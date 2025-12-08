정태춘, 안치환, 이은미, 동물원... 민가협 헌정 무대 오른다

12월 13일 오후 4시, 한양대 올림픽체육관에서 특별한 공연이 열린다. 제목은 '어머니를 위한 시와 노래의 밤'으로 민가협 40주년 특별헌정공연이란 부제가 붙어 있다. 공연에는 정태춘&박은옥, 안치환, 이은미, 동물원 등 쟁쟁한 가수들이 무대에 오른다. 또 노래를찾는사람들(노찾사)과 꽃다지, 노래마을 등 대표적인 민중가요 노래패들도 참여한다. 도종환 시인은 시 낭송으로, 윤민석 작곡가는 노래로 헌정의 마음을 표현한다. 사회는 권해효 배우와 최광기 전문사회자가 맡는다. 근래 보기 드문 5000석 대규모 공연이 펼쳐질 예정이다.
모처럼 열리는 5,000석 대규모 공연
민가협(민주화실천가족운동협의회)은 군사독재 시절 민주화운동을 하다가 감옥에 간 이들의 가족이 하나로 뭉쳐 1985년 12월 12일에 결성한 단체로, 지난 40년간 양심수 석방과 국가보안법 철폐를 위해 투쟁하면서 민주화와 인권 신장에 큰 역할을 해왔다. 안영민 민가협 40주년 기념사업위원회 상임운영위원장은 "이번 공연은 창립 40주년을 맞이한 민가협 어머니들에게 감사와 축하의 마음을 전하는 자리"라고 설명한다.
"지난 40년 세월 동안 많은 어머니들이 돌아가셨고, 또 많은 분들이 병석에 계십니다. 지금은 연로해 거의 활동을 못 하시지만, 그분들의 헌신과 희생이 있었기에 우리의 민주주의도 이만큼 발전한 것입니다. 이번 공연은 한마디로 민가협으로부터 은혜와 도움을 받은 이들이 어머니들께 헌정하는 행사입니다."
올해 민가협 40주년을 맞아 지난 6월에 결성된 기념사업위원회는 그동안 민가협의 40년 역사를 정리하는 구술영상기록 작업과 아카이브 구축, 사진집과 기념도서 발간, 사진전과 심포지엄 개최 등 다양한 사업을 진행해 왔다. 이번 공연은 40주년 기념사업을 총괄하는 자리이면서 민가협을 기억하고 지지하는 사람들이 한자리에 모이는 가장 중요한 기념행사라 할 수 있다.
'양심수를 위한 시와 노래의 밤' 리바이벌 공연
이번 공연은 민가협이 18회나 진행했던 '양심수를 위한 시와 노래의 밤'(이하 '양밤')의 리바이벌 공연이기도 하다. '양밤'은 한국 인권운동사에 중요한 의미를 지닌 문화행사로 1989년부터 2006년까지 매년 12월 10일 세계인권선언 기념일에 즈음해 진행됐다. '양밤'은 양심수 석방과 인권 신장, 국가보안법 철폐의 정당성을 대중에게 홍보하는 '인권콘서트'로 민가협 활동의 핵심축을 이루었다. 또한 문화예술의 힘을 활용해 양심수와 가족들의 아픔을 함께하고 연대를 확산시키는 데 큰 역할을 했다.
'양밤'은 당시로는 파격적인 운동권 행사였다. 시민사회단체와 각종 모임에서는 송년회를 겸해 '양밤'을 관람하는 것이 연례행사처럼 자리잡았다. 운동권 노래패 외에도 전인권, 김종서, 신해철, 윤도현, 크라잉넛, 코요테, 최백호 등 다양한 성향의 대중가수들이 대거 출연하면서 민주화운동과 인권운동의 대중화를 이끄는 데도 크게 기여했다. 또한 집회나 성명서 중심의 운동 방식에서 벗어나 노래, 시, 연극, 미술 등 문화예술을 통해 인권과 민주주의의 가치를 전함으로써 문화와 사회운동이 결합하는 모범적인 사례를 만들었다.
"'양밤'은 목요집회와 더불어 민가협을 널리 알린 대표적인 행사였습니다. '양밤'을 통해 우리 운동이 대중 속으로 더 깊게 들어가는 계기를 만들었고, '양밤'의 영향을 받아 시민사회단체에서도 다양한 문화공연을 기획하고, 대중들의 참여와 결합을 적극 고민하게 되었죠."
