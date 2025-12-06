김경일 파주시장 "민생 회복 위한 핵심 예산 거부, 납득할 수 없다"

큰사진보기 ▲김경일 파주시장 ⓒ 김경일 페이스북 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 '로컬라이프'(www.locallife.news) 와 '세무뉴스'(www.taxnews.kr)에도 실립니다.

김경일 파주시장은 시의회에서 핵심 예산이 전액 삭감된 것에 대해 강한 유감을 나타냈다.지난 5일, 김경일 시장은 자신의 페이스북을 통해 "파주시가 제출한 '기본생활안정지원금 지원', '임진강 국가정원 조성 기본계획 수립' 등 예산이 전액 삭감되었다"며 "오늘의 지역경제를 살리고 내일의 지역경제를 책임질 핵심 예산을 모두 거부한 결정이 안타깝다"고 밝혔다.김 시장은 기본생활안정지원금에 대해 "이 예산은 오직 민생 회복을 위한 재원이며, 민생이 지역경제를 살리는 선순환 구조의 핵심 예산이었다"고 강조했다. 이어 "지역화폐가 활성화될수록 민생의 숨통이 트이고 지역경제가 살아나는 것은 입증된 사실이다. 한파 속에서도 전국 최초로 전 가구 난방비를 지역화폐로 지원하고, 발행 규모를 역대 최고로 늘린 파주시는 그 효과를 체감하며 높은 시민 만족도를 달성했다"고 설명했다.또한 그는 "경기 회복의 조짐이 나타나고 있지만, 여전히 물가는 높고, 한파는 빠르게 다가오며, 치열한 삶 속에서 안정보다 앞날의 걱정이 큰 나날이 계속되고 있다"며 "기본생활안정지원금은 여전한 민생 위기의 빨간불을 초록불로 바꿀 변화의 원동력이 될 것이라 확신했다. 시민 모두의 최소한의 삶을 지키는 기본사회 방향과도 일치한다"고 덧붙였다.김 시장은 "이 모든 것을 위한 예산이 전액 삭감됐다"며 안타까움을 표했다. 그는 "재정자립도를 강조하지만, 지방정부의 예산은 보관하는 것이 아니라 시민을 위해 사용해야 한다. 예산이 민생에게 직접적인 힘을 주고, 이를 통해 지역경제를 활성화한다면, 그 예산은 단순한 숫자보다 훨씬 더 중요하다"고 강조했다.특히 선별적 지원 기준에 대해 그는 "민생은 모든 시민의 삶을 담고 있다. 경계를 나누는 순간 차별은 필연적으로 발생한다. 기본생활안정지원금은 시민 모두를 위한 예산으로, 당위성과 필요성이 명확하다"고 지적했다. 이어 "파주가 지향하는 기본사회는 언제나 시민 모두가 누리는 '보편성'에 있다. 존재하지 않던 선이 시민을 나누고 구분 짓는 선별적 복지는 없다"고 말했다.김 시장은 "전액 삭감된 '기본생활안정지원금' 예산이 파주시의회 예산결산특별위원회에서 최종적으로 원안 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 시민 모두를 위한 민생 회복의 기회를 살리겠다는 의지를 밝혔다.임진강 국가정원 조성 예산에 대해서도 그는 "이 예산 또한 원안 반영될 수 있도록 적극 힘쓰겠다. 임진강 국가정원은 파주의 미래 먹거리를 책임질 대규모 핵심 사업이다"라고 강조했다.김 시장은 "민통선 북상을 위한 목소리가 모이고 새로운 기회가 열리는 지금, 임진강 국가정원은 파주의 생태·관광·문화가 어우러지는 상징적 브랜드로 발전할 잠재력이 크다. 그러나 첩첩한 규제 속에서 감당해 온 접경지역의 피해와 희생을 보상하고자 하는 담대한 도전이 시작도 전에 발목을 잡혔다"고 지적했다.마지막으로 김 시장은 "파주의 재정자립도와 경제력을 강조하면서도, 정작 지역 경제를 새로운 수준으로 성장시킬 기회를 가로막는 것은 이해할 수 없다. 부디 민생과 지역경제를 최우선으로 고려하여, 관련 예산이 시민과 지역경제를 살리는 힘이 되도록 함께 힘을 실어주시길 바란다"고 강조했다.