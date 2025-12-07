"삶은 위대한 미완성 영화" 닫힌 방문 연 청년들의 무대

▲한국임상연극심리치료협회가 ‘내가 외롭다고 느꼈던 그날'을 주제로 은둔·고립 청년뿐 아니라 참가자들의 사연을 받아 그들의 마음을 즉석에서 연극으로 표출해 청중들의 시선을 모았다. ⓒ 이영일 관련사진보기