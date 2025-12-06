"더 이상 건강한 정치 공간 아냐" 이준석 최측근, 개혁신당 탈당

큰사진보기 ▲5일 탈당을 선언한 구혁모 개혁신당 화성시병 당협위원장 ⓒ 구혁모 페이스북 관련사진보기

지난 대선 당시 이준석 개혁신당 대표의 비서실장을 맡는 등 이 대표의 최측근으로 알려진 구혁모 개혁신당 화성시병 당협위원장이 탈당을 선언했다.5일 구 위원장은 자신의 페이스북에 "저는 오늘부로 개혁신당을 탈당한다"라며 "처음 개혁신당에 합류했을 때, 저는 과거 '안철수계 인사'라는 이유로 일부 당원들께 불필요한 상처를 드린 바 있었고 이에 대해 직접 사과드렸다. 그 후 저는 말보다 행동으로 증명하겠다 약속하며, 동탄 총선 승리부터 지난 대선까지 이준석 대표 체제의 성과를 위해 누구보다 묵묵히 헌신해왔다"고 회고했다.이어 "지난 대선에서 후보 비서실장으로 일하며 안철수 대표님과의 회동이 국민적 호평을 받았을 때, 저 역시 이 길이 제 정치적 사명이라고 믿었다"며 "그러나 어느 순간부터 제 진심 어린 조언과 내부 개혁의 필요성이 '정치적 계산'으로 왜곡되기 시작했다. 동료와 리더로서 최소한의 책임과 신뢰가 지켜지지 않는 장면을 반복해서 확인했고, 그때 저는 더 이상 이곳에서 제 가치와 방향을 찾기 어렵다는 결론에 도달했다"고 했다.구 위원장은 국민의당 최고위원 출신으로 지난 2022년 지방선거에서 화성시장 후보로 출마할 당시 안철수 국민의힘 의원이 후원회장은 맡는 등 '안철수계'로 꼽히는 인물이었다. 구 위원장은 지난해 1월, 마찬가지로 안철수계로 알려진 김영호 전 국민의당 대선캠프 청년대변인과 함께 개혁신당에 입당했다.구 위원장이 탈당의 직접적 이유로 지목한 건 바로 인사조치 문제였다. 그는 "결정적이었던 것은 어떠한 설명도 없는 일방적 인사조치였다"라면서 "제 아이가 태어난 지 한 달도 되지 않은 시점이었다. 생계를 책임져야 하는 가장을 향한 이러한 방식은 리더십의 본질적 민낯을 그대로 드러낸 것"이라고 개혁신당 내 리더십을 비판했다.그는 최근 논란이 불거진 장경태 더불어민주당 의원의 성추행 의혹 사건에 대해서도 언급했다. 구 위원장은 "최근 장경태 의원 사건을 보며, 과거 제가 느꼈던 불협화음이 결코 우연이 아니라는 점을 다시 확인했다"며 "이준석 의원은 과거 이 사안에서 원인 제공을 운운하며 장경태 의원을 두둔하더니, 이제 와서는 장경태 의원을 강도 높게 비난하고 있다"고 주장했다.또한 "상황에 따라 기준을 바꾸는 선택적 비판, 일관성 없는 성인지 감수성, 책임을 회피하는 태도 이 모든 것이 이 조직이 더 이상 건강한 정치 공간이 아니라는 사실을 분명히 보여주었다"라며 "아이에게 보여줄 수 없는 정치라면, 저는 그 자리에 남아 있을 이유가 없다"고 덧붙였다.이 대표는 최근 당시 상황이 데이트폭력 현장이었다는 장 의원의 주장에 대해 "데이트폭력의 가해자가 데이트 폭력을 하는 모습을 기록으로 남기기 위해 영상을 찍었고 그걸 당당하게 방송사에 제공했다는 주장을 성립시키기는 어려울 것 같다"고 비판한 바 있다.