굶주리는 가자 어린이에 관한 질문, 이스라엘 시민의 충격적인 답

큰사진보기 ▲이스라엘 총리 베냐민 네타냐후가 2025년 12월 7일 일요일 예루살렘에서 독일 총리 프리드리히 메르츠와 공동 기자회견을 하는 동안 헤드폰을 조정하고 있다. ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔레스타인 축구 팬들이 2025년 12월 7일 가자 지구 남부 칸 유니스 서쪽의 이주 캠프에 앉아 카타르에서 열리는 2025년 FIFA 아랍컵 조별 리그 A조 시리아와 팔레스타인 축구 경기를 지켜보고 있다. 경기는 0-0 무승부로 끝났다. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔레스타인 여성들이 가자 지구 중부 누세이라트의 식사 배급소에서 냄비와 프라이팬을 들고 기다리는 모습을 담은 사진. 2025.6.4. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

이번 주 점령지 서안 지구에서 복면을 쓴 이스라엘 정착민 무리가 방화 공격을 감행하는 모습은 혐오스러우며, 팔레스타인인에 대한 폭력이 더 심화되고 있음을 보여줍니다. 유제품 공장 습격과 배달 트럭 및 주택 방화 등 이번 공격으로 여러 명이 부상을 입었습니다.

이스라엘 언론 <와이넷>(Ynet)의 보도에 따르면 2025년 12월 3일 이스라엘 국회 내무환경위원회에서 팔레스타인 서안 지구 주민의 쓰레기 소각 문제에 관한 논의가 있었습니다. 그리고 이 자리에서 종교적 시오니즘(Religious Zionism) 소속 국회의원 츠비 수코트는 "그들을 쏴야 합니다. 이건 테러입니다. 불을 지른 게 누구든 죽어야 합니다. 다리가 아니라 머리에 총알을 맞아야 합니다"라고 했습니다. 내무환경위원회 위원장이자 오츠마 예후디트(Otzma Yehudit) 소속 국회의원 이츠하크 크로이저는 쓰레기를 태우는 사람은 "드론 미사일을 맞을 수도 있다는 것을 알아야 한다"라고 덧붙였습니다.'종교적 시오니즘'과 '오츠마 예후디트'는 네탸나후 연립 정권을 구성하고 있는 여러 정당 가운데, 대표적인 극우 정당입니다.2025년 11월 30일 레바논으로 향하는 비행기 안에서 교황 레오 14세는 팔레스타인-이스라엘 관계에 대해 '두 국가 방안'을 지지한다고 하면서, 이스라엘이 이를 받아들이지 않고 있다고 했습니다.두 국가 방안은 팔레스타인 땅에 이스라엘과 팔레스타인이라는 두 개의 국가를 건설하자는 것입니다. 이 방안에는 단지 두 개의 국가를 건설하는 것이 아니라 더 중요한 역사적 맥락이 있습니다.먼저 1947~1949년 시오니스트가 점령한 팔레스타인 지역을 이스라엘로 인정하자는 것입니다. 이는 팔레스타인 땅의 78%에 해당합니다. 이어 1967년에 이스라엘이 점령한 가자 지구, 서안 지구, 동예루살렘에 팔레스타인 국가를 건설하자는 것입니다. 이는 팔레스타인 땅의 나머지 22%에 해당합니다.두 민족 간 문제를 해결하는 현실적인 대안처럼 언급되는 두 국가 방안이, 사실은 팔레스타인인에게 아주 불리한 해결책입니다. 1948년에서야 탄생한 이스라엘은 팔레스타인에 대한 역사적·민족적 권리가 없습니다. 이스라엘은 시오니스트가 무력으로 팔레스타인을 점령한 뒤에 만든 국가입니다. 게다가 이스라엘 탄생 과정에서 쫓겨난 난민들이 70년 넘게 고향으로 돌아가지 못한 채 여전히 생존해 있습니다. 두 국가 방안에서 이스라엘에 해당하는 지역에는 바로 이 팔레스타인 난민의 집과 땅이 있습니다.두 국가 방안은 팔레스타인 난민의 귀환과 땅에 대한 권리를 외면한, 이스라엘에 일방적으로 유리한 해결책입니다. 그런데 이스라엘은 이조차 강력히 반대하고 있습니다. 두 국가 방안이 실현되려면 1967년 점령지에서 철수해야 하는데, 이스라엘은 그럴 의사가 없기 때문입니다.터키 언론 <티알티>(TRT)에 따르면 2025년 9월 11일, 이스라엘 총리 네타냐후는 서안 지구에 있는 정착촌 마알레 아두밈(Maale Adumim)에서 행한 연설에서 "팔레스타인 국가는 없을 것이라는 우리의 약속을 이행할 것"이라고 말했습니다. 또한 "우리의 유산과 우리의 땅 그리고 우리의 안보를 지킬 것입니다... 