살아낸 이야기를 글로 다시 썼더니 벌어지는 일

올 한 해 나를 이끌고, 다독이고, 나아가게 한 문장을 새겨봅니다. 2026년을 응원하는 마음으로, 우리를 일으킨 말들을 나눕니다.

"우리는 살아낸 이야기를 다시 써가며 살아간다."

(The stories we tell ourselves are the stories we live.)

우리는 살아가기 위해 우리 자신에게 이야기를 들려준다.

(We tell ourselves stories in order to live)

"모든 여행은 끝나고 한참의 시간이 지난 후에야 그게 무엇이었는지를 알게 된

다."

베를린 브란덴부르크 문2022년 겨울 베를린 오후 5시, 브란덴부르크문 크리스마스트리 노란 불빛이 아름다웠습니다.

"나는 이미 많은 이야기를 건너왔다. 그리고 그 이야기를 다시 써 가며 또 살아낼 것이다."

"하루를 견디는 데 필요한 만큼의 빛을 찾을 것."

