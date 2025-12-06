첫 출근 다음날 "흰머리 많다" 해고 통보... 그 후 일어난 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"오후에 노동위원회에서 회사와 만나기로 했습니다. 화해를 할 모양입니다. 급여는 두 달 이하는 안 되는 걸로 하겠습니다."

큰사진보기 ▲"서비스업에 흰머리는 나이 들어 보여 안 된다"는 이유로 나는 출근과 동시에 해고를 당했다. ⓒ 픽사베이(RosZie) 관련사진보기

큰사진보기 ▲나 ‘단기계약이니까 어쩔 수 없지’라고 넘겼다면 나는 여전히 자신감을 잃고 스스로를 탓하고 있었을 것이다. 그런 나를 바꿔준 건 아주 작은 용기였다. 그때 가만히 있었다면 지금의 나는 없었을 것이다. ⓒ 픽사베이(waldryano) 관련사진보기