우리는 이 도시의 인구를 두 배로 늘릴 것입니다"라고도 했습니다.이스라엘은 군사 점령지에 정착촌이라는 민간인 거주지를 만들고, 이스라엘인을 이주시켰습니다. 이를 통해 해당 지역에 대한 지배를 기정사실화하고, 철수를 어렵게 만들고 있는 것입니다. 서안 지구 정착촌에 사는 유대계 이스라엘인의 숫자가 늘어날수록 토지 소유와 인구 구성 등의 측면에서, 두 국가 방안의 실현이나 팔레스타인 국가 건설은 점점 더 어려워집니다.이타마르 벤그비르는 오츠마 예후디트를 대표하는 정치인이자, 이스라엘 국가안보부 장관입니다. <예루살렘포스트>, <알자지라> 등에 따르면 2025년 11월 17일, 벤그비르는 오츠마 예후디트의 회의에서 "유엔이 팔레스타인 국가를 인정한다면, 팔레스타인 자치정부 고위 관계자들에 대한 표적 암살을 명령해야 한다"라고 했습니다. 이스라엘 주요 정치인이 팔레스타인 국가 건설을 막기 위해 팔레스타인인을 암살해야 한다고 공개적으로 주장한 것입니다.유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)에 따르면, 2024년 현재 동예루살렘을 포함해 서안 지구 곳곳에 퍼져 있는 정착촌에 73만 명 이상의 정착민이 살고 있습니다. 그리고 이들 정착민이 주변에 살고 있는 팔레스타인인에게 총을 쏘고, 그들의 집과 올리브 나무에 불을 지르는 등 폭력을 행사하고 있습니다. OHCHR은 2025년 11월 14일 '점령지 서안 지구: 팔레스타인 주민을 향한 이스라엘인의 폭력 증가는 중단되어야 합니다'라는 제목의 보도 자료를 발표하고, 아래와 같이 우려를 표했습니다.이스라엘 여론조사기관 지오카토그래피지식그룹은 2025년 3월 유대계 이스라엘인 1,005명을 대상으로 여론조사를 했고, 이스라엘 언론 <하레츠>가 조사 결과를 보도하였습니다. 조사 결과에 따르면, 응답자의 82%가 가자 지구 주민의 추방을 지지했으며, 56%는 팔레스타인계 이스라엘 시민의 추방을 찬성했습니다. 이 수치는 2003년 조사 당시 추방 지지율이 각각 45%와 31%였던 것에 비해 급격히 증가한 것입니다.2025년 9월 16일, 영국 <가디언>은 '우리의 제노사이드: 이스라엘인들은 가자 전쟁에 대해 어떻게 생각하는가?'라는 제목의 취재 영상을 유튜브에 게시했습니다. 기자 매튜 캐슬이 가자 지구와 그리 멀지 않은 도시 텔아비브 거리에서 마주친 이스라엘 사람을 취재한 것입니다.매튜가 시장에서 만난 한 여성에게 인스타그램 같은 데서 굶주리는 가자 어린이의 사진을 보지 않았냐고 묻자, 그녀는 '가자우드Gazawood'라고 말했습니다. 가자우드는 할리우드에 빗댄 말로, 가자 사람들이 국제적인 관심을 끌려고 일부러 굶주리는 모습을 연출했다는 식의 표현입니다. 이어 그녀는 가자 사람이 고통받는 건 하마스 때문이라고 했습니다. 다른 한 남성과의 인터뷰에서 매튜가 '가자에 있는 여성이나 어린이 같이 무고한 사람'에 대해 어떻게 생각하느냐고 물었습니다. 그러자 그는 '가자에 무고한 사람은 없습니다'라며, '어린이는 자라면 테러리스트나 살인자가 될 것'이라고 했습니다.<하레츠>와 <가디언>의 보도는 이스라엘이 벌이는 학살과 파괴가 정치권만의 문제가 아니라는 것을 보여줍니다. 지배 민족에 속한 다수의 유대계 이스라엘인이 자국의 행위를 지지하는 것은 물론이고, 피지배 민족인 팔레스타인인을 혐오하고 있는 것입니다.팔레스타인에서 벌어지는 학살을 보면서 '이스라엘은 도대체 왜 이렇게까지 하는 걸까요?'라고 질문하는 분이 계십니다. 그 질문에 대한 답을 찾자면 정치, 경제 등 여러 요인이 있을 것입니다. 그리고 저는 팔레스타인인을 혐오하는 이스라엘인의 정서나 감정 상태 또한 중요한 요인이라고 생각합니다.국가는 교육을 통해 이스라엘인에게 유대인 우월주의와 아랍인에 대한 편견을 심어주고, 정치와 언론은 팔레스타인인에 대한 대중의 혐오를 부추깁니다. 이런 정서 상태의 시민들은 국가에 더 많은 폭력을 요구하거나, 시민 개개인이 폭력의 주체가 되기도 하는 것입니다.어쩌면 이스라엘의 국가와 시민이 팔레스타인인을 향한 혐오를 연료로 태우며 달려가는 기관차가 되어버렸는지도 모릅니다. 내부에서 일어나는 심각한 균열이나 외부에서 가해지는 큰 압력 없이는 멈출 수 없는 혐오의 기관차.- 평화운동가