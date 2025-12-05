내란특검, '추경호 계엄가담 의혹' 관련 한동훈 증인신문 철회

큰사진보기 ▲한동훈 기자회견에 동석한 김종혁김종혁 전 국민의힘 최고위원이 3일 서울 여의도 국회도서관 인근 쪽문에서 열린 한동훈 전 대표의 12.3 비상계엄 1주년 기자회견을 지켜보고 있다. 고동진, 박정훈, 안상훈, 진종오 의원도 이날 회견에 함께했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 전재훈 기자 = 조은석 내란 특별검사팀이 국민의힘 추경호 의원의 '국회 계엄해제 의결 방해' 의혹을 조사하기 위해 한동훈 전 국민의힘 대표의 증언을 듣고자 법원에 청구했던 공판 전 증인신문을 철회했다.서울중앙지법 형사31단독 전은진 판사는 5일 한 전 대표에 대한 증인신문 기일을 열었으나 한 전 대표가 출석하지 않아 신문을 진행하지 못했다.한 대표는 앞선 네 차례 기일에도 출석하지 않았다.특검팀은 "증인은 수회 기일 동안 출석하지 않았는데 이런 증인의 태도를 비춰보면 12월 14일까지로 예정된 특검의 수사 기간 내 증인이 출석해 증인신문이 이뤄질 가능성은 희박하다고 판단해 증인 한동훈에 대한 제1회 공판기일 전 증인신문 청구를 철회하겠다"고 말했다.아울러 특검팀은 "지난 9월 12일 공판 전 증인신문을 신청했고 재판부가 필요성을 인정해 총 다섯번의 증인 신문 기일이 지정됐다"며 "9월 12일부터 11월 11일까지 총 10회에 걸쳐 증인에게 송달하려 한 증인 소환장은 모두 폐문부재(송달받을 장소에 문이 닫혀 있고 사람이 없는 것)로 송달되지 않았다"고 밝혔다.그러면서 "모든 국민은 증인으로 출석해 증언할 법적 의무가 있고, 어떤 예외도 인정될 수 없다"며 "사법 절차를 통한 실체적 진실의 발견은 1년 전과 같은 헌법 유린 행위의 재발을 막기 위한 최소한의 법적 절차임을 증인도 잘 알고 있으리라고 판단한다"고 강조했다.특검팀은 추 의원이 비상계엄 선포 이후 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중이다.특검팀은 당시 상황을 파악하고 공모 여부를 확인하기 위해 국민의힘 김태호·김용태·김희정·서범수 의원과 한 전 대표에 대한 공판 전 증인신문을 청구했다.검사는 형사소송법에 따라 범죄 수사에 없어서는 안 될 사실을 안다고 명백히 인정되는 사람이 검사나 사법경찰관의 출석요구에 의한 출석 또는 진술을 거부한 경우 제1회 공판기일 전에 한해 그에 대한 증인신문을 판사에게 청구할 수 있다.다만 특검팀은 김희정·김태호·김용태 의원에 대해선 참고인 조사를 진행한 뒤 이들에 대한 공판 전 증인신문을 철회했다.특검팀은 아직 참고인 조사를 하지 않은 서 의원에 대해선 오는 8일 공판 전 증인신문을 진행할 예정이다.다만 앞서 추 의원에 대한 구속영장 기각 이후 조만간 불구속 기소하겠다는 계획을 밝힌 만큼 기일에 앞서 서 의원에 대한 공판 전 증인신문을 철회할 가능성도 있다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>