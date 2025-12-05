사회부산경남한줄뉴스 25.12.05 17:36ㅣ최종 업데이트 25.12.05 17:36 아이엠티에프에이-제이엘팩, 김해미래인재장학재단에 800만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲아이엠티에프에이-제이엘팩, 김해미래인재장학재단에 800만원 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기 김해시미래인재장학재단은 5일 ㈜아이엠티에프에이 300만원, 제이엘팩에서 500만원을 각각 기부했다고 밝혔다. 아이엠티에프에이 김규원 대표는 "지난해 이어 올해도 뜻깊은 일로 장학재단과 만날 수 있어 기쁘고 학생들의 학업을 도울 수 있어 뿌듯하다"고 말했다. 제이엘팩 황재리 대표는 "우리 학생들이 보다 나은 교육환경에서 학업을 이어가고, 미래를 꿈꿀 수 있게 장학재단이 계속 힘써주길 바란다"고 말했다. #장학금 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주 '사랑의 집 고쳐주기' 준공행사 갤러리 오마이포토 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 1/8 이전 다음 이전 다음 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.