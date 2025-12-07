갈라치기 언론에 쓴소리 "친명-친청? '자제'를 요청합니다"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

'대의원-권리당원 1인 1표제'가 부결됨에 따라 정청래 더불어민주당 대표의 리더십에 타격이 불가피한 가운데, 당 지도부가 "편 가르기는 자제하라"며 수습에 나섰다. '친이재명-친정청래'로 이 문제를 확대 해석해서는 안 된다는 것이다.조승래 민주당 사무총장은 7일 기자간담회를 열고 "특정 인물을 두고 편 가르기 하는 방식을 자제돼야 한다"고 강조했다. 조 사무총장은 "최근 1인 1표제, 최고위원(보궐선거)을 두고 당 대표든 대통령이든 인물 중심으로 해석하는 건 심각한 오류에 빠질 수 있다"면서 "합리적 공론과 숙의가 가로 막히고 문제해결을 방해할 것"이라고 말했다.지난 5일 중앙위원회에 부의된 '대의원-권리당원 1인 1표제'를 담은 당헌·당규 개정안이 부결됐다. 당 대표 선거 등에서 대의원 투표에 부여됐던 가중치를 없애고 권리당원-대의원 표의 가치를 동등하게 하는 것이 1인 1표제의 골자였다.1인 1표제는 정 대표가 전당대회에 출마하며 내건 핵심 공약이었던 상황. 그간 1인 1표제를 추진하며 충분한 의견 수렴 과정이 없었다는 비판과 함께 정 대표가 '자기 정치'를 하는 게 아니냐는 비판 또한 있어왔다. 차기 당대표 연임을 위한 사전작업이라는 의구심이 제기됐던 것. 정 대표는 지난 전당대회에서 대의원 표심에서는 뒤졌으나 권리당원 투표 압승을 통해 대표 자리에 오른 바 있다.이 같은 비판을 의식한 듯, 조 사무총장은 "당원 주권 강화는 우리 당의 오랜 꿈으로 반대하는 사람과 세력은 아무도 없다"라며 "다만 절차나 방법, 부작용 최소화 등 실효적인 논의를 위한 제안들이었다는 본질을 이해해야 한다"고 강조했다.다음 달 중순 치러질 최고위원 보궐선거에 '친명-친청' 대결 구도가 발동될 것이라는 언론의 예측에 대해서도 조 사무총장은 "최고위 선출도 친 뭐다 반 뭐다 얘기가 있는데 아무 의미 없다"라며 "이재명 정부 성공을 위해 큰 역할을 하겠다고 호소하지 내가 누구와 친하다 호소하겠나, 내란세력과 더 잘 싸울 수 있다는 기준으로 갖고 중앙위원과 당원도 선택할 것이라 생각한다"고 설명했다.'1인 1표제' 부결의 책임을 지고 사무총장직에서 사퇴하라는 목소리가 나온 것을 두고 조 사무총장은 "책임을 회피할 생각은 없다, 중앙위 처리가 매끄럽지 않게 된 것은 내 책임이 큰 게 사실"이라면서도 "인사권자인 대표가 판단할 문제"라고 선을 그었다.박수현 수석대변인 역시 이날 페이스북에 글을 올려 "친명친청은 민주당을 분열시키려는 기우제"라며 "1205 당헌개정안 부결도 최고위원 보궐선거도 '친명과 친청의 대결'이라고 규정한다.위험의 시작"이라고 우려의 뜻을 밝혔다.박 수석대변인은 "(친명 친청 대결은) '인디언식 기우제'처럼 진짜 갈등과 분열이 생길 때까지 계속되고 강화될 것"이라며 "외부의 '갈라치기'에 단호히 대응해야 한다"라고 짚었다. 그는 언론을 향해서도 "'친명친청'이라고 쓰는 언론에도 '근거' 아니면 '자제'를 요청한다"고 촉구했다.그러면서 박 수석대변인은 "민주당에 '친청'은 없다, '친명'만 있을 뿐"이라며 "우리는 이재명 대통령님과 함께 사선(死線)을 넘어온 동지로 이제 이재명 정부 성공을 위해 국민과 함께 또 사선을 넘어야 한다"고 강조했다.