진보기 ▲경남 외국인주민, 통영 해간도에서 해양정화활동 ⓒ 경상남도외국인주민지원센터 관련사진보기

경상남도외국인주민지원센터(센터장 곽영준)는 외국인주민 자원봉사단 23명과 함께 7일 통영시 해간도와 연기마을 해변에서 해양정화활동을 펼쳤다고 8일 전했다.센터는 2023년부터 사회공헌사업으로 통영시 '반려해변사업'에 동참을 시작으로 매년 3회에 걸쳐 쓰레기 수거활동을 벌이고 있다.미얀마 이주노동자로 이루어진 20여 명의 외국인주민봉사단은 용남면 선촌마을 환경교육장에 들러 지욱철 어촌계장으로부터 해양쓰레기와 환경보전에 대한 교육을 받았다.이들은 해간도와 연기마을로 이동하여 해변을 중심으로 길게 늘어선 부표수거 작업과 해변정화활동을 통해 그물망 4개(1톤 가량)의 쓰레기들을 수거했다.아웅묘 경남미얀마교민회 부회장은 "마을의 주민(선장)께서 함께 해주셔서, 쓰레기를 주우면서 즐거운 마음으로 활동할 수 있었고, 미얀마에서도 이렇게 환경을 생각하는 활동을 하면 좋겠다는 생각을 했다"며 봉사활동의 후기를 전했다.네옴 경남미얀마교민회 회장은 "쓰레기나 기후문제와 같은 어떤 문제든 동참하는 활동을 통해, 우리가 이 세상을 함께 살아간다는 것을 알 수 있는데, 이번 활동이 그런 의미에서 매우 보람있었다"고 말했다.