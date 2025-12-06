"쓰레기 버리기 대회인가" 양산마라톤대회에 쏟아진 비판

큰사진보기 ▲12월 6일 양산전국하프마라톤대회 이후 참가자들이 버린 비닐비옷이 나뒹굴고 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲12월 6일 양산전국하프마라톤대회 이후 참가자들이 버린 비닐비옷이 나뒹굴고 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

"쓰레기 버리기 마라톤 대회냐. 달림이(참가자)들이 버린 쓰레기, 특히 비닐비옷이 바람에 날리면서 운행하는 차량을 덮을 수도 있어 사고 위험까지 있어 걱정이다. 빨리 치워야 할 것 같고, 대책을 세워야 할 것이다."

AD

큰사진보기 ▲12월 6일 양산전국하프마라톤대회 이후 참가자들이 버린 비닐비옷이 나뒹굴고 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲톤12월 6일 양산전국하프마라톤대회 이후 참가자들이 버린 비닐비옷이 나뒹굴고 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲12월 6일 양산전국하프마라톤대회 이후 참가자들이 버린 비닐비옷이 나뒹굴고 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲12월 6일 양산전국하프마라톤대회 이후 참가자들이 버린 비닐비옷이 나뒹굴고 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲12월 6일 양산전국하프마라톤대회 이후 참가자들이 버린 비닐비옷이 나뒹굴고 있어 한 참가자가 모아 정리하고 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲12월 6일 양산전국하프마라톤대회 이후 참가자들이 버린 비닐비옷이 나뒹굴고 있어 한 참가자가 모아 정리해 놓았다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲12월 6일 양산전국하프마라톤대회 이후 참가자들이 버린 비닐비옷이 나뒹굴고 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲12월 6일 양산전국하프마라톤대회 이후 참가자들이 버린 비닐비옷이 나뒹굴고 있어 한 참가자가 모아 정리해 놓았다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

6일 경남 양산에 사는 한 시민이 다급한 목소리로 제보를 했다. 이날 오전 열린 '양산전국하프마라톤대회' 참가자들이 버린 쓰레기가 많아 환경오염 및 사고 위험이 걱정된다는 이야기였다.이날 마라톤대회는 경상남도와 양산시(의회)가 후원해 양산시체육회가 주최하고, 양산육상연맹이 주관해 열렸다. 올해로 19회째 열린 이날 대회에는 하프, 10km, 5km 구간에 걸쳐 수천명이 참가했다.하지만 달림이들이 지나가고 난 뒤 도로 곳곳에 쓰레기가 나뒹굴었다. 특히 비닐비옷과 핫팩이 많이 눈에 띄었다. 처음에 가벼운 옷차림으로 왔던 참가자들이 체온 유지를 위해 비옷을 입고 있다가 달리면서 체온이 올라가자 벗어버린 것이다.비닐비옷은 주최측에서 나눠준 물품이 아니고 일부 참가자들이 개인적으로 지참해 온 것으로 알려졌다. 비닐비옷은 대회가 열린 양산종합운동장부터 남양산 구간 곳곳에 버려져 있었다. 일부는 바람이 불면서 인도와 도로 옆 공원으로 날아가 나뒹굴었고, 차량이 지나갈 때면 바람의 영향을 받아 여기 저기 날아다니면서 위험해 보일 정도였다.한 시민은 "마라톤 선수들이 달리면서 버린 비닐비옷이 곳곳에 나뒹굴고 있다. 바람이 불면서 차량이 달리는 도로에까지 버려져 있어 교통사고 위험까지 우려된다"라며 "주최측에서 빨리 모아 처리를 해야 할 것 같다"라고 말했다.마라톤대회 한 참가자는 "올해 처음 마라톤대회에 참가했다. 그런데 이렇게 쓰레기가 많이 나오는지 몰랐다. 특히 비닐비옷을 입고 와서는 달리면서 마구 버려 놓았다"라며 "저는 대회를 마치고 나서 귀가하는 길에 다른 참가자와 함께 눈에 보이는 비닐비옷을 모아 두기도 했다. 대책을 세워야 할 것 같다"라고 말했다.그는 "행사장에는 개인이 갖고 왔다가 버린 비닐비옷 뿐만 아니라 주최측에서 나눠준 일회용 종이컵이라든지, 물품보관용 비닐봉지, 어묵컵, 플라스틱 생수병 등 온갖 쓰레기들이 많이 나왔다"라며 "일회용품을 사용하지 않는, 쓰레기 없는 마라톤대회를 할 수 있도록 해야 할 것 같다"라고 말했다.양산환경운동연합 관계자는 "서울 등 다른 지역에서는 쓰레기 없는 마라톤대회를 여는 것으로 안다. 양산마라톤대회가 올해로 19회째라고 하는데, 그동안 경험도 있을 테니 쓰레기를 유발하지 않는 대회 운영이 필요하다"라고 밝혔다.양산시청 관계자는 "오늘 마라톤대회 이후 비닐비옷이 도로에 나뒹굴고 있다는 민원이 있었다. 주최측에 빠른 수거 처리를 요구했다"라며 "쓰레기 처리가 빨리 될 수 있도록 조치하겠다"라고 말했다.