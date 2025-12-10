"만약 이북에 갔다면, 김일성 독재와 싸웠을 거요"

큰사진보기 ▲여택정 가는 길에서 내려다 본 수동리 마을 전경. 저 멀리 강진만과 함께 두륜산과 주작산을 잇는 바위 능선이 보인다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲그의 조카며느리가 증언한 윤가현의 생가터. 현재 해남 윤씨 가문의 사실로 사용되고 있다고 하는데, 오랫동안 인적이 끊긴 탓인지 마당엔 잡풀만 무성하다. ⓒ 서부원 관련사진보기

"수동리에선 한 세대가 통째로 사라져 버린 셈이지."

큰사진보기 ▲윤가현이 다녔던 대구보통학교 터엔 대구초등학교가 그대로 서 있다. 그는 대구보통학교 2회 졸업생이었다. 주민들의 증언에 따르면, 6.25 전쟁 당시 학교 뒤 바다 쪽으로 야트막한 산자락이 학살터였다고 한다. ⓒ 서부원 관련사진보기

"만약 그가 이북에 갔다면, 김일성 앞에서도 주눅 들지 않고 독재와 싸웠을 거요."

"김일성이 세상에서 가장 나쁜 놈이고, 사회주의가 되면 대한민국이 망한다고 교육을 받았지만, 적어도 우리는 그걸 대놓고 믿진 않아요. 윤가현은 부귀영화를 탐하지 않고 모두가 잘 사는 세상을 만들기 위해 목숨을 바친 거잖아요. 윤가현이 사회주의자라는 게 그의 일가친척인 마을 사람들을 모두 죽일 만큼 큰 죄인가요?"

