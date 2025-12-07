메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.12.07 16:11최종 업데이트 25.12.07 16:11

[속보] 내란특검, 추경호 기소... 내란중요임무종사 혐의

법원이 구속영장 청구 기각한 지 나흘만

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
영장실질심사 마친 추경호 국민의힘 전 원내대표 국회의 12·3 비상계엄 해제 의결 방해 의혹을 받는 추경호 전 국민의힘 원내대표가 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사를 마친 뒤 구치소에서 대기하기 위해 나서고 있다.
영장실질심사 마친 추경호 국민의힘 전 원내대표 국회의 12·3 비상계엄 해제 의결 방해 의혹을 받는 추경호 전 국민의힘 원내대표가 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사를 마친 뒤 구치소에서 대기하기 위해 나서고 있다. ⓒ 공동취재사진

추경호 국민의힘 국회의원이 7일 재판에 넘겨졌다. 지난 3일 새벽 법원이 '본건 혐의 및 법리에 대해 다툼의 여지가 있다'는 이유로 구속영장 청구를 기각한 지 나흘 만이다.

내란특검(특별검사 조은석) 박지영 특검보는 이날 오후 4시 5분께 브리핑에서 추경호 의원을 내란중요임무종사 혐의로 기소했다고 발표했다.

추 의원 혐의는 지난해 '내란의 밤' 당시 국민의힘 원내대표로서 국민의힘 비상의원총회 장소를 국회→국민의힘 당사→국회→당사로 여러 차례 바꿔 공지해, 국민의힘 소속 국회의원들의 비상계엄 해제요구 결의안 표결 참여를 방해했다는 것이다.

특히, 우원식 국회의장이 밤 11시 55분 '모든 국회의원은 지금 즉시 국회 본회의장으로 모여달라'는 입장을 발표했는데, 추 의원은 8분 뒤 당사 3층에서 국민의힘 비상의원총회를 진행하다고 공지했다. 또한 국회 본회의에서 비상계엄 해제요구 결의안이 통과된 후 한동훈 국민의힘 대표가 2차 비상계엄 선포 가능성 등을 이유로 국회 본회의장에 집결할 것을 요구했지만, 여러 의원과 당사로 이동했던 추 의원은 이를 거부했다.

[관련기사] 추경호 구속영장 기각... 법원 "혐의·법리 다툼 여지" https://omn.kr/2g98l

* 자세한 기사가 이이집니다.
AD

#추경호

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

선대식 (sundaisik) 내방
  • 페이스북

    • 오마이뉴스 법조팀 기자입니다. 제가 쓰는 한 문장 한 문장이 우리 사회를 행복하게 만드는 데에 필요한 소중한 밑거름이 되기를 바랍니다. 댓글이나 페이스북 등으로 소통하고자 합니다. 언제든지 연락주세요.

    이 기자의 최신기사매일 법정에 설 윤석열... 최대 6개 재판 돌아간다

    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기