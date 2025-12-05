사회부산경남한줄뉴스 25.12.05 17:36ㅣ최종 업데이트 25.12.05 17:36 함양읍 남·여의용소방대, 이웃돕기성금 100만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양읍 남·여의용소방대, 이웃돕기성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기 함양읍 남·여의용소방대(대장 최형길, 강봉주)는 5일 지역 이웃돕기 성금 100만 원을 함양읍에 기탁했다. 최형길, 강봉주 대장은 "불을 끄는 손이, 어려운 이웃의 마음도 데우기를 바라는 대원들의 뜻을 모아 성금을 준비했다"라며 "우리 지역에 도움이 필요한 분들께 힘이 되기를 바란다"라고 말했다. #의용소방 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주 '사랑의 집 고쳐주기' 준공행사 갤러리 오마이포토 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 1/7 이전 다음 이전 다음 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.