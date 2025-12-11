"이랜드 부당전보는 희망퇴직 유도 위한 도구, 상생 가능한 일자리 만들어야"

천막 농성은 종료하지만 문제가 끝나지 않았다는 이랜드노조, 11월 23일 농성장을 정리하던 정주원 사무국장을 만났다. 세종호텔 노조 사무실로 이동해 자세한 이야기를 들었다.

큰사진보기 ▲이랜드노동조합 정주원 사무국장이 집회에서 발언하고 있다. ⓒ 이랜드노동조합 관련사진보기

"대표이사가 참여한 경영설명회에서 이들(부당전보자)의 선택지는 희망퇴직과 희망휴직으로 정리되어 있었어요."

"이랜드리테일 전체 직원이 약 2300명인데, 내부적으로는 1500명 수준으로 줄이려는 목표가 있는 것 같았어요."

"AI가 도입되기도 전에 '사람이 덜 필요하다'는 이야기가 나왔고, 정년 연장 가능성을 고려해 퇴직금을 절감하려는 목적도 작용한다는 지적도 있어요. 유통업 전반이 신규 채용을 줄이고 인력 축소에 집중하고 있어서, 청년 채용은 더 줄어들 거예요."

"작년에도 150명 넘게 희망퇴직을 한 것으로 알고 있어요. 대상자가 아닌데도 퇴사한 분들이 있어요. 너무 힘드니까 자연 퇴사가 늘어난 거죠. AI 시스템 도입과 인력 감축 계획이 맞물리면서 노동자들의 불안이 커지고 있어요."

큰사진보기 ▲매주 월요일 진행되던 이랜드노동조합의 문화제를 마치고 참여자들이 포즈를 취하고 있다. ⓒ 이랜드노동조합 관련사진보기

"'회사는 출퇴근 피해가 없다. 1시간 30분이면 통근이 가능하며, 30만 원의 교통비를 지원해주고 있다'고 말해요. 그런데 서울에서 천안까지 정기권을 끊으면 22만 원 정도 해요. 8만원 정도로 나머지 교통비를 대체할 수 있어요.

그런데 (전보되기 전에는) 빨간 날, 공휴일도 출근하며 1.5배의 휴일 수당을 받았어요. 물류센터 전보 이후 토요일, 일요일, 공휴일 모두 쉬게 되면서 휴일 수당이 사라졌어요. 원래 내가 받던 건데, 피해를 봤다고 하니 인정해주더라고요. 금전적 피해가 분명히 있다고 말이죠."

"5개월 동안 계속 그곳(원거리 발령지)에 출퇴근 하는 것이 피해이고, 좌절감이나 자괴감 같은 정신적 피해도 많아요. 그런 분노로 철야 농성까지 이어졌어요."

"유통 산업이 전체적으로 위기라는 프레임에 갇혀 있는데 저는 반대해요. 온라인이 아무리 활성화되더라도 오프라인의 매력을 넘어설 순 없어요. 회사가 공격적 마케팅과 온라인 병행 전략으로 사업을 이어가야 하는데, 현실적 어려움을 이유로 과도하게 위기 프레임을 씌우고 있어요."

올해 5월 22일, 서울에 근무하던 사무직 노동자가 천안 물류센터로 전보됐다. 회사는 '출퇴근이 가능하다고 안내했지만, 서울에서 대전, 대구에서 대전 등 원거리 전보가 이어졌다. 그렇게 22명의 사무직은 천안으로 발령됐다.그러나 일부 노동자들은 원거리 발령에도 희망퇴직을 신청하지 않았다. 이들은 노동조합과 함께 전보 처분 효력정지 가처분을 신청하며 5개월 가까이 대응하고 있다. 정주원 이랜드노조 사무국장은 이번 발령을 두고 "희망퇴직을 유도하기 위한 도구로 활용됐다"고 말했다.이랜드리테일은 지난 4월 '비상경영'을 발표했다. 노동조합에 따르면 회사는 비정규직 해고와 사무직의 물류센터 전보를 통해 희망퇴직을 유도했다. 회사 측은 "2020년 코로나19 당시에도 1년간 비상경영을 시행한 뒤 정상화했지만, 다시 유통 시장이 침체되어 비상경영을 가동하게 되었다"고 설명했다.노조는 이를 사실상 구조조정이라고 주장하지만, 회사는 '구조조정이 아닌 인력 재배치'라고 선을 그었다. 정 사무국장은 당시 내부 분위기를 이렇게 전했다.정 사무국장은 올해 12월 도입 예정인 AI 시스템이 인력 감축 목적으로 활용될 가능성도 지적했다.사무직 22명이 천안 물류센터로 전보되면서, 기존 물류센터 비정규직 24명은 해고됐다. 평생을 사무직에서 일한 노동자들이 물류센터의 업무에 능숙하기는 어려웠다. 그래서 회사는 20여명의 일용직 노동자를 추가로 고용했다.결과적으로 인건비 절감을 목적으로 한 조치가 오히려 비용 증가와 혼선으로 이어졌다. 전보 노동자들의 투쟁까지 더해지며, 회사는 10월 1일 비정규직 해고를 철회했다. 주차·카트 등 일부 직종은 내년 1월 1일까지 순차 복직한다.정 사무국장은 최근 인사 흐름에 대한 불안을 이렇게 설명했다.비정규직 해고가 철회되면서 노조는 서울고용노동청 앞 농성을 종료했다. 그러나 22명의 사무직 노동자 전보 문제는 여전히 남아 있다.회사 측은 원거리 발령이 물류 전문가 양성을 위한 '업무상 필요'라고 주장했다. 1시간 30분 정도면 출퇴근이 가능하고, 교통비를 지원하기 때문에 노동자에게 피해가 없다는 것이다. 그러나 지방노동위원회는 이를 인정하지 않았다.12월 2일 경기 지방노동위원회에서도 부당전보 판정이 내려졌다. 노동자들은 원거리 출퇴근으로 육체적 피로가 컸고, 교통비 지원에도 휴일 수당이 사라져 임금이 줄어든 점이 인정됐다.지연된 정의 문제도 지적된다. 지방노동위, 중앙노동위, 1심~3심을 거치면 법원 판결까지 짧게는 2~3년, 길게는 10년까지도 걸릴 수 있다. 그동안 노동자 피해는 계속된다.그래서 판결이 날 때까지 우선 집행을 정치하는 '가처분' 신청을 할 수 있다. 판정은 통상 몇 주 내 결정되지만, 이랜드리테일 노동자들의 가처분은 5개월 넘게 지연되고 있다. 정 사무국장은 "사측이 제출 서면을 반복하며 공방이 이어지고 있어 시간이 길어지고 있다"고 전했다.노동자들은 5개월 이상 원거리 발령지에서 근무하며 육체적·정신적 피해를 경험하고 있다. 본안 소송까지 이어질 경우, 고통이 몇 년간 지속될 수 있다는 우려가 나온다.정 사무국장은 회사 측의 온라인 쇼핑 확대 등으로 인한 유통 산업 위기 주장은 과장된 측면이 있다고 반박했다.그는 인건비 절감만 강조하는 경영 방식 대신 노동자와 회사가 함께 이익을 창출할 수 있는 사업 모델 개발을 제안했다. 노조 측은 "상생 가능한 일자리를 만들어 노동자와 회사가 함께 성장할 수 있어야 한다"고 강조했다.회사화 함께 잘 살기를 바라는 노동조합의 제안에 대해 이랜드리테일의 답은 무엇인가?