대통령실 "내년엔 남북관계 노력... 한미훈련 중단 고려 안해"

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에서 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에 비서관들이 참석해 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

우리나라의 외교안보 정책을 총괄하는 위성락 대통령실 안보실장이 올해 얻은 외교적 성과를 바탕으로 내년에는 남북 관계 개선을 위해 노력하겠다는 의지를 밝혔다.7일 오후 용산 대통령실에서 열린 '이재명 정부 6개월 성과 보고 기자간담회'에서 위성락 대통령실 안보실장은 남북관계와 관련 "(우리측이) 많은 긴장 완화, 신뢰 구축 조치를 했지만 (북한측의) 호응이 없었기 때문에 지난 6개월간 큰 진전이 없었다"면서도 "그러나 그간 우리가 한 일은 한반도 평화프로세스를 추진하기 위한 배후적 여건 조성의 성과를 좀 냈다"고 평가했다.위 실장은 그 예로 "한미 관계를 결정적으로 안정화시켰고, 한일 관계도 예상과는 달리 아주 전향적으로 만들어놨고, 최악의 상태였던 한중관계도 복원의 길로 집어넣었다"며 "이러한 성취를 바탕으로 내년부터는 이런 에너지를 가지고 한반도 쪽에 좀 투자해보자는 생각을 갖고 있다"고 말했다.나아가 "북한의 호응이 관건이지만 우리가 주변 국가들 하고 만들어놓은 국제적인 커넥션이 발전하고 있기 때문에 그런 걸 가지고 해보려고 한다"며 "러시아와도 지금 큰 진전을 보이지 있지는 않지만 소통을 하지 않는 건 아니다"고 설명했다.위 실장은 미국에 한미 연합훈련 축소 필요성을 건의할 지에 대해서는 "내년엔 남북관계쪽도 좀 살펴보겠고 그러려면 우리가 생각할 수 있는 카드는 많이 있다"며 "그러나 반드시 연합 훈련(축소)을 카드로 지금 직접 고려하고 있지는 않다"고 선을 그었다.그러면서 남북대화 재개 시점을 묻는 질문에는 "타이밍은 말씀 못드리겠다"면서도 "남북간의 타이밍보다는 미국간 타이밍이 좀 앞서지 않겠냐, 어느 쪽이든 먼저 이뤄지면 선순환적인 분위기를 가지고 노력을 하겠다"고 말했다.위 실장은 간담회가 끝난 뒤 기자들과 만나 최근 미국이 발표한 국가안보전략(NSS) 보고서에 북한 비핵화 언급이 없는 것은 "작성의 기본 방침이 2022년과 근본적으로 다르기 때문"이라고 풀이했다.즉 "이번에는 미국우선주의(America First)를 중심으로 기본 방침을 기술해 구체적인 지역 분쟁이나 주요 현안을 세부적으로 다루지 않은 것이며 향후 하위 문서에서 다뤄질 것으로 생각된다"는 것이다.그는 나아가 "이를 두고 미국이 북핵 문제 해결에 관심이 없다거나, 미북 대화 재개에 관심이 없다고 볼 필요는 없어 보인다"며 "미북 대화 재개 여부는 전망하기 어렵고, 긍정 부정 가능성이 다 열려있다고 생각한다"고 말했다.