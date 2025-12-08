기후위기 대응, 식량-에너지 안보 강화 전략 될 수도

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ _madu on Unsplash 관련사진보기

우리가 당면한 기후위기는 환경 문제에만 머무르지 않고 국가 안보의 핵심 변수가 되어가고 있다. 특히 식량 안보와 에너지 안보는 국가 생존과 직결되는 분야로, 우리나라는 두 영역 모두 해외 의존도가 높아 기후위기 충격에 취약한 현실이다. 식량의 경우 곡물 자급률은 20%대에 머물러 있으며, 사료·밀·콩 등 전략 곡물도 대부분 수입에 의존한다. 에너지 역시 석유·가스·석탄의 90% 이상을 해외에서 들여온다.하여 우리는 세계 시장의 가격 변동성 및 지정학적 위험에 그대로 노출되어 있다. 기후변화는 농업 생산의 가변성을 증가시키고 농업 기반을 약화시키며, 전 세계 식량 공급 망을 불안정하게 만든다. 화석연료 의존도가 높은 국가일수록 이상기후, 국제 연료 공급 차질, 급격한 에너지 수요 증가 등으로 에너지 안보 압박을 크게 받고 있다.하지만 기후위기는 오로지 위협만을 의미하지 않는다. 식량, 에너지 체계를 진일보한 구조로 전환할 수 있는 기회로도 볼 수 있다. 농업의 디지털 전환, 재생에너지 중심의 공급 구조 변화, 지역 분산형 체계 확대, 기술 혁신을 통한 효율성 증대 등은 기후 충격을 견디는 탄력을 높이며 경제 성장의 새로운 기반이 될 수 있다.우리나라는 해가 갈수록 홍수, 폭염, 한파, 태풍 등 이상기후의 빈도가 높아지고 있고 농업 생산의 변동성이 커지고 있다. 벼와 과수는 고온 스트레스에 취약하고 농업용수 부족은 밭작물의 생산량을 감소시키고 있다. 고령화된 농업인구와 소규모 경지 구조는 기후 충격에 대응할 여력을 줄이며 생산 불안정성을 더욱 심화시킨다.기후변화는 전 세계 주요 생산국의 작황에 영향을 미치며 국제 가격 유동성을 높인다. 수출 제한 조치, 흑해·중동 등 지정학 갈등, 운송 기반 교란은 식량 수입국인 우리나라에 직접적인 위험이 된다. 기후위기는 이러한 공급망 위험을 구조적으로 확대시키기 때문에 앞으로 식량 안보는 단순한 경제 문제가 아니라 전략 안보 사안으로 인식해야 한다.한편 기후위기가 농업 기반을 위협하지만, 동시에 국내 농업을 혁신하고 자급 능력을 강화할 수 있는 계기도 제공한다. 스마트 팜, 온실·수경재배 확대, 탄소·물·단백질 효율이 높은 신규 품종 개발 등 기술 혁신이 생산을 안정시킬 수 있다. 지역순환농업, 로컬 푸드, 탄력적 공급망 관리체계는 외부 의존도를 낮추며 식량 안보의 체력을 강화하는 방향으로 발전할 전망이다.폭염은 냉방 수요를 확대하여 전력 부담을 높이고, 한파는 난방 수요를 증가시켜 에너지 공급 부하를 초래한다. 홍수나 태풍은 발전소와 송배전 설비를 손상시키며, 재생에너지 발전량은 기후 패턴 변화에 따라 변동성이 커지고 있다. 이는 기존 중앙 집중형 전력체계의 취약성을 드러내고 있다.기후위기로 전 세계 공급망의 불확실성이 증가하면 국제 에너지 가격의 급등락이 반복될 가능성이 크다. 우리나라는 석유·LNG·석탄 수입국으로, 중동·러시아·중앙아시아·호주 등 특정 지역 의존이 높아 지정학적 위험에 취약하다. 장기적으로는 공급 불안정성과 지속적인 가격 등락이 에너지 안보를 압박할 것으로 예상된다.기후위기는 에너지 시스템을 재구성할 기회를 제공한다. 태양광, 풍력, 수소, 바이오 등 재생에너지의 확대는 해외 연료 의존도를 줄이고 국내 자원 기반의 전력 생산을 늘리며 장기적 자립성을 강화한다. 분산형 전원, 지역 에너지 공동체, 에너지 저장장치(ESS), 스마트 그리드 확대는 기후 재난에도 흔들리지 않는 회복 탄력적 전력망을 구축할 전망이다.농업에서는 데이터 기반 스마트농업, 자동화·로봇 농업, 인공광 식물공장, 기후 적응형 품종, 정밀영농이 핵심 기술로 자리 잡을 전망이다. 에너지 분야에서는 재생에너지 고도화, 수소·암모니아 연료 발전, 에너지 효율 기술, 그린수소 생산, 탄소중립 산업 전환이 미래 안보의 핵심 기술이 된다.식량·에너지 모두 지역 분산형 체계를 지향해야 한다. 지역 식량 순환, 지역 에너지 자립률 제고, 지역 농업의 디지털화, 농촌 공간의 복원과 산업 다각화 등은 국가 전체의 안전망을 강화하는 방향으로 발전할 것이다.기후위기 시대, 대한민국의 식량 안보와 에너지 안보는 기존의 취약 구조를 더욱 압박할 것이며, 이는 단순한 농업·에너지 정책 차원을 넘어 국가 생존 전략의 핵심으로 자리 잡게 될 것이다. 우리나라는 식량과 에너지 모두 해외 의존도가 높아 기후 충격, 국제 시장 변동, 지정학적 갈등에 대한 노출도가 크다. 따라서 단기적 대응을 넘어서 구조적 전환을 통해 장기적 안정성을 확보해야 한다.식량 안보 측면에서는 기후 적응형 농업 기술 도입, 스마트농업 확대, 농업인력 구조개선, 국내 생산 기반 강화, 공급망 다변화가 미래 전망의 핵심이 된다. 에너지 안보 측면에서는 재생에너지 확대, 분산형 전력망, 수요 관리, 탄소중립 연료 도입, 산업 에너지 효율화가 장기적 안정성을 뒷받침할 것이다.결국 기후위기는 위협이자 전환의 기회다. 기후위기 대응 자체가 식량 안보와 에너지 안보를 동시에 강화하는 전략이 될 수 있다. 이 두 분야를 통합적으로 바라보고, 기술·정책·산업혁신을 결합해 탄력적이고 자립적인 국가 생존 체계를 구축해야 한다. 이를 통해 대한민국은 기후위기의 불확실성을 줄이는 동시에, 지속가능한 성장 기반을 확립할 수 있을 것이다.제2차 세계대전의 지도자로서 영국 총리를 지낸 윈스턴 처칠은 "좋은 위기는 절대 낭비해서는 안 된다."는 말을 남겼다. 기후위기는 인류에게 산업문명을 대가로 치러야 하는 숙명과 같다. 피할 수 없다면 위기를 기회로 삼는 지혜가 꼭 필요 하지 않을까 싶다.