우리 교육을 성찰하게 만드는 언스쿨링 이야기

큰사진보기 ▲사회학자 박순석 교수가 쓴 <학교 없는 교육> 책 표지정치 사회 변동을 연구한 사회학자 박순석 교수(한양대)가 아이의 선택을 존중하는 자기 주도 교육인 언스쿨링을 통해 아들을 교육한 경험과 언스쿨링 교육의 특징과 사례를 소개하면서 언스쿨링을 통해 우리 교육의 변화 가능성을 모색하고 있다. ⓒ 하성환 관련사진보기

AD

<학교 없는 교육>은 '홈스쿨링의 사회학과 언스쿨링의 교육학'에 기초해 쓴 책이다. 홈스쿨링은 정부 간섭 없이 가정에서 학교 교육을 대신하는 활동을 일컫는다. 반면에 언스쿨링은 낯설다. 저자는 언스쿨링을 '자기 주도 교육'이라 정의한다.뷔페에 비유하며 아이의 자율성과 선택을 존중한다. 다시 말해 아이가 뷔페에서 어떤 종류의 음식을 먹을지(학습 주제), 같은 음식을 어느 정도 먹을지(학습의 깊이), 각 음식의 양을 얼마나 제공할지(학습의 결과) 그 모두를 아이의 선택과 결정에 맡긴다.부모가 아이의 식판을 채워주는 홈스쿨링과 다르다. 언스쿨링, 즉 자기 주도 교육은 아이 스스로 무엇을 공부할지 어느 정도까지 공부할지, 어떻게 공부할지 전적으로 아이의 호기심과 관심사에 따른다.마치 루소의 교육사상을 실천한 니일(A. S. Neill)의 서머힐 학교(1921)를 연상하게 한다. 교실 수업에 들어갈지 말지 선택은 아이 스스로 결정한다. 그 결과 서머힐 학교로 전학 온 아이들은 통상 6개월 정도 방황하다 교실에 들어간다. 학교 교육에서 받은 자율성에 대한 상처, 즉 강제성을 치유하고 회복하는 시간이 6개월인 셈이다.서머힐 학교의 영향으로 미국 매사추세츠주 서드베리 밸리 학교(1968)와 뉴욕주 알바니 자유학교(1969), 그리고 워싱턴주 더 클리어워터 스쿨(1996) 등 학생을 교육 주체로 자율성을 존중하는 민주주의 실험학교들이 등장했다. 우리나라도 1989년 처음 서머힐 학교가 소개되면서 권위주의 학교 문화와 차별화한 대안교육 운동이 90년대 등장했다. 경남 산청 간디학교(1998), 전남 담양 한빛고등학교(1998) 등이 대표 사례다.저자는 언스쿨링, 즉 자기 주도 교육의 중요성을 역설하면서 철저하게 아이의 자율성을 존중한다. 어른은 아이에게 도움을 주는 조력자이고 관찰자이자 보호자일 뿐 아이의 선택을 우선시한다. 아이는 스스로 자기 성장의 길로 나아가는 존재라는 굳건한 믿음, 바로 그런 교육철학이 바탕에 깔려 있다.그리고 아이는 호기심과 관심사에 따라 자신에게 적절한 방식으로 그 욕구를 충족해 나가는 존재라는 믿음, 바로 교육 방법의 주체성 또한 강조한다. 다시 말해 언스쿨링은 강압이나 회유, 또는 강요된 학습이 아닌 자연스러운 학습이다. 요컨대 언스쿨링은 아이 스스로 학습할 주제와 학습 방향, 학습 방식을 결정한다. 그런 의미에서 언스쿨링은 한국 교육 전반을 성찰하게 할 하나의 교육사상이자 교육 방법이다.저자는 대한민국 교육을 '대표 선발전'에 비유한다. 오직 학교와 지역, 국가를 빛낼 최고 성적의 아이만을 위한 교육으로 변질되었음을 비판한다. 그 결과 학교가 '배움의 공동체'로 나가질 못한 채 극심한 경쟁시스템에 갇혀 있다고 탄식한다. 사토 마나부 교수가 주창한 '배움의 공동체' 운동은 2천 개가 넘는 일본 학교 교육을 오랜 기간 성찰한 결과물이자 2010년을 전후해 대한민국 혁신학교 교육철학이 된 교육 운동이다.저자의 언스쿨링은 바로 '배움의 공동체' 운동과 맞닿아 있다. 학습 주체로서 학생을 존중, 배려하는 교육의 자주성을 핵심으로 한다. 다만 한국 사회에선 언스쿨링이나 '배움의 공동체' 운동이 환영받지 못한 채 주변부로 밀려났음을 안타까워한다.<학교 없는 교육>을 펴낸 저자는 직접 아들을 언스쿨링을 통해 교육한다. 그리고 언스쿨링을 통해 성장한 청년들 사례를 소개하고 있다. 기존 학교 교육을 통해서는 결코 나올 수 없는 놀라운 성장 사례를 소개한다. 결론적으로 저자는 언스쿨링이 학교 교육을 근본에서 바꿀 미래 교육 운동의 기제로 작용할 것임을 확신한다.교육의 변화를 모색한 교육자라면, 또는 아이를 성숙한 시민으로 어떻게 길러낼지 그 방법을 고민한 부모라면 반드시 정독하였으면 하는 마음이다.