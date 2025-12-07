"역사를 달리 배워도, 평화는 함께 말할 수 있었다"

국제 바칼로레아(IB) 학교인 제주 표선고등학교와 일본 나가노 요시다고등학교가 진행한 한일 역사 교과서 비교 공동수업이 양국 교사와 학생들 사이에서 "평화를 배우는 새로운 교실"이라는 평가를 받았다(관련 기사 : "오마이뉴스 기사가 수업이 됐습니다" 문자를 받았다
).
양국 학생들은 지난달 10일 화상으로 각자의 교과서를 놓고 제2차 세계대전과 식민지 역사, 원자폭탄 피해 등을 비교·분석하며 질문과 성찰의 언어로 역사를 읽었다. 일본 학생들은 한국 교과서에 히틀러·무솔리니·히로히토가 함께 등장하고, 위안부와 강제동원이 구체적인 증언과 사진으로 상세히 기술돼 있다는 사실에 적지 않은 충격을 받았다고 했다. 한국 학생들은 일본 교과서가 태평양전쟁을 '전시 동원' 중심으로 서술하고 있다는 점을 지적했다.
학생들은 서로 비난하지 않고 "왜 이렇게 다르게 서술되었는가", "무엇은 기록되고 무엇은 지워졌는가"를 질문했다. 표선고와 나가노 요시다고교는 향후에도 평화를 주제로 한 공동 프로젝트를 지속할 계획이다. 양국 교사들과 학생들의 소감은 지난 5일 이혜정 교육과혁신연구소장을 통해 전달받았다.
나가노 요시다고교 영어교사이자 탐구계 주임교사인 코미야마 준(Komiyama Jun)씨는 "올여름 IB 표선고를 방문해 학생들의 발표를 직접 보며 깊은 인상을 받았다"며 "특히 제주 4.3사건을 주제로 한 발표와 주체적으로 탐구하는 학생들의 모습에서 이들이 새로운 시대의 국제 교류를 이끌 수 있겠다는 가능성을 보았다"고 말했다.
그는 "그동안 여러 나라 고등학생들과 국제 교류를 해 왔지만, 한국 학생들과는 역사를 공유한다는 점에서 더 특별했다"며 "이제는 단순한 교류 상대를 넘어 평화에 대해 함께 이야기할 수 있는 친구가 된 것 같아 기쁘다"고 밝혔다. 코미야마 교사는 이번 프로젝트 내용을 교내 신문으로 제작해 전교생에게 소개하고, IB 표선고와의 평화 프로젝트를 계속 이어갈 계획이다.
공동 수업에 참여한 나가노 요시다고교 학생 리오 타키자와(Rio Takizawa) 군은 "이번 프로젝트를 통해 교과서에 적힌 것을 그대로 받아들이는 게 전부가 아니라는 것을 배웠다"며 "표선고 학생들과 국경을 넘어 친구가 될 수 있어 매우 행복했다"고 덧붙였다.
"'왜 이렇게 서술됐는가' 묻는 분위기 자체가 큰 변화"
표선고 역사 교사이자 IB DP 코디네이터인 이유래 교사는 "프로젝트를 시작할 때는 한일 관계의 민감한 역사 때문에 기대보다 부담과 긴장이 더 컸다"며 "가장 예민한 주제인 역사를 공통 주제로 다루는 것이 쉽지 않은 도전이었다"고 말했다. 그러나 그는 "첫 회의에서 학생들이 '역사 교과서의 객관성'을 주제로 치열하게 토론하고 스스로 질문을 확장하는 모습을 보며 우려가 확신으로 바뀌었다"고 전했다.
이 교사는 특히 학생들의 '공감'이 확장된 순간을 가장 의미 있게 꼽았다. 그는 "학생들이 '그들이 우리의 아픔에 공감하지 못했듯, 우리도 그들의 아픔에 공감하지 못했다'는 결론에 도달했다"며 "식민지 피해의 고통 뿐 아니라 원자폭탄으로 일본이 겪은 아픔에도 공감해야 한다는 성찰로 나아갔다"고 설명했다.
