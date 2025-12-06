김장 김치가 넘치는데, 섞박지까지 왜 담갔냐고요?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲달고 맛있는 무 /섞박지 김치를 담그려고 무를 샀다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲여러 군데서 전해 받은 김장 김치 /해마다 김장 김치를 전해주는 손길이 많다. 힘든 우리를 그렇게 위로하는 따뜻한 맘이다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲섞박지 담그는 중 /달고 맛있는 무로 섞박지를 담갔다. 싱싱한 무청은 시래기로 삶았다. 소금으로 간하여 이것저것 넣고 휘리릭 담그는 섞밖지 ⓒ 차상순 관련사진보기

남편이 무가 몸에 좋다는 말을 어디서 들었는지 무 한 개를 사 왔다. 그런 무는 처음이었다. 푸른 부분은 물론 끄트머리까지 매운 맛이 없었다. 마치 과일을 먹는 듯했다. 그래서 무를 스틱처럼 썰어 심심하면 먹고 있다.그러던 중 휴대폰에 섞박지 담그는 영상이 올라왔다. 섞박지는 김장 축에 들지도 않는다. 그래서 그 가게로 달려가 달고 맛있는 무를 샀다.사실, 우리 집엔 김장 김치가 충분하다. 굳이 섞박지를 담글 필요가 없다. 올해도 무려 다섯 군데서 김장 김치가 들어왔다.섞박지를 담그며 그 기억을 떠올려 본다.결혼 후 20여 년 동안은그러다가 아들이 사고를 당하여 우리의 삶이 마구 흔들렸다. 그때 우리는 모든 일상을 내팽개쳐 두고 아들이 입원한 포항으로 내려가 투룸 월세방을 얻었다.아들이 사고를 당한 게 11월 초였으니, 금방 김장철이 되었다. 월세방에서 잠만 잤고 식사는 밖에서 사 먹는 생활이었다. 그즈음동서가 전해준 묵은지로 집밥을 해 먹으니 밍밍했던 입맛이 제대로 돌아왔다. 그 이듬해에는그 다음 겨울에는, 영양교사인그 김치는 담백하고 신선했다.언젠가부터 노회 소속그렇게 시작한 S교회 김장 김치 셔틀은 10년 넘게 이어져 오고 있다.게다가고모님이 당도하면 그 이전 해에 받았던 김치통과 극상품 과일 한 상자를 전해 드리곤 한다.맛있는 무를 보관하는 법으로 섞박지만 한 것이 없을 것 같았다. 그렇게 해서라도 맛있는 무를 갈무리해두고 싶었다. 그냥 두면 무가 바람 들거나 얼어버린다. 섞박지로 담그면 생김치로도 먹고 익혀 먹어도 된다. 또한 봄, 여름에 섞박지를 깔고 생선찌개를 해도 된다. 후루룩 금방 담글 수 있는 게 섞박지다.우리나라 사람들은 김장이 끝나야 월동 준비가 끝난 것으로 여긴다. 인터넷에 김치가 많이 있지만 직접 담근 김치와 비교가 안 된다. 또한 반찬 가게에서 사 먹을 수도 있다. 그런데 따뜻한 손길을 통해 전해 받은 김장 김치가 가득하니 추운 겨울이 와도 걱정 없다. 올해는, 섞박지도 있으니 더욱 맘이 푸근하다.중증 환자 아들을 건사하느라 힘들고 어려운 길을 가고 있지만 이렇게 챙겨주는 인정으로 견딜 힘을 얻는다.