구례에서 벌어진 해방 공간의 비극, 다시 묻다

큰사진보기 ▲구례주조장 : 도시재생사업을 통해서 과거의 주조장이 문화시설로 탈바꿈했다. ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례주조장 : 창고 하나를 복원하여 구례근현대사를 소개하고 있다. ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 5일 국립순천대학교 10·19연구소에서 주최한 '구례 10·19 이전 해방공간의 상황' 학술회의에 참석하고자 구례를 방문했다. 나는 학술대회가 시작되기 전에 먼저 구례주조장을 찾았다. 이곳은 구례의 근현대사와 관련이 깊은 곳이다. 일제 시절부터 민족 자본을 형성하기 위해서 구례 지역민들이 구례합동주조장을 건립했다.1945년 해방의 소식을 들은 구례군민들은 독립 운동가들을 중심으로 곧바로 건국준비위원회를 조직했다. 건국준비위원회의 초대 위원장은 황위현으로 선출되었다. 그는 매천 황현의 둘째 아들이자, 구례의 대표적인 지식인이었다. 이후 건국준비위원회가 인민위원회로 조직이 재편되는 과정에서 초대 인민위원장은 김종필이 선출된다.김종필은 일본 강점기 당시 상해로 건너가 우사 김규식으로부터 지도를 받았다. 해방 직후 전국에서 인민위원회가 조직된 지역이 그리 많지는 않다. 다만 미군정은 인민위원회의 권한을 모두 박탈한다. 구례에서 해방 이후 정치 조직들이 구성된 배경은 일제강점기 시절 당시 신간회 활동이 있었기 때문이다. 일본이 신간회를 탄압하자, 신간회 활동에 참여했던 이들을 중심으로 금란회라는 조직을 만들었다.이와 같이 구례는 지역사회에서 독립운동의 토대가 만들어지고 있었다. 해방공간의 3년 동안 자주적이며 자치적인 건국을 준비했던 구례의 지도자들은 구례주조장을 비롯한 산업시설을 관리했다. 그 구례주조장이 이제는 문화유적지로 탈바꿈되어, 지역민들의 공간으로 활용되고 있다. 그리고 창고들 중 하나는 구례의 근현대사와 관련된 인물들을 소개하고 있다.이날 오후 4시 구례문화예술회관 3층 회의실에서 열린 구례학술대회에서 '1947년 구례 3.1 기념대회 학살사건'을 발제했다. 지난 1947년 3월 1일, 전남 구례군 토지면 파도리에서 경찰의 무차별 발포로 약 22명의 주민들이 사망하는 사건이 발생했다. 해방 직후 구례 주민들은 3·1절 기념대회를 준비했으나, 경찰은 이를 봉쇄했다. 결국 경찰은 정당한 사유 없이 무력을 행사함으로써 무고한 주민들을 학살하였다. 사망자만 약 22명으로 추정되고 있다.이 사건은 해방공간에서 경찰력이 법적 통제 없이 정치적 목적에 동원된 대표적 사례이며, 구례 지역사회에 심대한 충격을 남겼다. 그러나 지역 외부에서 거의 알려지지 못한 채 오랜 기간 주변부의 역사로 남아 있었다. 이 사건은 사실상 정확한 명칭조차도 아직 없는 실정이다. 장소를 중심으로 '파도리 3·1 만세 사건'으로 주로 불리고 있으나, 나는 '1947년 구례 3.1절 기념대회 학살사건'이라고 이름을 지었다.지난해 7월 9일, 진실·화해를위한과거사정리위원회는 1947년 구례 3.1절 기념대회 학살사건의 피해자인 박아무개씨를 국가폭력 피해자로 공식 결정했다(2다-4394-1호). 이는 그동안 일부 신문 기사, 향토사료집, 구술 기록에 의존하던 이 사건에 대하여 국가가 최초로 공식 입장을 밝힌 것이다.특히 진화위는 발포 명령과 진압 과정에서 경찰의 위법·부당한 공권력 행사가 있었음을 명확히 지적하고, 국가에 대해 피해자와 유족에게 공식 사과를 포함한 여러 후속 조치를 권고하였다. 해방 이후 구례는 일본이 물러난 자리에 독립적이고 자주적인 지방 정부를 구성하려고 했으나, 인민위원회를 비롯한 자치기구들은 미군정에 의해서 강제로 해산되었다.그 자리에 친일세력과 외부세력이 들어왔다. 더군다나 미군정은 경제정책까지도 실패했다. 이것이 1947년 구례 3.1 기념대회에서 시위자들이 미군정에 항의한 배경이 아닐까 한다. 당시 미군정은 경찰의 총탄으로 대응했다. 지금이라도 당시 사건의 정확한 진상 규명이 정부 차원에서 실시되어야 한다.