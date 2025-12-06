내년 4월 개관 앞둔 남원 명지호텔, 전통 상량 의식 재현

큰사진보기 ▲명지호텔 공사 현장에서 진행된 상량식 모습(2025.12.3) ⓒ 이완우 관련사진보기

▲판소리 양기권 명창의 상량 소리 판소리 양기권 명창 관련영상보기

(징~~) 자~ 상량 들어간다 (도편수) / 드롤~려~라 상량이야 (드롤~려~라 상량이야) / 첩첩앞산 깊은 산중 / 솔재목을 비고비어 / 가지치고 간솔벗겨 / 다듬고 다듬어서 / 이내정성 고사상 / 이내정성 고사상 / 이상량을 받으소서



이상량을 올려~서 / 아들딸을 순산하여 / 비나이다 비나이다 / 이상량을 받으시고 / 아들을 낳거들면 / 예쁜딸을 낳거들면 / 점지하여 주옵소서



상량드세 상량을드세 / 상량이 천근인가 / 여보게들 이상량에 / 상량올릴 시간이 다되었네 / 올라간다 올라간다 / 천금상량 올라간다



첩첩뒷산 깊은산중 / 어깨등치로 가져다가 / 금금도치 은도치로 / 상량을 올리나니 /흡족히 받으시고



성주를 허거들랑 /대대손손 번창하세 /성주대감께 비나이다 /성주안에 들의어 / 몽룡같은 어사낳고 / 순향같은 열녀를낳게



상량이 만근이가 / 날개나 달아주소 / 선금상량을 올려보세 / 상량들보가 올라간다



상량이오 상량 / 들롤려라 상량이요 쿵(징)



- 상량 소리

큰사진보기 ▲남원 명지호텔 상량 올린 지붕 (2025.12.3) ⓒ 이완우 관련사진보기

2025 열두월 셋째날, 광한루원 동문과 나란히 선 자리에서 맨 마지막 건물의 어간 들보를 올립니다. 지리산 동쪽 하동 옥종의 숲에서 첫 결을 드러낸 나무가 지리산 서쪽 남원의 햇빛 아래 와서 다시 결을 맞추어 한 몸이 됩니다. 이을 곳을 알고 기대어야 할 곳을 알고 망리 없이도 이어집니다.



집을 짓는 다는 것은 비를 막는 벽을 세우는 일이 아니라 사람이 머무는 사리를 세우는 일입니다. 흔들리지 않을 마음의 기둥을 오래 버틸 수 있도록 세우는 일입니다.



그래서 들보를 올리는 오늘은 공사의 하루가 아니라 집의 첫날입니다. 서까래에는 바람의 숨이 담기고 기둥에는 땅의 힘이 스며 머무는 이에게는 쉼이 되고, 돌아가는 이에게는 위로가 닿기를 바랍니다.



마루에서는 생각이 잠잠해지고 마당에서는 마음이 부드러워지면 좋겠습니다. 오래 머무는 사람도 잠시 스쳐가는 사람도 이 집을 거쳐 간 기억이 가벼운 온기로 남는다면 그걸로 충분합니다.



시간이 흘러도 정성은 꺼지지 않고 바람은 불어도 뜻은 저물지 않고 집은 완성되어도 마음은 이어져 오래 오래 머물기를 오늘 올린 이 들보가 지붕의 중심에서 사람을 지키는 기둥이 되어 평안과 기쁨과 복됨을 오래 드리우기를 바랍니다.



흔들리지 않기를, 꺾이지 않기를, 지워지지 않기를 오늘의 마음이 이 집에 오래 머물기를. 2025 열두월 셋째 날에



- 상량문

큰사진보기 ▲남원 명지호텔 상량식 상차림 상징 도상, 남원 대산면 대곡리 암각화 (2025.12.3) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 광한루 앞 전통 한옥 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 3일, 전북 남원 광한루 동문 가까운 곳의 전통 한옥 '명지호텔'의 공사 현장에서 상량식을 개최했다. 내년 4월에 전통 한옥 호텔의 개관을 목표로 마감 공사 단계에 있다.이곳 명지호텔은 대지면적 2,060㎡, 연면적 455㎡ 규모의 전통 한옥 건축물로 조성된다. 남원을 찾는 관광객에게 광한루 관광과 지역 고유의 멋과 문화를 체험할 수 있는 공간으로 꾸며진다.상량식은 골조 공사 완료 후 종도리를 올리며 완공의 무사와 번영을 기원하는 전통 의식이다. 상량문은 한옥 가구의 가장 위에 올라가는 종도리에 '용'과 '귀' 문자, 상량 날짜와 축원 문구를 적는 것이 전통이다.이날 상량식은 "상량식을 상량축제로, 상량문화를 복원하는 행사"로 기획되었다. 남원 지역에서 활동하는 양기권 판소리 명창이 복원된 상량 소리를 하였다. 한글 상량문을 정진영 도편수가 짓고, 남원 청년 허진희가 낭독하였다.이날 상량 상차림에는 남원 대산면 대곡리의 선사시대 암각화 도상이 활용되었다. 주최 측은 지역 고유의 시원적 상징을 의례에 접목하여 남원 한옥 건축문화의 정체성을 드러내는 시도였다고 설명했다.행사 관계자들은 "상량 소리 복원과 한글 상량문 낭독은 사라져가던 전통 의례를 현대 건축 현장에서 되살린 의미 있는 사례"라고 평가했다. 현장에 참석한 남원시 문화예술 관계자들은 "남원 지역 장인·예술인·청년이 함께 한 상량식은 전통문화의 실천적 계승이라는 점에서 중요하다"며 "향후 명지호텔이 지역 전통문화를 소개하는 열린 공간으로 자리 잡기를 기대한다"고 밝혔다.이번 상량식은 전통 한옥 건축에서 거의 시행되지 않던 상량 소리 복원과 한글 상량문 낭독을 공식 행사로 진행함으로써, 건축 의례와 지역문화의 연결 가능성을 보여 준 사례로 기록될 전망이다. 지역 한옥 건축 현장에서 상량 소리와 한글 상량문이 정례화된다면, 전통문화 계승 방식은 새로운 전환점을 맞을 것이다.