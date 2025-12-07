대통령실 "내란재판부, 당과 같은 생각... 위헌 소지 최소화해야"

큰사진보기 ▲강훈식 비서실장(오른쪽)이 7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에서 참석자들이 박수를 치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에 비서관들이 참석해 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 정부 대통령실이 출범 6개월을 맞아 "내란으로 무너진 일상을 빠르게 회복하고 다시 성장과 도약을 위한 출발선에 설 수 있게 됐다"고 평가했다.강훈식 비서실장은 7일 오후 용산 대통령실에서 열린 '이재명 정부 6개월 성과보고 기자간담회'에서 "지난 6개월의 여정은 정상화와 함꼐 국정 운영 전반을 일대 쇄신하는 과정이었다"며 ▲무너진 민생경제 회복에 집중했으며 ▲흔들리던 외교 안보가 다시 반석위에 올라섰고 ▲국민중심 국정의 문을 활짝 열었다고 말했다.그러면서 "이 대통령이 늘 강조하는 것처럼 임기를 시작할 때보다 마칠 때 국민의 더 큰 사랑과 신뢰를 받을 수 있도록 남은 4년 6개월 동안 혼신의 힘을 다할 것"이라며 정부를 믿어주면 성과로 보답하겠다고 약속했다.강 실장은 보고 이후 위성락 안보실장, 김용범 정책실장 등과 함께 최근 국정 현안 전반에 걸친 기자들의 질문에 답했다.강 실장은 우선 최근 불거진 문진석-김남국 '인사청탁' 문자와 관련 "저를 포함해서 김남국 전 비서관, 김현지 부속실장 등의 조사와 감찰을 실시했으며, 실시 결과 김 전 비서관의 관련 내용을 전달하지 않았다는 것을 확인했다"며 "앞으로 이런 오해가 생기지 않도록 공직기강을 더욱 엄중하게 다루겠다"고 해명했다.강 실장은 인사의 어려움에 대해서도 토로하고 인사청문회 제도의 개선을 촉구했다. 그는 "(인사에서) 제일 어려운 건 실력 있는 분들을 찾는 것"이라며 "실력있고 좋은 분들이 안 오시려고 하는 게 또 애로 사항"이라고 고충을 토로했다.이어 "민간 기업에 있다가 오신 장관들의 경우 아주 높은 연봉이나 본인의 주식을 다 포기하고 와야 하는데 청문회에서 가족까지 탈탈 털리고 나면 '내가 거기 가서 뭘 하겠다고 그걸 하냐'고 (난색을 표한다)"고 말했다. 그래서 "지금과 같은 경제 위기에 다 함께 힘을 합치자고 호소를 드려도 포기하는 경우가 많다"고 말했다.그는 그러면서 "국회에서 인사청문제도를 정책 검증 중심으로 전환하고 소위 신상털기, 망신주기식이 되지 않도록 이 자리를 빌려서 다시 한번 요청드린다"고 호소했다.내란전담재판부 설치와 관련 당과의 조율 문제가 나오자 우상호 정무수석이 나섰다. 그는 "당과 대통령실은 내란전담재판부를 추진하는데 원칙적으로 생각을 같이 한다"며 "다만 위헌 소지가 최소화될 수 있는 범위 내에서 추진한다는 정도의 공감대는 형성돼 있다"고 말했다.또 "지금 진행되고 있는 내용들은 당에서 여러 가지 내부 견해 차이들을 극복하고 조율해서 통일안을 만드는 과정으로 이해하고 있다"며 "대통령실은 앞으로 진행되는 모든 법률안 관련 논의는 당내 논의를 존중하고 지켜보는 선에서 입장을 견지하고 있다"고 부연했다.강 실장은 내란 선동세력들이 거리를 활보하는 등 내란 청산 작업의 속도가 너무 늦지 않냐는 질문에 대해서는 "특검이 열심히 수사해서 그 진실의 일단을 밝혀내고 있다고 평가하고 있다"며 "국민들이 볼 때는 좀 더디다고 느낄지 모르지만 현행 법과 제도에 기반해서 진실을 밝히는 노력을 해야 된다고 생각한다"고 말했다.또 "대통령실이 수사기관이나 특검, 여러 가지 사법기관에 깊이 관여해서 이래라저래라 하지 않고 법과 양심에 따라 일이 진행되는 것을 지켜보고 있다"며 "헌법을 준수하고 법과 제도적 절차에 따라서 청산작업이 진행돼야 한다는 게 이 대통령의 확고한 원칙"이라고 말했다. 그는 "다만 그것이 미진할 때 국회에서 특별법을 통해서 다른 방식의 제도 개선을 하는 것도 응원하고 있다"고 덧붙였다.이 대통령이 강조한 '정의로운 통합'이 기자들의 표를 많이 받지 못했다는 지적이 나오자 우상호 정무수석은 "역대 대통령 중에 6개월 안에 정치, 종교, 사회 지도자와 피해자 단체와 이 정도의 만남을 가졌던 대통령은 없었다고 본다"며 "그런 측면에서 보면 굉장히 적극적인 행보로 대화를 가졌다"고 반박했다.우 수석은 이어 "문제는 정치적으로 양 극단의 대결이 계속 지속되다 보니 통합의 효과가 국민들 밑으로까지 내려가는데 좀 한계가 있었다는 점이 아쉽다"고 토로했다.그러면서 "적어도 대통령이 나서서 정쟁의 중심에 서지 않게 노력하고 있고 가능한한 국민들의 갈등을 일으킬 만한 발언과 어젠더를 계속 회피해왔다"며 "비교적 대통령이 중심이 되어 국민을 갈라치기 했다는 비판은 듣고 있지 않다고 평가받고 있지 않냐"고 되물었다.강 실장은 이 대통령이 많은 관심을 보이고 있는 산재 사망 건수가 줄지 않고 있는 데 대해서는 "(산재 사망 건수는) 대통령과 3실장, 종합상황실에서 실시간으로 점검하는 여러 가지 데이터 중에 하나"라며 많은 관심을 보이고 있음을 강조하고, "대형 사업장에서는 많이 줄었는데 50인 이하 소규모 기업에서는 (오히려) 늘었다"고 토로했다.그는 이에 대해 "제도적 장치를 만들기 위해 국회에 총 12개 정보의 법이 진행되고 있고 7개는 법안 통과가 머지 않았다"며 "행정 당국의 행정력 기반이 법적 근거인데, 이런 노력들이 진행된다면 내년에는 사망 사고자들을 많이 줄일 수 있을 것"이라고 말했다.강 실장은 특별감찰관 도입의 의지가 부족한게 아니냐는 질문에는 "저희는 꼭 하겠다는 입장이지만 국회에서 추천해서 보내주셔야 한다"며 절차의 문제임을 강조했다. 또 "국회가 빨리 추천해주시면 그분을 특별감찰관으로 모시고 투명하고 올바르게 도움을 받고 지적을 받도록 하겠다"고 밝혔다.한편, 강 실장은 "지난 3일부터 대통령실의 청와대 이사가 시작됐다"며 "일반적인 업무 시설이 순차적으로 이사가 완료되면 크리스마스쯤 이사가 마무리될 것으로 예상된다"고 말했다.