내년에는, 내년에도... 내가 수첩 맨 앞에 써두는 문장들

올 한 해 나를 이끌고, 다독이고, 나아가게 한 문장을 새겨봅니다. 2026년을 응원하는 마음으로, 우리를 일으킨 말들을 나눕니다.

AD

큰사진보기 ▲2025년 수첩과 2026년 수첩저무는 해도, 맞이하는 해도 수첩 속 문장들이 나를 돌보고 지탱할 것이다. ⓒ 이정미 관련사진보기

아줌마는 오직 사랑뿐인 커다란 통 같았다. - <그리운 메이 아줌마> 중에서

"리벤 벨렙트", 사랑이 살린다. - <괴테 할머니의 인생 수업> 중에서

큰사진보기 ▲수첩 문장들2025년 수첩 앞장을 채웠던 문장들은 2026년을 맞이하며 새 수첩에 옮겨 적을 것이다. ⓒ 이정미 관련사진보기

Keep small peace in my heart.

지금 이 계절에 무얼 하고 싶은지, 미루지 말고 챙겨야 할 기쁨엔 어떤 것들이 있는지 늘 살피면서 지낼 수 있기를

일상 속 하나 하나를 기분 좋게 하기로 마음먹었습니다.

배움은 자기 존엄을 밝히고 자기 존재를 깨우는 빛이니

적은 소유로 기품있게, 많은 소유 보다 깊은 향유

마지막 순간까지 쓰는 사람으로 남고 싶다는, 읽어주는 글쓰기를 하고 싶다는 욕망. 결국은 타인과 소통하고 싶다는 바람이었다.