1989년 첫 번째 '양밤'에서 문호근 총감독을 도와 조연출을 맡았던 김정환 연출가의 설명이다. 김정환 연출가는 1995년부터는 문호근 감독의 뒤를 이어 '양밤'의 총감독이 되어 12번의 '양밤'을 무대에 올렸다. 그런 인연으로 19년 만에 재현되는 이번 공연에서 '당연히' 총감독을 맡고 있다.
'양밤'과 특별한 인연 맺었던 문화예술인 총출동
"이번 공연은 민가협 어머니들의 40년 희생과 헌신에 대한 '헌정공연'이면서 지난 세월 '양밤'에 함께했던 분들을 한자리에 모시는 리바이벌 공연입니다. 그래서 출연진도 '양밤'과 특별한 인연을 맺었던 분들을 먼저 모셨습니다."
'양밤'에 한 번도 빠지지 않고 출연한 정태춘, 박은옥 부부는 물론 안치환, 이은미 가수도 '양밤'의 단골 출연자였다. 노찾사와 꽃다지, 노래마을 역시 민가협과는 뗄 수 없는 관계인 민중가요 노래패들이다. 사회자인 권해효, 최광기 역시 여러 차례 '양밤'의 사회를 본 인연이 있다. 이들이 모두 한자리에 모인다는 것이야말로 이번 공연의 진가를 확인할 수 있는 대목이다.
"이번 공연은 2024년 12월 3일의 내란을 국민들이 응원봉을 들고 진압한 '빛의 혁명'을 축하하는 자리이기도 하면서 더 이상 민가협이 필요 없는 사회, 양심수도 국가보안법도 없는 세상을 만들자는 것을 다짐하는 자리로 꾸밀 생각입니다. 그것이 민가협 40주년을 맞이하는 우리의 마음일 것입니다. '보랏빛합창단'이란 이름으로 양심수를 비롯한 대규모 시민합창단을 조직해 무대에 오르는 것도 그런 의미가 있습니다."
이번 공연의 진정한 의미를 설명하는 김정환 연출가의 말이다. 그의 말처럼 '어머니를 위한 시와 노래의 밤'은 과거와 현재를 넘나드는 다양한 가치를 품고 있다. 민가협의 역사가 우리의 과거와 현재를 잇고 있기 때문이다. 민가협의 헌신과 희생으로 우리의 민주주의가 이만큼 꽃을 피우고 있지만, 여전히 우리 앞에는 더 나은 세상을 위해 가야 할 길이 놓여 있기 때문이다.
민가협 기념사업에 참여한 모든 이들을 초대
"민가협 40주년 이야기가 나왔을 때, 이제 엄마들도 몇 명 안 남다 보니 엄두가 나지 않았습니다. 민가협이 민주화운동에 기여한 공로가 있으니 당연히 기념행사를 하고 싶었지만, 엄마들은 그럴 여력이 없었습니다. 그런데 많은 분들이 나서주었습니다. 민가협의 아들딸이었던 양심수들과 민주시민들이 마음을 모아주었습니다. 후원계좌로, 소셜펀치로, 또 뉴스공장을 보고 민가협을 응원해 주신 분들이 5000명이 넘는다는 이야기를 듣고 엄마들은 눈물이 났습니다. 우리를 기억하고 있구나, 민가협을 잊지 않고 있구나, 정말 고마웠습니다."
공연을 앞두고 민가협 어머니들은 이렇게 감사의 마음을 전하고 있다. 민가협 40주년 기념사업에는 12월 6일 현재 200여 개의 단체와 5000여 명의 개인이 참여하고 있다. 이번 특별헌정공연도 이들의 후원과 응원 속에 최고의 무대가 펼쳐질 예정이다. 민가협에서는 "기념사업에 참여한 이들을 모두 공연에 초대하겠다"고 밝혔다. 따라서 후원에 참여한 이들은 누구든 공연을 관람할 수 있다.
민가협 40주년 헌정공연 제작후원 사이트인 소셜펀치(https://www.socialfunch.org/mkh40)
에서도 12월 10일까지 제작후원과 티켓 구입이 가능하다.
문의 : 안영민 상임운영위원장(010-8010-7013), 이병인 사무국장(010-3786-3535)