참여 학생들의 소감도 깊었다. 이영준 군은 "같은 전쟁을 다뤄도 한국 교과서는 식민 지배와 항일 운동을, 일본 교과서는 전후 피해와 재건을 중심으로 서술하는 점이 인상 깊었다"고 말했다. 박채윤 양은 "처음에는 일본의 역사 교육에 대해 부정적인 감정이 컸고, 교류 과정에서 말다툼이 생길까 걱정도 했다"며 "그러나 서로의 교과서를 직접 읽고 서술의 '차이 그 자체'보다 '왜 이런 차이가 생겼는지'를 함께 고민하면서 시야가 크게 넓어졌다"고 했다.
길요한 군은 "시험을 위한 공부가 아니라 앞으로의 한일 관계를 생각하게 만드는 역사 수업이었다"고 했고, 정현정 양은 "각국의 자국 중심적 서술을 조율하며 서로의 관점을 배우는 일이야말로 평화로 가는 과정이라는 걸 느꼈다"고 말했다.
박이룸 양은 "일본 교과서에도 강제동원과 위안부가 언급된 점은 의외였지만, 일본의 피해는 구체적으로, 일본이 끼친 피해는 모호하게 서술된 차이는 분명히 느껴졌다"며 "한 달간의 교류로 일본 역사에 대한 편견이 조금씩 사라졌다"고 전했다. 김하영 양은 "서로를 비난하기보다 '왜 이렇게 서술됐는가'를 묻는 분위기 자체가 가장 큰 변화였다"고 말했다.
학교 측은 이번 공동수업이 교과서 서술의 차이를 비판적으로 분석하고, 공감과 성찰을 통해 평화를 배우는 새로운 국제 역사 교육 모델로서 의미가 크다고 평가했다.
일본 언론 "의미 있는 시도"
한편, 일본의 신나노마이니치신문(信濃毎日新聞)은 지난달 11일자로 한국과 일본 고등학생들의 온라인 역사 공동 수업을 비중 있게 보도했다. 신문은 양국 학생들이 제2차 세계대전과 식민지 지배를 둘러싼 역사 인식을 교과서를 바탕으로 직접 비교·토론한 사실을 전하며 "미래 세대가 역사 인식의 간극을 마주한 의미 있는 시도"라고 분석했다.
이 신문은 표선고 교과서에 아우슈비츠 강제수용소와 구 일본군 731부대의 사진이 나란히 실려 있는 점에 일본 학생들이 강한 인상을 받았다고 전했다. 한 일본 여학생은 "인간의 존엄이 짓밟힌 비극으로서 동등하게 다뤄지고 있다는 점이 인상 깊었다"고 말했다고 신문은 전했다. 또 종군 위안부 관련 증언과 사진을 접한 일본 학생이 "동시대를 살았던 또래 소녀가 그런 일을 겪었다는 사실이 마음에 크게 남았다"고 밝힌 인터뷰도 함께 실렸다.
반면 표선고 학생들은 일본 교과서가 전쟁에 이르게 된 국제 정세를 먼저 설명한 뒤 일본의 전시 체제 흐름 속에서 전쟁을 서술하는 방식에 주목했다고 보도됐다. 한국 학생은 "침략이라는 성격을 분명히 드러내지 않은 채 설명하고 있는 점에서 양국의 역사 인식 차이를 실감했다"고 말했다고 전했다.
온라인 토론에는 와세다대 오히나타 스미오 명예교수(일본 근현대사)도 참여해 "학생들이 교과서를 근거로 질문하고 토론하는 모습이 인상 깊었다"며 "80년 전의 전쟁이 여전히 현재 진행형의 과제라는 사실을 젊은 세대가 스스로 확인한 자리"라고 평가했다고 신문은 덧붙였다.
행사에 참여한 한 일본 학생은 "그동안은 일본의 피해에만 시선을 두고 있었지만, 타국의 피해 역시 실제 사람들의 삶에서 일어난 일이라는 점을 실감했다"고 소감을 밝혔다고 보도됐다. 이 신문은 이번 공동 수업에 대해 "정치·외교 차원의 갈등과는 별도로 학교 현장에서 미래 세대가 직접 역사 인식의 차이를 마주하고 대화를 시도한 점에서 의미가 크다"고 평가하며, 향후 한·일 간 학생 교류가 지속될 필요성을 강조했다.