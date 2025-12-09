인턴직원이 정직원 되던 날, 30년 일한 상사가 준 선물

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲꽃을 건네받은 얼굴에서 빛이 난다. ⓒ rikonavt on Unsplash 관련사진보기

"오늘 하루도 욕심 내지 말고/ 딱 너의 숨만큼 만 있다 오라고/ 평온해 보이지만 위험천만한 바닷속에서/ 당신의 숨만큼 만 버티라고/ 그리고 더 이상 버틸 수 없을 땐, / 시작했던 물 위로 올라와 숨을 고르라고"

사무실 가득 순백의 꽃 향기가 가득하다. 3개월 전 우리 부서로 온 인턴직원이 정직원으로 임용된 날이다. 대학을 졸업하고 사회생활의 첫발을 내디딘 이곳에서 첫 장애물 허들을 넘은 것이다.작년에 취업을 하여 직장을 다니기 시작한 내 딸과 같은 나이이다. 인턴직원을 보면서 내 아이의 모습을 떠올렸다. 모든 것이 낯설었을, 그러나 말하지 못하면서 버티어 내고 있을 그리고 그런 순간 순간의 연속이었을 생활일 것이다.한 세대가 가고 다음 세대가 오고 있다는 것을 확인하게 된다. 30년을 함께 하고 있는 직장에서 내 아이 또래와 같이 근무하게 되다니. 이제는 내가 앉았던 책상과 의자를 물려주고 물러나야 하는 때가 다가오고 있음을 알게 된다.3개월의 어렵고 힘든 시간을 거쳐 바라던 정규직이 된 것을 축하하였고 같은 직장에 근무하는 동료가 되어주어 감사하고 또 고맙다고 하였다. 꽃을 건네받은 얼굴에서 빛이 난다. 곁에 있던 직원이 박수를 치며 "누가 꽃이고 사람인지 모르겠네!" 라고 말하자 다 같이 웃었다. 정말 꽃과 사람이 어울려 빛이 난다. 행복의 마음은 꽃으로 피고 빛으로 퍼진다.다음은 '도장'을 선물로 주었다. 요즘이야 일하면서 도장 찍을 일이 뭐 있을까. 그래도 도장은 사회생활 시작을 기념하는 의미가 있다. 자기의 이름이 박힌 도장에 권한과 책임이 새겨지는 것이다. 쓰임이 줄었지만 그러기에 상징적인 의미는 더 크다. 의미에 가치가 담겨져 있는 것이다.마지막으로 손으로 쓴 편지를 전해주었다. 이 회사에서 30년 넘게 근무한 부장이 이제 갓 출발하는 직원에게 무슨 말을 할 수 있을까. 되돌아보면 한 순간 벼랑에 선 위기일 때도 있었고, 사람에 실망하여 낙심할 때도 있었다. 그래도 고비마다 힘이 되어준 사람들이 있었고 처음 입사하였을 때의 행복한 시간을 떠올리며 버틸 수 있었다. 마지막 부분에 드라마에 나왔던 대사 한 토막을 옮겨 적으며 글을 맺었다.내 할 수 있는 만큼 최선을 다하고, 그리고 다시 처음으로 돌아와 숨을 고르며 쉴 수 있는, 그리고 새 힘을 얻어 세상의 바다를 헤치며 나아가는 사람이 되기를 바란다고 하였다.사람이 살면서 기억나는 날이 몇 일이나 될까. 오늘은 분명 잊혀지지 않는 날일텐데 더없이 행복한 날로 기억되게 해 주고 싶었다. 회사 생활을 하다 보면 분명 힘들 때가 있을 것이며 오늘 회사에 임용 된 것이 후회되는 날이 될 수도 있다. 그때 오늘의 행복한 기억이 버틸 수 있는 힘이 되어주었으면 좋겠다.