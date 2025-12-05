메뉴 건너뛰기

25.12.05 17:36최종 업데이트 25.12.05 17:36

아이엠티에프에이-제이엘팩, 김해미래인재장학재단에 800만원 기탁

아이엠티에프에이-제이엘팩, 김해미래인재장학재단에 800만원 기탁
아이엠티에프에이-제이엘팩, 김해미래인재장학재단에 800만원 기탁 ⓒ 김해시청

김해시미래인재장학재단은 5일 ㈜아이엠티에프에이 300만원, 제이엘팩에서 500만원을 각각 기부했다고 밝혔다.

아이엠티에프에이 김규원 대표는 "지난해 이어 올해도 뜻깊은 일로 장학재단과 만날 수 있어 기쁘고 학생들의 학업을 도울 수 있어 뿌듯하다"고 말했다.

제이엘팩 황재리 대표는 "우리 학생들이 보다 나은 교육환경에서 학업을 이어가고, 미래를 꿈꿀 수 있게 장학재단이 계속 힘써주길 바란다"고 말했다.

#장학금

