"제주 농민 땀의 결실" 10주년 맞은 '감귤데이'

큰사진보기 ▲퍼포먼스감귤데이 10주년 기념 퍼포먼스를 벌이는 오영훈 제주도지사(가운데)와 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲오영훈 지사인사말을 하는 오영훈 제주도지사 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲감귤 전달식감귤 1201상자 전달식을 진행하는 오영훈 지사와 원명 스님 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤성호와 제주고향사랑기부제주 고향사랑기부에 동참하는 개그맨 윤성호씨 ⓒ 고창남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '뉴스N제주'에도 실립니다.

국민 과일 제주 감귤의 우수한 맛과 품질을 널리 알리는 '제10회 감귤데이 기념행사'가 지난 6일 서울 강남구 봉은사에서 개최됐다. 올해로 10주년을 맞은 감귤데이는 제주특별자치도와 (사)제주감귤연합회가 공동 주관해 지난 10년간 수도권 소비자들에게 제주감귤 브랜드 가치를 확산해 온 대표 행사다. 특히 서울 도심 한복판에서 제주 감귤을 체험할 수 있는 겨울 축제로 자리 잡으며 매년 참여 규모가 확대되고 있다.감귤데이는 매년 12월 1일로 지정돼 있다. '겨울철(12월) 1등(1일) 과일'이라는 의미와 함께 '당도 12브릭스 이상, 산도 1% 미만'이라는 고품질 감귤 기준을 담고 있다. 제주도는 이 날을 전후해 소비자 참여형 홍보 행사를 꾸준히 진행해 왔다. 올해 12월 1일이 월요일이었던 점을 고려해 더 많은 시민이 참여할 수 있도록 지난 6일 토요일 봉은사에서 본 행사가 진행됐다.올해의 행사 슬로건은 지난해보다 한층 젊어진 분위기의 '귤루랄라, 즐거운 제주감귤'. 행사장은 가족 단위 방문객부터 2030세대까지 다양한 참가자들로 북적였다. 이날 행사 진행은 개그맨이자 '뉴진스님' 캐릭터로 잘 알려진 윤성호씨가 맡았다. 윤씨는 사회자로서 행사 곳곳을 유쾌하게 이끌었고, 동시에 고향사랑기부 전달자로 참여해 제주에 대한 애정을 현장에서 직접 보여주며 시민들의 박수를 받았다.행사에는 오영훈 제주도지사, 백성익 제주감귤연합회 회장, 고우일 농협경제지주 제주본부장, 강성언 서울제주도민회장, 원명 봉은사 주지스님, 고병기 제주경제통상진흥원 원장, 김미자 서귀포수협 조합장, 오순문 서귀포시장, 각 단위농협 조합장, 강성언 서울제주특별자치도민회 회장 및 회장단 주요 인사 등 500여 명이 참석해 감귤데이 10주년을 함께 축하했다.특히 현장이 1200년 역사를 지닌 봉은사라는 점은 행사의 상징성을 더했다. 제주도와 봉은사는 2022년 상생교류 협약을 체결한 이후 감귤 소비 촉진, 제주 문화 홍보, 지역사회 기부 활동 등 다양한 협력을 이어오고 있다.오영훈 제주도지사는 인사말에서 "지난해 감귤 조수입이 1조 3000억 원을 기록했고, 올해 역시 2년 연속 1조 3000억 원을 돌파했다"며 "현재 감귤 가격이 지난해보다 12% 높게 형성돼 있어 내년은 1조 3100억 원을 훌쩍 넘어설 것으로 기대된다"고 밝혔다.오 지사는 또한 "감귤나무는 과거 '대학나무'라고 불릴 만큼 농가의 생계를 떠받치는 주요 소득원이었다. 지금도 감귤은 제주인의 '생명산업'이며 고품질을 유지하기 위한 농가의 꾸준한 혁신이 경쟁력을 만들고 있다"고 강조했다. 그는 또한 "제주도정 역시 감귤연합회와 협력해 농가 경영 안정을 위한 정책을 지속적으로 확대하고 있다"며 "행사를 찾은 시민들이 고품질 감귤을 보다 합리적인 가격으로 만나볼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.행사를 주관한 백성익 (사)제주감귤 연합회 회장은 환영사에서 "제주 감귤은 단순한 농산물이 아니라 제주의 자연, 농민의 땀과 정성 그리고 대한민국 농업이 자부심이 담긴 소중한 결실이다"라면서 "제주 감귤연합회는 앞으로도 제주 감귤 산업의 지속 가능한 발전과 농가 소득 안정 그리고 소비자 신뢰 강화를 위해 더욱 책임 있는 역할을 다하겠다"고 말했다.감귤데이의 상징은 '1201'이라는 숫자다. 감귤데이 날짜인 12월 1일(12·01)을 상징하는 이 숫자를 담아 제주감귤연합회는 봉은사에 감귤 1201상자를 기부했다. 기부된 감귤은 봉은사 산하 복지시설과 취약계층에 전달될 예정이다. 행사장을 찾은 시민 300명에게는 500g 1팩의 생감귤이 선착순으로 무료 제공돼, 도심 속에서 신선한 제주 감귤을 직접 맛볼 수 있는 체험의 기회를 제공했다.기념식 후에는 개그맨 출신 '뉴진스님' 윤성호와 인기 가수 비오의 문화공연이 펼쳐져 현장을 찾은 시민들의 큰 호응을 얻었다. 두 출연자는 공연 후 제주 고향사랑기부에도 동참하며 행사 취지를 뜻깊게 만들었다. 청년 층의 호응이 높았던 공연은 제주감귤이 가진 활기찬 이미지와 자연스럽게 맞물리며 방문객들에게 즐거운 겨울 추억을 남겼다.감귤데이 행사는 6일부터 7일까지 이틀간 진행된다. 행사 기간 봉은사 경내 곳곳에서 감귤 시식·판매 부스, 제주 농특산물 팝업스토어, 감귤 품종 전시회, SNS 인증 이벤트 등 다채로운 프로그램이 운영되며, 방문객들은 자연스럽게 제주 감귤의 다양한 매력과 산업적 가치를 체험할 수 있다. 특히 고향사랑기부제 홍보 부스에서는 제주 농특산물 답례품 안내와 함께 기부 독려 활동이 병행돼 많은 시민들의 관심을 끌고 있다.제주도는 앞으로도 감귤 산업의 경쟁력 강화를 위해 품질 관리 체계 고도화, 영농 혁신, 통합 물류 기반 확충 등 정책적 지원을 확대할 계획이다. 특히 내륙 거점 통합 물류 센터 기반의 신선 배송 체계를 정비해, 전국 어느 지역에서도 더 빠르고 신선한 제주 감귤을 받아볼 수 있도록 한다는 목표를 밝혔다. 이는 기후 변화 등 농업 환경 변화에 대응하기 위한 핵심 전략으로 평가된다.감귤데이 10주년을 맞은 올해 행사는 단순한 감귤 홍보를 넘어, 농가와 소비자가 함께 제주감귤의 가치를 공유하고 나눔과 상생의 의미를 되새기는 자리로 자리매김했다. 제주도는 앞으로도 수도권뿐 아니라 전국으로 감귤데이 행사를 확대해 나가, 제주 농업과 감귤의 브랜드 가치를 지속적으로 높여가겠다는 계획이다.