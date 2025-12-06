신계용 과천시장 "시민 뜻 최우선, 청사 일대 주택공급 반대"

큰사진보기 ▲신계용 과천시장이 시정연설을 하고 있다. ⓒ 과천시 관련사진보기

신계용 과천시장은 지난 5일, 시의회에 참석해 시정연설을 하고 내년도 예산안과 시정방향에 대해 설명했다.이 자리에서 신계용 시장은 최근 정부의 추가 주택공급 논의 과정에서 과천청사 일대가 다시 거론되는 것에 대한 시민들의 우려를 언급하며, 지난 9월 5일 국토교통부에 주택공급에 대한 반대의견을 전달했다고 밝혔다.그러면서 "시는 시민의 뜻을 최우선에 둘 것이며 과천의 도시 정체성과 장기 발전 방향에 부합하는 활용 방안이 필요하다"고 말했다.또한 "올해 과천이 미래 성장 기반과 시민 생활여건에서 의미 있는 변화를 만들어냈다"고 설명했다.신 시장은 "막계동 특별계획구역 종합의료시설 사업이 본궤도에 오르며 의료·산업·주거가 결합된 미래형 복합단지 조성이 시작됐고, 지식정보타운에서는 단설중학교 신설부지 확정과 문화체육시설 추진, 송전탑 지중화 본격화 등 정주 기반 확충이 가시화됐다"고 밝혔다.또한 "시립요양원 개소, 돌봄 지원 확대, 해누리 전망대·반려견 놀이터 개장 등으로 시민이 체감할 수 있는 생활환경 개선이 이뤄졌다"고 덧붙였다.내년도 시정운영 방향으로는 ▲미래 성장동력 고도화 ▲지식정보타운 기반시설 조성 가속화 ▲아동·취약계층·노인 등 세대별 복지수요 대응 ▲주민편의시설 및 복지 인프라 확충이 제시됐다.신 시장은 "2026년 과천시는 종합의료시설 및 첨단산업 복합지구 조성, 푸드테크 산업 육성 본격화 등 미래 신성장동력 확보에 주력해 기업도시로서의 경쟁력을 강화할 계획"이라며 "행복드림센터 건립 등 복지시설 확충 및 과천형 보육체계를 마련하고, 관문제2실내체육관·제2경인하부체육시설 조성, 줄타기전수관 건립 등을 통해 시민의 문화·체육·여가 기반을 강화해 나간다"고 말했다.아울러 "2026년은 시 승격 40주년을 맞아 과천이 한 단계 더 도약해야 하는 해이다"라며 "시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들고, 미래를 선제적으로 준비하는 행정에 최선을 다하겠다"고 강조했다.한편 과천시의 2026년 예산안 총규모는 4918억 원이다. 이에 대해 과천시는 "시민생활·복지·미래 분야를 균형 있게 반영하는 데 중점을 두고 편성됐다"고 설명했다.