정태춘, 안치환, 이은미, 동물원... 민가협 헌정 무대 오른다

▲양심수를 위한 시와 노래의 밤1989년부터 2006년까지 18회에 걸쳐 매년 12월에 열린 '양심수를 위한 시와 노래의 밤'은 당시로는 파격적인 형태의 새로운 문화공연이었다. 사진은 2004년 12월 4일 열린 16회 양심수를 위한 시와 노래의 밤 당시 마지막 순서로 무대에 오른 민가협 어머니들. ⓒ 민가협40주년기념사업위원회 관련사진보기