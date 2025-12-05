메뉴 건너뛰기

25.12.05 17:36최종 업데이트 25.12.05 17:36

함양읍 남·여의용소방대, 이웃돕기성금 100만 원 기탁

함양읍 남·여의용소방대, 이웃돕기성금 100만 원 기탁
함양읍 남·여의용소방대, 이웃돕기성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청

함양읍 남·여의용소방대(대장 최형길, 강봉주)는 5일 지역 이웃돕기 성금 100만 원을 함양읍에 기탁했다.

최형길, 강봉주 대장은 "불을 끄는 손이, 어려운 이웃의 마음도 데우기를 바라는 대원들의 뜻을 모아 성금을 준비했다"라며 "우리 지역에 도움이 필요한 분들께 힘이 되기를 바란다"라고 말했다.

#의용소방

오탈자 신고