벌써 2025년 끝자락이다. 해가 저무는 시기에는 되돌아보게 된다. 그리고 자연스럽게 생각은 '내년에는', '내년에도'로 이어진다.많은 사람들이 그렇겠지만 나도 한 해의 끝자락에 이르면 새 수첩을 준비한다. 수첩은 '일기장'이기도 하고 '메모지'이기도 하며 '독서기록장'이기도 하다. 어느 해에는 쪽수를 다 채우기도 하고, 어떤 해에는 뒷장이 제법 남기도 한다. 한 해가 그렇게 끝났으니 남은 쪽수도 그 해의 일이라 다음 해에 이어 쓰는 일은 없다.새 수첩을 준비하는 것이 내가 새해를 맞이하는 처음이자 마지막 의식이다(2026년 수첩은 따로 살 필요가 없어졌다. 9월 어느 날, 하얀 바탕의 단정한 오마이뉴스 '10만인 클럽' 기념 수첩이 날아들었다). 저물어가는 해를 보내는 방법도 별반 다르지 않다. 수첩 맨 첫장부터 뒤적이며 '이때 이런 생각을 했구나', '이런 일이 있었지' 하며 저무는 해와 이별한다.2025년 수첩에는 나의 생각, 일, 독서, 만남, 여행, 음식, 걱정, 감사 등이 때로는 정갈한 서체로 때로는 날림체로, 포스트잇에 써서 붙이기도 하고 별표로 강조하기도 하며 고스란히 담겨 있다.사람들이 새 수첩과 만날 때처럼 나의 방식도 다르지 않다. 수첩 겉표지를 열어 바로 맨 앞장 오른쪽 지면에 제목을 쓴다. 제목은 단순하다. '2025년의 기록' 이런 식이다. 그 다음 첫장에는 한 해를 살아가며 나를 지탱하고, 일으키고, 돌보고, 유념할 몇 개의 문장을 여백을 고려하여 쓴다.그 다음 장은 한 해를 살면서 새롭게 만나게 될 문장 중에서 특별히 기억하고 싶은 것을 기록하기 위해 비워둔다. 그러니까 세 번째 지면부터 1월 1일이 시작되는 것이다.나이가 들면서 맨 앞 장을 채우는 문장 몇 개가 한결같다. 아무래도 오십 고개 중턱에 서면 사람마다 나름의 삶의 지향, 태도, 가치관의 윤곽이 점점 또렷해지니 인지상정인 듯하다. 매일 매일, 하루에도 몇 번씩 수첩을 열며, 그 문장들에 눈이 머물고, 마음이 깃들고, 그리하여 자신을 돌보며, 살아갈 힘과 양식을 얻는다.하루를 시작하든, 한 해를 시작하든 가장 먼저 스스로에게 건네는 문장은 짧지만 내 삶 전체를 관통하고 아우르는 '사랑이 살린다'이다.나는 교사이다. 그것도 초등학교 교사. 아이들은 참으로 신기하고 나를 웃게 하고 신통방통한 '보물상자'지만, 에너지가 넘치고 조잘대고 뛰고 보채고 요구할 땐 정신이 하나도 없고 탈진되기도 한다. 하루 하루 마음을 다잡지 않으면 스스로 좌절할 수 있다. 되돌아보면 그때부터 나는 '사랑이 살린다'고 수첩에 쓰기 시작했던 것 같다.출근길 운전 중에 '오늘은 또 어떤 일이 벌어질까' 하고 걱정이 밀려오면 "나는 내가 가진 사랑을 아이들에게 나눠주기 위해 학교에 간다" 하고, 입 밖으로 내뱉으며 스스로를 세뇌시키곤 했다. 그리고 그것은 관리자 역할을 하고 있는 지금도 마찬가지다. 사랑에 바탕 둔다면, 어떤 문제든 결국 해결된다고 믿는다. 사랑했다면 책임을 다했다는 뜻이고 후회는 적다고 믿는다.책 <그리운 메이 아줌마>에서 어린 나이에 엄마를 잃은 여섯 살 '서머'는 누구에게도 환영받지 못했던 친척집을 전전하다 '오직 사랑뿐인 커다란 통 같은' 메이 아줌마를 만나 따뜻한 가족의 사랑을 느끼며 자랄 수 있었다. 메이 아줌마가 준 6년 간의 크고 깊은 사랑의 힘으로 '서머'는 아줌마가 하늘나라로 간 이후 삶의 의욕을 잃고 힘들어하는 아저씨를 돌보는 강인한 아이로 성장할 수 있었다.이처럼 '사랑이 살린다.' 사람이든 일이든, 변화를 일으키는 것은 결국 '사랑'이었다. 그러니, 모든 해, 모든 날에, '사랑'을 바탕에 깔고자 유념하고 또 유념하고 싶다.2025년 내 수첩 앞장을 차지했고, 2026년에도 변함없이 나를 돌보고 지탱해 줄 문장들이다.[1. 마음 챙김]이 문장은 '히로세 유코'님의 <이제 좀 느긋하게 지내볼까 합니다> 책에서 만났다. 2018년 호주행 비행기 안에서 읽기 위해 인천공항 서점에서 구입했다. 살다 보면 하루에도 몇 번이고 마음의 균형이 깨질 때가 있다. 그럴 때 수첩을 펼치고 'Keep small peace in my heart'를 읽으면, 정말 마법처럼 마음이 안정되고 평화가 깃드는 느낌이 든다.[2. 계절 챙김]'김신지'님의 <제철행복>에서 발견한 문장을 수첩 앞 장에 써 두었다. 나는 자연을 사랑한다. 봄, 여름, 가을, 겨울, 아름답지 않은 계절이 없다. 자연이 그려내는 사계절은 내 행복의 원천이다. 머릿속이 복잡하다가도 운동화를 신고 밖으로 나가 그 계절, 그 날, 그 시간, 그 순간의 자연이 선사하는 공기, 바람, 구름, 하늘, 나무와 꽃, 풀을 보고 듣고 감촉하고 돌아오면, 감쪽같이 뭐든 괜찮아져 있는 나를 발견한다. 아무리 바쁘더라도, '지금 이 계절에 무얼 하고 싶은지, 미루지 말고 챙겨야 할 기쁨엔 어떤 것들이 있는지 늘 살피면서 지낼 수 있기를' 명심한다.[3. 일상 챙김]'히로세 유코' 님의 책 속 문장이다. '기분 좋음'이라는 낱말은 보는 것만으로 미소가 핀다. 사람을 만나고, 음식을 먹고, 일하고, 운동하고, 심지어 내 주변을 정리하고 사물을 대하는 일에 이르기까지, 나와 관계된 모든 것을 '기분 좋게' 한다면 나도 내 주변도 편안하지 않을까. 에너지는 흐른다. 우리는 스스로 뿐만 아니라 주변에 알게 모르게 영향을 미친다. 그러니 일상을 기분 좋게 살기 위한 노력에 부지런해야 한다.[4. 배우는 어른]살아갈수록 부족함을 많이 느낀다. 모르는 것이 지천이다. 좋은 어른으로 '나이 들기'가 쉽지 않음을 주변에서 종종 본다. 부디 이해인 수녀님 말씀처럼 "매사에 깊이 생각하고 꾸준히 공부하는 학인의 자세로 나아가는" 어른이 되고 싶다. 이 문구는 눈에 잘 띄게 포스트 잇에 써서 붙여 두었다.[5. 물건 챙김]감사하게도 나는 물건에 대한 욕심이 적은 편이다. 집안의 물건들도 신혼 때부터 썼던 물건들이 많다. 그 물건들에 많은 이야기가 깃들어 있고 쌓은 정이 깊다. 물건들을 돌보고 정갈하게 사용하려 노력한다. 이 물건들이 깊은 위로가 될 때가 있다. 하지만 가끔 사람들을 만나고 나면 '나도?' 하고 흔들리기도 한다. 내 취향에 맞는 물건만을 소유하고 오래, 깊이 교감하기 위해 이런 흔들리는 내 마음을 다잡고자 써 둔 문장이다.[6. 글쓰기 챙김]글쓰기를 좋아하지만 '읽어주는 이가 없는 글을 써야 할까' 스스로 회의가 들 때가 있다. 결론은 '글은 결국 자신을 향하고 더 나은 삶을 살기 위한 자기 검열이므로 계속 쓸 수밖에'로 정리된다. 김남희 님의 책 <일단 떠나는 수밖에>에서 만난 문장, "마지막까지 쓰는 사람으로 남고 싶다는" 그 마음을 내 것으로 만들고 싶었다. 글 쓰는 일에 게으름이 스멀스멀 고개를 내밀 때 경계하고자 수첩 앞장에 써 두었다.촛불을 켜고 책상 맡에 앉았다. 연말이라고 새해라고 요란할 것도 없다. 2025년 내 삶을 돌보고 지탱해 준 이 문장들을 2026년 수첩에 옮겨 적으며 차분하게 새해를 맞이할테다. 문장에는 힘이 있다. 조용하고 담백하지만 무엇보다 다정하고 깊게 나를 돌보고 일으키고 지탱하는 힘. 2026년도 내 삶에서 소중한 것들을 잃지 않고 챙기며, "홀로 아름답게, 함께 더 아름답게" 살고 싶다.