3.1 운동의 좌절과 대한민국 임시정부의 분열 뒤 침체된 독립운동에 꺼져가던 불씨를 되살린 6.10 만세운동과 3.1 운동 이후 최대의 민족운동으로 평가받는 광주학생독립운동. 아마 우리 국민 중에 이 두 사건을 모르는 이는 없을 것이다. 일제강점기 독립운동을 다룬 시험에서 단골로 출제되는 내용이니, 역사 공부에 젬병인 아이들도 모두 알고 있는 사건이다.사건의 이름과 역사적 의미는 온 국민이 다 알 정도로 유명한데, 두 사건의 주동 인물을 아는 이는 드물다. 이를테면, 동학농민운동 하면 전봉준을 떠올리고, 3.1 운동은 유관순이라는 이름부터 되뇌기 마련인데, 두 사건에는 '인물'이 없다. 일제의 식민지 교육에 저항한 학생들의 독립운동으로 두루뭉술 기록되어 있을 뿐이다.6.10 만세운동은 1920년대 후반 민족주의 세력과 사회주의 세력의 연대를 가져온 일대 사건이다. 그들이 연합해 국내 최대의 합법적 민족운동 단체인 신간회가 창립되었음은 일제강점기 독립운동사의 핵심 내용 중 하나다. 신간회는 광주학생독립운동이 일어나자, 진상 조사단을 파견하는 등 전국적으로 투쟁의 열기를 확산하는 데 중요한 역할을 했다.민족주의와 사회주의가 손 맞잡은 '민족유일당 운동'을 그토록 강조하면서도, 주동자에 대한 언급은 왜 없을까. 당시 비타협적 민족주의를 대표하는 도산 안창호와 월남 이상재 등의 공적은 거론되지만, 사회주의 계열의 인물은 교과서의 그 어디에서도 찾을 수 없다. 기실 두 세력의 연대를 처음 주장한 건 사회주의 계열 독립운동가들이었다.그렇듯 감춰진 인물들을 검색하다가 이름 하나가 눈에 들어왔다. 어디선가 많이 들어본 듯한 이름, 윤가현. 광주학생독립운동이 일어나자 고작 열일곱의 나이로 고향에서 또래 학생들의 동맹휴학을 주도할 만큼 민족의식이 남달랐던 인물로 알려져 있다. 그로 인해 그는 스무 살도 되기 전에 1년 가까운 징역살이를 했다.출옥 후 항일 독립투쟁의 무기로써 사회주의 사상을 수용한 그는 고향에서 혁명적 농민운동을 이끄는 지도자로 거듭난다. 1930년대 초 그가 지역의 사회주의 독립운동가들과 함께 꾸린 '전남 사회운동자 협의회'는 일제가 눈엣가시로 여길 정도로 영향력 있는 항일 비밀 결사였다. 조직이 발각된 후 그는 다시 수감되었고, 일제의 거물급 요시찰 대상이 되었다.이즈음 그의 이름은 전남 지역을 넘어 전국적으로 널리 알려졌다. 일제의 감시를 피해 고향을 떠나 경성으로 활동 무대를 옮겼지만, 그의 수난은 계속됐다. 중일 전쟁이 태평양 전쟁으로 비화하면서 일제는 '사상범 예방 구금령'이라는 악법을 공포했고, 그는 다시 붙잡혀 투옥됐다. 그가 감옥에서 풀려난 건 해방을 맞고서다.그토록 열망하던 해방이 됐지만, 그의 감옥 생활은 끝나지 않았다. 38도선 이남 지역에 미군정이 들어서면서 '해방인 듯 해방 아닌' 상황이 지속되었고, 미군의 포고령을 위반했다는 이유로 또다시 1년 반 동안 감옥에 갇혔다. 독립운동가로서 그의 생애는 절반이 옥중 투쟁이라고 할 정도로 신산했다.해방 당시 나이가 고작 서른셋이었으니, 그에게는 아직 해야 할 일이 많았다. 그는 일제와 맞서 싸우며 투철한 민족의식을 지닌 사회주의자가 되어 있었다. 그에게 사회주의 사상은 일제의 모진 탄압과 유혹에도 흔들림 없이 독립투쟁을 이어갈 수 있게 해준 신념의 밑절미였다. 그가 해방 후 일제에 의해 강제 해산된 조선공산당의 재건에 힘쓴 건 당연한 귀결이었다.미소 냉전과 극심한 좌우 대립 속에서, 일제강점기 그의 눈부신 독립투쟁의 업적은 되레 그 자신과 가족을 멸문지화로 내몬 '화근'이 되고 말았다. 미군정은 그의 이름이 앞줄에 새겨진 조선공산당을 불법 단체로 규정했고, 독립운동가로서 그의 삶은 통째로 부정당했다. 그는 '빨갱이'로 내몰려 치도곤당한 독립운동가의 대표적인 사례가 됐다.와중에 수많은 사회주의 독립운동가가 미군정의 탄압을 피해 월북했지만, 그는 해방된 통일 조국을 꿈꾸며 남쪽에 그대로 남았다. 그러나 그에겐 그런 선택지마저 허락되지 않았다. 6.25 전쟁이 발발하자, 사회주의자였던 그는 인민군에 배속되어 우리 국군에 총부리를 겨눌 수밖에 없는 운명이었다. 이후 그의 행적에 대해선 전혀 알려진 바가 없다.전남 강진군 대구면 수동리. 그가 나고 자란 곳이다. 강진만이 내려다보이고 그 너머로 주작산과 두륜산을 잇는 바위 능선이 한 폭의 풍경화를 연상시키는 비산비야(非山非野)의 조용한 마을이다. 6.25 전쟁 전후 이곳에서 우리 국군에 의해 민간인 집단 학살이 자행됐다는 사실이 도무지 믿기지 않을 정도로 평온하다.해남 윤씨의 집성촌인 이 마을은 고샅길 곳곳에 동계(洞契)의 자취가 남아있을 만큼 공동체성이 강하다. 젊은이들 대부분이 도회지로 떠난 지금도 그럴진대, 주민 모두가 일가친척인 데다 70~80년 전인 6.25 전쟁 전후의 시기였다면 더욱 돈독했을 것이다. 일제강점기 이 마을에서 독립운동이 활발했던 것도 내남 구분 없는 공동체성에 기인한다.윤가현은 집안의 막내였지만, 주민 모두가 신뢰하는 수동리의 걸출한 인재였다. 그가 마을을 넘어 난세에 나라를 구할 영웅일 될 것이라 믿어 의심치 않았다. 그러나 사회주의자였던 그의 이력이 주민들과 '동기화'하면서 해방 직후 수동리는 '빨갱이 마을'로 낙인찍혔고, 6.25 전쟁 때 50여 명의 무고한 주민이 군경에 끌려가 학살당했다.마을 회관에서 만난 한 어르신은 전쟁 당시의 학살을 마을 쇠락의 근본 원인으로 꼽았다. 일제강점기 때만 해도 "강진의 인재 절반이 수동리에서 난다"는 말이 있었다면서, "똑똑한 사람은 그때 다 죽고 못 배우고 무식한 사람들만 살아 남았다"고 한숨을 내쉬었다. "자손들도 모두 연좌제로 인해 출셋길이 막혀 험한 삶을 살았다"고 했다.거동이 불편해 오래 서 있지 못한다는 다른 어르신은 "먹고 살기 위해 자원해서 월남에 다녀왔다"고 했다. 배워 봐야 아무 소용도 없는 현실에서 월남전 참전 군인이라는 경력이 필요했다는 뜻이다. 그분의 집에는 '국가 유공자의 집'이라는 팻말이 붙어 있었다. 그것은 수동리 주민들의 지난한 삶을 보여주는 하나의 징표였다.그 오랜 세월 참혹한 고통 속에서 살아왔으면서도 마을 주민 누구 하나 윤가현을 원망하지 않았다. 원망하기는커녕 마을에서 그와 같은 인재가 더는 나오지 않을 거라며 그를 앞다퉈 상찬했다. 그를 독립운동가가 아닌 사회주의자로만 치부해 백안시하는 현실이 바루어졌으면 하는 바람을 이구동성 전하기도 했다.공교롭게도 윤가현은 1912년생으로 김일성과 동갑내기다. 김일성이 만주 지역에서 항일 무장투쟁을 통해 사회주의를 체화했다면, 윤가현은 동맹휴학 등 학생 운동을 이끌었고 농민운동, 비밀 결사를 통해 사회주의 사상을 실천한 학구파였다. 김일성이 일제에 총으로 맞섰다면, 윤가현은 신념과 논리로 싸웠다.수동리에는 조선 시대부터 운영되어 온 마을의 공부방 격인 '여택정(麗澤亭)'이 번듯하게 서 있다. 해남 윤씨의 입향조인 윤시성이 처음 세웠다고 전하는데, 지방 문화재 자료로 지정 관리되고 있다. 대구면에 보통학교가 개교하기 전에 그의 형이 마을에 세운 '만오의숙'에서 1년간 공부했다는 기록이 전하는데, 혹 '여택정'이 그곳 아니었을까.수동리를 돌아 나오는 길, 한 어르신의 말씀이 귀에 꽂혔다. 단지 사회주의자라는 이유로 독립운동가의 모든 행적을 폄훼하고 부정해 온 우리의 강퍅하고 편협한 역사 인식은 재고되어야 한다. 대체 언제까지 '빨갱이가 친일파보다 나쁘다'는 궤변을 들으며 살아야 하나. 잡풀만 무성한 윤가현의 생가터에서 온존한 분단의 모순과 반쪽짜리 독립운동사를 다시 성찰하게 된다.